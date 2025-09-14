Cómo Super Mario Bros. se convirtió en fenómeno cultural a 40 años de su lanzamiento

A mediados de los 80, me emocionó abrir un regalo de alta tecnología para mi cumpleaños número 9: una versión portátil Game + Watch del exitoso juego arcade Donkey Kong.

Jugué obsesivamente, cautivado por su pantalla dividida de cristal líquido y la sencilla expresividad de un héroe que hizo su primera aparición: una valiente figura monocromática llamada Mario, que escalaba una obra en construcción para rescatar a una princesa cautiva.

Mario tenía tres vidas en este juego de plataformas pero, más allá de ellas, su atractivo parecía infinito.

A lo largo de las décadas, Mario ha aparecido en más de 200 juegos, entre ellos el Super Mario Bros., un videojuego de plataformas desarrollado y publicado por Nintendo, el 13 de septiembre de 1985.

Sus aventuras han inspirado mercancía multigeneracional (juguetes, tarjetas coleccionables, kimonos de diseño), producciones derivadas -como la película animada The Super Mario Bros. Movie- y atracciones de parques temáticos.

Más que cualquier otro personaje de videojuegos, Mario ha evolucionado progresivamente hasta convertirse en un nombre familiar e icono de la cultura pop.

La ahora masiva presencia de Mario, un personaje común y corriente, proviene de unos inicios discretos.

Antes de su debut en 1981 con Donkey Kong, Mario se conocía como Ossan (en japonés, “hombre de mediana edad”), Mr. Video y Jumpman durante el desarrollo; finalmente, recibió el nombre del propietario de la sede estadounidense de Nintendo.

Su creador, Shigeru Miyamoto, se inspiró en la cultura pop mundial, imaginando un protagonista que pudiera hacer cameos recurrentes en diferentes juegos, como lo hacía Alfred Hitchcock en las películas que dirigía.

El diseño original de 8 bits de Mario era reconocible al instante: corpulento, brillante, con una gorra y un bigote distintivos.

Alamy Mario pasó de carpintero a fontanero en los primeros juegos.

Para el lanzamiento de Mario Bros. (1983) en las recreativas, su personaje fue adaptado, cambiando de carpintero a fontanero italoamericano (reflejando el paisaje de tuberías del juego, así como la afición de Miyamoto por los cómics occidentales), mientras que los controles seguían siendo intuitivos.

“Creo que Mario se hizo tan popular porque las acciones en el juego de Mario son algo innato para los humanos en todas partes”, le dijo Miyamoto al medio estadounidense NPR en una entrevista de 2015.

“Todos tenemos miedo de caernos de una gran altura. Si hay un hueco que hay que sortear, todos intentaríamos correr para saltar... la simplicidad de estas experiencias, así como a la naturaleza interactiva de controlar al personaje y ver la respuesta en la pantalla del juego, fue lo que realmente impactó a la gente”.

Un veterano

Mario es inequívocamente un “buen tipo”, pero su forma ha sido curiosamente fluida.

Sus cualidades transformadoras (y su fama en las consolas domésticas) se hicieron evidentes en el crucial Super Mario Bros (1985), donde varios objetos del Reino Champiñón aumentaron su tamaño y habilidades.

En su libro “La historia definitiva de los videojuegos” Vol 1 (2010), Steven L. Kent describe a Mario como “el veterano estadista de la industria de los videojuegos”, explicando que: “Super Mario Bros sacó a Mario de su entorno de una sola pantalla y lo puso en un mundo enorme y vívido...”.

“Los jugadores ahora lo controlaban mientras corría por un paisaje aparentemente infinito y de brillantes colores, lleno de cavernas, castillos y hongos gigantes. El paisaje era demasiado extenso para caber en una pantalla”.

Desde entonces, Mario se ha mantenido como un personaje inconfundible en todo tipo de encarnaciones, desde un tanuki volador (perro mapache japonés, en Super Mario Bros 3, 1988) hasta una abeja (en Super Mario Galaxy, 2007) y un gato (Super Mario 3D World, 2013).

Sus roles han variado desde Dr Mario (para un juego de rompecabezas de 1990) hasta artista/compositor (Mario Paint, 1992) y atleta (en juegos de carreras, fútbol y tenis, además de la serie crossover de Nintendo/Sega Mario & Sonic at The Olympic Games).

En Super Mario Odyssey (2017), incluso la gorra de Mario cobró vida propia.

Mientras tanto, el elenco que rodea a Mario se ha vuelto cada vez más vasto, pero incluso cuando estos personajes protagonizan sus propios juegos, en última instancia se definen por su vínculo con él: como hermano (Luigi); compañero (Princesa Peach; Yoshi); o adversario (Donkey Kong; Bowser; Wario).

Getty Images Super Mario no pierde su encanto. Aquí un joven aficionado de la selección italiana lo sostiene en un partido de la Eurocopa Femenina de la UEFA 2025.

El sonido de Mario también ha sido revolucionario.

La ahora legendaria música y los efectos de movimiento del compositor Koji Kondo han acompañado las aventuras de Mario desde Super Mario Bros.

El actor de voz estadounidense Charles Martinet ha desarrollado sus eslóganes caricaturescos (“¡Vamos!”).

Pero incluso el primer juego de Mario Bros. contaba con motivos ingeniosos que evocan al personaje de inmediato.

“Ese sonido de 'caída de moneda' -creo que son solo dos notas tónicas muy agudas- es tan reconocible y simple”, dice Galen Woltkamp-Moon, músico y fundador de la Orquesta de Videojuegos de Londres.

“Mario siempre lució icónico, incluso en pixel art de muy baja resolución, pero también recuerdo poder cantar sus bandas sonoras cuando tenía unos 6 o 7 años, algo que no podía hacer con ningún otro juego en aquel entonces.

“La música es muy accesible para todas las edades; cambia cada dos compases, aproximadamente, y mantiene al público enganchado”.

En la pantalla grande

Trasladar un personaje de videojuego tan querido a la gran pantalla ha resultado ser a menudo arriesgado.

La película de acción real de Super Mario Bros. (1993) resultó ser un fracaso estrepitoso, a pesar de contar con un elenco talentoso y efectos especiales de alta calidad; Bob Hoskins interpretó a Mario, quien posteriormente describió la película como “lo peor que he hecho en mi vida” (en una entrevista de 2007 con el diario británico The Guardian).

Antes de su estreno, la película de Super Mario Bros. de 2023 provocó una reacción negativa de los fans por la actuación de voz de Chris Pratt como Mario CGI, aunque el codirector Aaron Horvarth insistió en que tenía el espíritu adecuado.

“Cuando juegas, si no te rindes, Mario triunfará”, declaró Horvarth a la publicación Total Film. “Así que trasladamos esa experiencia del juego a una característica que Mario [de la película] tendría... [Chris Pratt] es realmente bueno interpretando a un héroe obrero con un gran corazón”.

Mario ha perdurado en diversos ámbitos, inspirando apariciones en grandes éxitos (según el concepto original de Miyamoto, es un personaje jugable en numerosos juegos, como Super Smash Bros. y Fortnite, y un detalle de fondo en muchos otros), memes de internet (además de la surrealista parodia de “Elon Musk italiano”) y arte conceptual.

La videoinstalación Super Mario Clouds (2002) del artista visual estadounidense Cory Arcangel modifica Super Mario World; en 2015, un artista que trabajaba bajo el seudónimo de Samir Al-Mutfi creó un juego de plataformas “Super Mario sirio”, que representa los desafíos que enfrentan los refugiados en busca de seguridad.

Getty Images Chris Pratt y Charlie Day asisten a la proyección especial de “The Super Mario Bros.” de Universal Pictures en el cine Regal LA Live, en 2023 en Los Ángeles, California.

Cada vez más, Mario figura en las colecciones de importantes galerías e instituciones.

Según Kristian Volsing, curador del Young V&A de Londres, Mario merece estar en un museo.

“Los videojuegos, al igual que cualquier otro medio, deberían ser reconocidos por su impacto cultural”, le dijo a BBC Culture.

“Mario ha estado presente desde el inicio de la revolución de los videojuegos en los 80, y es más popular que nunca al acercarnos a su 40º aniversario”.

Mario es reconocido mundialmente, aunque también es prácticamente una pizarra en blanco. Y el increíble diseño de sus juegos busca ser una experiencia comunitaria.

También encontrarás títulos como Super Mario Maker (un juego con herramientas de diseño, lanzado originalmente en 2015); esto demuestra que todos los que juegan a estos juegos ya saben cómo funcionan, porque están muy involucrados con ellos.

Mario une a generaciones en el juego.

Ahora mi hijo tiene más o menos la misma edad que yo cuando conocí al personaje, y sus propias listas de deseos de cumpleaños han incluido Super Mario Lego o una versión actualizada de Super Mario Bros. Game + Watch.

Cuando competimos en Mario Kart, puede que no elijamos a Mario Clásico (hay muchísimas opciones de personajes, incluyendo Metal Mario y Baby Mario), pero el personaje sigue siendo una fuerza fundamental: un amigo familiar en un mundo acelerado y desenfrenado.

* Si quieres leer el artículo original, publicado en BBC Culture en 2023, haz clic aquí

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.