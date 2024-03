Cómo se convirtió Madrid en la "Miami de Europa" y cómo afecta a quienes viven allí

27 de marzo de 2024, 22:38 PM

Qué está pasando en Madrid

Estar "como en casa"

"Viví 12 años en Miami y nunca me sentí en casa; cuando llegué a Madrid me sentí en casa desde el primer día ", cuenta este venezolano-estadounidense.

Madrid es para él "la ciudad más maravillosa de la tierra" y ha decidido quedarse. "Aquí la gente no me busca por lo que tengo, sino por lo que soy", dice.

Cuenta que "los comienzos fueron duros, pero con el tiempo me di cuenta de que ya no caminaba con tanta prisa y ya no tenía que llevar siempre de la mano a mi hijo por temor a que alguien me lo arrebatara. La tranquilidad de vivir en un país seguro no tiene precio y ahora disfruto cada mañana mi tostada con tomate y mi café con leche para desayunar".