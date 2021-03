Cirujano participó de audiencia judicial mientras operaba a paciente

Es otra de las audiencias judiciales más surrealistas que han dado estos tiempos de pandemia y Zoom.



Y es que un médico de Sacramento, California, se presentó a la corte a disputar una multa de tráfico a través de una videollamada mientras realizaba una cirugía a un paciente.

El cirujano Scott Green se conectó a la audiencia vestido con batas quirúrgicas y mascarilla desde una sala de operaciones y cuando fue interrogado por el juez, respondió que estaba feliz de seguir adelante con la audiencia y que tenía "otro cirujano aquí mismo que está haciendo la cirugía conmigo".

El juez, por su parte, consideró que no era "apropiado" continuar de esa manera y pospuso la audiencia.

La Junta Médica de California informó en un comunicado que investigará el incidente dado que "espera que los médicos sigan el estándar de atención al tratar a sus pacientes".

¿Cómo fue la audiencia?

Antes de comenzar la audiencia de la Corte Superior de Sacramento, que se transmitió en vivo en YouTube, un secretario de la corte le preguntó al cirujano plástico: "¿Hola, Sr. Green?¿Está disponible para el juicio? Parece que está en una sala de operaciones".

Green respondió: "Lo estoy, señor. Sí, estoy en un quirófano en este momento. Pero, estoy disponible para el juicio. Adelante".

El secretario le dijo a Green que la audiencia se estaba transmitiendo en vivo en línea, porque la ley exige que las audiencias de tráfico estén abiertas al público.

https://twitter.com/AjitPai/status/1365854671622057988

Al mismo tiempo, un policía convocado para comparecer ante el tribunal arqueó las cejas cuando vio la situación.

Mientras esperaba que el juez, el comisionado de la corte Gary Link, ingresara al Zoom, Green pareció continuar operando al paciente.

Una vez que Link se unió, dijo en la audiencia: "Así que, a menos que me equivoque, veo a un acusado que está en medio de un quirófano que parece estar activamente involucrado en la prestación de servicios a un paciente. ¿Es correcto, Sr. Green? ¿O debería decir Dr. Green?"

Después de que el cirujano confirmó que estaba en medio de una operación quirúrgica y que estaría feliz de continuar, Link dijo: "No me siento cómodo por el bienestar de un paciente si usted está en el proceso de operación a la vez que está siendo sometido a juicio".

https://www.youtube.com/watch?v=9eUoEbUOy80

Green luego insistió en que podía seguir adelante, y agregó: "Tengo otro cirujano aquí que está haciendo la cirugía conmigo, así que puedo estar aquí y permitirles que también hagan la cirugía".

Link respondió: "No lo creo, no creo que sea apropiado. Voy a proponer una fecha diferente, cuando no estés involucrado activamente o participando y atendiendo las necesidades de un paciente. "

BBC News contactó con la oficina de Green en busca de comentarios.

Según reportes el cirujano le dijo a NBC News: "Eso no es exacto y no tengo nada que decir. Gracias".

Este no es el primer percance de Zoom en una corte que se vuelve viral.

A principios de este mes, un abogado no pudo quitar un filtro de gato de su pantalla, antes de decirle al juez que estaba feliz de seguir adelante de todos modos: "Estoy aquí en vivo, no soy un gato".