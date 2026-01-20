Cómo ocurrió y otras preguntas sobre el choque de trenes que causó 42 muertes en España

La peor tragedia ferroviaria de la última década en España ha dejado al menos 42 fallecidos y más de 100 heridos tras el choque de dos trenes de alta velocidad en el sur del país.

Las autoridades creen que la cifra de víctimas mortales podría aumentar porque se teme que siga habiendo cuerpos atrapados en los vagones. Se estima que hay varios desaparecidos.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha decretado tres días de luto oficial y ha prometido esclarecer las causas del accidente.

El siniestro, que tuvo lugar en la tarde del domingo a la altura de Adamuz, en la provincia andaluza de Córdoba, ha sacudido el país por la magnitud de la catástrofe.

Pero también ha dejado numerosos interrogantes ya que el accidente se produjo en una recta, en un tramo de vía que había sido reparado recientemente y con trenes nuevos que acababan de ser revisados.

España ha realizado grandes inversiones en las últimas décadas en el transporte ferroviario, y cuenta con la red de alta velocidad más extensa de Europa y la segunda del mundo, tras China.

1. Cómo sucedió el accidente

El choque se produjo a las 19:45 (18:45 GMT) del domingo, cuando los tres últimos vagones de un tren de la compañía Iryo que viajaba de Málaga a Madrid descarrilaron, chocando con un tren del servicio Alvia de la empresa estatal Renfe, que circulaba por la vía contigua en sentido inverso.

El impacto provocó que los dos primeros vagones del tren estatal, que realizaba el trayecto Madrid-Huelva, también descarrilaran y cayeran por un terraplén de unos cuatro metros de profundidad, lo que dificultó las tareas de rescate.

En el tren de Iryo viajaban unas 300 personas, mientras que el tren de Renfe llevaba 184 pasajeros a bordo.

El accidente se produjo en una recta, cuando los trenes viajaban a 200 kilómetros por hora, por lo que el impacto fue brutal.

Los vagones que chocaron acabaron convertidos en amasijos de hierro, una prisión mortal para sus pasajeros.

El jefe de bomberos de Córdoba, Francisco Carmona, expresó al canal público español RTVE: "Hemos tenido que sacar a un muerto para poder llegar a alguien con vida. Es un trabajo duro y delicado".

Las imágenes del lugar del siniestro muestran los vagones seccionados, algunos hundidos como si estuvieran hechos de papel, y trozos de los trenes dispersos a lo largo de cientos de metros.

Los primeros en llegar al lugar del accidente fueron la Policía Local, Protección Civil y el alcalde de Adamuz, la pequeña localidad cordobesa cercana, que habían recibido el aviso del 112 y habían avisado de la envergadura del accidente para que pusieran a disposición todos los medios disponibles.

Empezaron a sacar heridos y fallecidos de los trenes hasta que se les unieron unidades de emergencias, equipos médicos y fuerzas de seguridad de otras localidades.

Reuters Así quedó el tren Alvia de Renfe que había salido de Madrid y que tenía como destino Huelva tras chocar contra los vagones descarrilados del otro tren.

"Somos un pueblo muy pequeño, pero se ha volcado todo el pueblo", contó Rafael Moreno, el regidor de la localidad al programa "Las mañana de RNE" de la radio pública española. Al lugar del accidente acudieron vecinos con mantas y con comida dispuestos a ayudar.

El despliegue de efectivos de emergencia ha sido muy amplio.

Más de 220 guardias civiles, pertenecientes a unidades de Seguridad Ciudadana, Agrupación de Tráfico, Grupo de Reserva y Segurdad y del Servicio Aéreo, continuaban esta mañana trabajando en el dispositivo tras el accidente ferroviario.

También fueron desplegados en el lugar 40 militares de la Unidad Militar de Emergencias.

La conexión ferroviaria de alta velocidad entre Andalucía y Madrid quedó suspendida, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, señaló que las incidencias en el tráfico pueden durar semanas.

Reuters El tren de Iryo había salido de Málaga y tenía como destino Madrid.

2. Cuántas víctimas hay

Las autoridades españolas han informado de 42 fallecidos y un centenar de heridos que fueron llevados a diferentes hospitales de la región.

Varios de los heridos siguen ingresados, algunos en cuidados intensivos, según la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Entre los fallecidos se encuentra el conductor del tren Alvia, que salió despedido por el cristal tras el impacto.

Algunos de los fallecidos "son difícilmente reconocibles y, por tanto, difícilmente identificables y se necesita una prueba de ADN", dijo el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla.

Según informó el ministro de Transportes, el impacto fue "terrible" y la cifra de fallecidos "no es definitiva".

Las autoridades regionales y nacionales han habilitado asimismo en las estaciones afectadas puntos de información para los familiares, que en la noche del domingo acudían angustiados en busca de información sobre sus seres queridos

También se han activado grupos de Asistencia Psicológica en Madrid, Córdoba, Huelva y Sevilla para atender a víctimas y familiares.

"Hoy es un día de inmenso dolor. Toda tragedia exige dos cosas: unidad en el dolor, unidad en la respuesta. El Estado ha actuado unido, coordinado, con lealtad", dijo el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en unas declaraciones a la prensa en Adamuz a primera hora de la tarde de este lunes.

Sánchez también señaló que "todos nos preguntamos cómo ha sido posible, qué ha sucedido. El tiempo y el trabajo de los técnicos nos darán la respuesta. Vamos a dar con la verdad, cuando conozcamos la respuesta con absoluta transparencia lo pondremos en conocimiento de los ciudadanos", dijo el mandatario.

Reuters El tren de Iryo accidentado.

3. Qué podría haber causado el accidente

La tragedia ha desconcertado tanto a las compañías ferroviarias como al Ministerio de Transportes, ya que se produjo en una recta, con trenes nuevos y revisados.

Las autoridades han pedido no especular sobre los posibles motivos que causaron el siniestro.

El ministro Puente describió el accidente como "tremendamente extraño" en una rueda de prensa pasada la medianoche.

Según Puente, "el tren Iryo era prácticamente nuevo, con una antigüedad que no llega a los cuatro años, y que la vía está completamente renovada, tras una inversión de 700 millones de euros (unos US$815 millones). En ese tramo, los trabajos concluyeron el pasado mes de mayo".

El siniestro, dijo el ministro, es "raro y difícil de explicar".

Los trenes circulaban a unos 200km/h en un tramo en el que se pueden alcanzar los 250km/h, por lo que el exceso de velocidad no parece tampoco, por el momento, ser la causa del accidente, según los expertos.

Medios españoles apuntan a la posibilidad de que el accidente hubiera sido causado por una rotura de la vía que habría hecho descarrilar al tren Iryo que invadió la vía contraria y acabó impactando con el convoy de Alvia.

Imágenes publicadas por dichos medios muestran uno de los raíles de la vía en la que se produjo el accidente con un trozo faltante.

Sobre la posibilidad de que la rotura de la vía sea la causa, el ministro Puente dijo este lunes: "Es otra tesis más. Rotura de vía hay. (...) Hay que determinar si es la causa o la consecuencia".

El fallo humano fue descartado por el presidente de la empresa pública ferroviaria Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ya que, según explicó, el sistema corrige las decisiones erróneas, y apuntó a "alguna cuestión del material móvil de Iryo o de la infraestructura".

En declaraciones a la cadena SER, Fernández Heredia, explicó que "al parecer el intervalo de tiempo entre un tren y otro que se cruzaban en sentido contrario ha sido de 20 segundos".

Indicó que, aunque hay un sistema de seguridad que hace que "cuando un obstáculo está en la vía, se bloquea el surco e impide la circulación y ordena el frenado de emergencia al tren", el tiempo transcurrido imposibilitó que el mecanismo actuara.

Fernández Heredia también ha dicho que no se puede concluir que el tren Alvia de la empresa Renfe que también descarriló hubiera impactado con los vagones del tren de la compañía Iryo.

El responsable de Renfe afirmó que las causas del siniestro tardarán días en conocerse, aunque otros funcionarios hablan de meses.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) está a cargo de las indagaciones, recopilando toda la información de los operadores y empresas ferroviarias.

Según la empresa Iryo, el tren descarrilado había sido revisado el pasado 15 de enero y era prácticamente nuevo, ya que fue fabricado en 2022.

Puede que las pesquisas se centren en las ruedas de los dos últimos vagones del primer tren que descarriló, según dijo el presidente del Consejo General de Ingenieros Industriales, César Franco, al programa "La Hora de la 1" de RTVE.

"Las ruedas de un tren no son cilíndricas, y eso hace que el tren se centre en la vía de forma automática. Con un defecto en la rueda a 200 km/h, el margen de maniobra es mínimo", explicó.

En caso de que hubiera un pequeño desalineamiento, "cualquier onda acaba afectando más a la parte trasera que a la delantera" del tren.

4. Qué cuentan las víctimas

Los heridos en el accidente cuentan que el tren empezó a temblar fuertemente, y que luego volaron maletas y todo tipo de objetos dentro de los vagones.

"Hubo un momento en el que parecía un terremoto", contó Salvador Jiménez, periodista de la cadena pública RTVE que viajaba en uno de los trenes.

"Estaba en el primer vagón. Hubo un momento en que sentí como si hubiera un terremoto y, efectivamente, el tren descarriló", dijo Jiménez.

Otros pasajeros que resultaron ilesos se encontraron ante la magnitud de la catástrofe al salir de los vagones.

Reuters Ana, una de las pasajeras heridas, aún busca a su perro.

"Algunas personas estaban bien y otras muy mal. Y las teníamos delante, estábamos viendo cómo morían pero no podíamos hacer nada", señaló a los medios de comunicación desplazados a la zona Ana, una pasajera que viajaba con su hermana y su perro en el tren Iryio.

Lucas Meriako, describió la experiencia como una "película de terror".

"Estábamos en el vagón cinco y empezamos a sentir unos golpes en la vía, nada raro, pero de repente los golpes eran más", relató al noticiero La Sexta Noticias.

"Nos pasó otro tren por al lado y todo empezó a vibrar mucho más, se sintió un golpe atrás y la sensación de que todo el tren se iba a caer, romper", describió.

Una interventora que viajaba en uno de los trenes relató cómo salió despedida por el impacto.

"He salido despedida desde la cabina de atrás a la sala de viajeros, que he abierto la puerta con la cabeza, y he perdido el conocimiento", contó a la Cadena SER.

A pesar del dolor, "he podido andar hasta la zona en la que están los bomberos", relató en un mensaje por la noche.

EPA Imagen de uno de los vagones accidentados.

5. Cómo es la red de alta velocidad española

Con casi 4.000 kilómetros de vías en operación, España cuenta con la red de ferrocarril de alta velocidad más extensa de Europa y la segunda del mundo, solo por detrás de China, un país siete veces más grande.

España tiene también el mayor ratio de kilómetros por habitante del mundo y ha superado con creces a países pioneros en el desarrollo de este medio de transporte y con mayor renta per cápita, como Francia o Alemania.

El primer servicio de alta velocidad conectó Madrid con Sevilla en 1992, año en el que se celebró la Exposición Universal en la capital andaluza, ayudando a difundir dentro y fuera de sus fronteras la imagen de una España moderna y abierta al mundo.

A partir de los años 2000, la red creció, impulsada por la bonanza económica y por gobiernos decididos a invertir en ella.

En 2021 se inició una liberalización de la alta velocidad española, que había sido explotada hasta entonces como un monopolio por la compaía estatal Renfe.

Por la red ahora también circulan trenes de Iryo, cuyo principal accionista es la compañía pública italiana Trenitalia, y, Ouigo, filial de la ferroviaria estatal de Francia, SCNF.

La liberalización ha llevado a una bajada significativa de los precios, haciendo que el tren de alta velocidad sea cada vez más una opción asequible de transporte para amplios sectores de la población.

La caída de los precios, superior al 35% en algunas de las líneas más utilizadas, ha impulsado un incremento del 77% en el número de pasajeros, alcanzando los 40 millones en 2024, más que nunca en la historia.

Pero con el incremento del uso también se ha producido un aumento de las incidencias, con interrupciones del servicio y pasajeros en ocasiones atrapados durante horas en trenes en mitad del campo por fallos eléctricos, caídas de las catenarias o errores de señalización.

El tren, insisten las autoridades, sigue siendo uno de los medios de transportes más seguros, especialmente en comparación con el automóvil. Los accidentes, teniendo en cuenta el número de trayectos que se realizan y el volumen de pasajeros que transporta, no son frecuentes.

"Viajar en tren es seguro. La alta velocidad es segura", ha dicho el presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla. "No tengamos miedo al tren".

El mayor siniestro de las últimas décadas en España se produjo en 2013 junto a la localidad gallega de Angrois, cuando un tren Alvia descarriló en una curva debido al exceso de velocidad. Murieron 80 personas.

*Con información adicional de Guillermo D. Olmo.

