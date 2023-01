¿Cómo los burros cambiaron el curso de la historia de la humanidad?

30 de enero de 2023, 14:25 PM

"Entre los siglos II y V, los romanos c riaron burros para producir mulas , resultantes del cruce con caballos, y que desempeñaban un papel clave en el transporte de equipos y mercancías militares", dice. "Aunque estaban en Europa, se mezclaron con burros que venían de África occidental".

"Si no tienes un imperio de miles de kilómetros de ancho, no necesitas un animal que transporte mercancías a grandes distancias", dice Orlando. "No había ningún incentivo económico para seguir produciendo mulas".