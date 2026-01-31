Cinco revelaciones de los millones de archivos Epstein que acaban de salir a la luz

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha publicado millones de nuevos archivos relacionados con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, lo que supone la mayor cantidad de documentos compartidos por el gobierno desde que una ley ordenara su publicación el año pasado.

Tres millones de páginas, 180.000 imágenes y 2.000 videos fueron publicados el viernes.

La divulgación sucede seis semanas después de que el departamento incumpliera el plazo establecido por el presidente Donald Trump, que ordenaba que todos los documentos relacionados a Epstein debían ser compartidos con el público.

"La publicación de hoy marca el final de un proceso muy exhaustivo de identificación y revisión de documentos para garantizar la transparencia y el cumplimiento ante el pueblo estadounidense", dijo el fiscal general adjunto Todd Blanche.

Los archivos incluyen detalles sobre el tiempo que Jeffrey Epstein pasó en prisión -incluido un informe psicológico- y su muerte mientras estaba encarcelado, junto con registros de la investigación sobre Ghislaine Maxwell, la socia de Epstein que fue condenada por ayudarlo a traficar con niñas menores de edad.

También incluyen correos electrónicos entre Epstein y figuras de alto perfil.

Muchos de los correos electrónicos y documentos se remontan más de una década, destacando las relaciones de Epstein durante sus problemas legales. Fue condenado en 2008 en Florida por solicitar servicios sexuales a una niña de 14 años tras llegar a un polémico acuerdo con la fiscalía.

Murió en agosto de 2019 mientras estaba en prisión por cargos en un amplio caso de tráfico sexual.

Epstein invitó a 'El Duque' a conocer a una mujer rusa

Los documentos arrojan luz sobre la estrecha relación del financiero caído en desgracia con la élite británica.

Incluyen correos electrónicos entre Epstein y una persona llamada "El Duque" -se cree que se trata de Andrew Mountbatten-Windsor (hermano del rey Carlos III)- refiriéndose a una cena en el Palacio de Buckingham, donde había "mucha privacidad".

Otro mensaje de Epstein incluye una propuesta para presentar a "El Duque" a una mujer rusa de 26 años.

Los correos electrónicos están firmados con la letra "A", con una firma que parece indicar "Su Alteza Real el Duque de York KG". Se intercambiaron en agosto de 2010, dos años después de que Epstein se declarara culpable de solicitar servicios sexuales a una menor.

Los correos electrónicos no indican ninguna irregularidad.

Departamento de Justicia de EE.UU. Una de las fotos recién divulgadas muestra al exprícipe Andrés arrodillado cerca de una mujer no identificada. El ahora Andrés Mountbatten Windsor niega cualquier irregularidad en su relación con Epstein.

La BBC se ha puesto en contacto con Andrés, antes conocido como el duque de York, para obtener una respuesta. Mountbatten-Windsor ha sido objeto de años de escrutinio por su antigua amistad con Epstein. Ha negado reiteradamente cualquier irregularidad.

Algunos correos electrónicos en la última publicación parecen ser entre Epstein y Sarah Ferguson, la exesposa de Andrew.

Un correo electrónico fechado el 4 de abril de 2009 estaba firmado: "¡Con cariño, Sarah, la pelirroja!".

Dice que iba a estar en Palm Beach, Florida, y quería tomar el té. El correo electrónico continúa hablando de ideas para la empresa de Ferguson, Mother's Army. La exduquesa de York se refiere a Epstein como "Mi querido, espectacular y especial amigo Jeffrey".

Ella lo llama una "leyenda" y dice "estoy muy orgullosa de ti".

El financiero todavía estaba bajo arresto domiciliario por su condena de 2008 cuando se sucedió el intercambio de correos electrónicos.

Trump está mencionado cientos de veces

El presidente de Estados Unidos está mencionado cientos de veces en los archivos que acaban de ser publicados. Trump mantuvo una amistad con Epstein, pero afirma que esta se deterioró hace muchos años y ha negado tener conocimiento de sus delitos sexuales.

Entre los nuevos documentos se encuentra una lista recopilada por el FBI el año pasado de acusaciones contra Trump presentadas por personas que llamaron a su línea de denuncias del Centro Nacional de Operaciones contra Amenazas. Muchas de estas parecen basarse en denuncias no verificadas recibidas por la agencia y se realizaron sin pruebas que las sustenten.

La lista incluye numerosas acusaciones de abuso sexual contra Trump, Epstein y otras figuras de alto perfil.

Getty Images Donald Trump reconoce que fue amigo de Epstein, pero rompió relaciones con él mucho antes de que fuera condenado por abuso sexual.

Trump ha negado constantemente cualquier irregularidad en relación con Epstein y las víctimas de Epstein no han acusado a Trump de ningún delito.

Cuando se les preguntó sobre las últimas acusaciones, tanto la Casa Blanca como el Departamento de Justicia señalaron una frase en el comunicado de prensa que acompaña al nuevo grupo de archivos.

"Algunos de los documentos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump que fueron presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020", señaló el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

"Para ser claros, las afirmaciones son infundadas y falsas, y si tuvieran un mínimo de credibilidad, sin duda ya habrían sido utilizadas contra el presidente Trump".

Elon Musk le preguntó a Epstein cuándo será la 'fiesta más loca' en su isla

Los documentos también incluyen correspondencia por correo electrónico entre Epstein y el multimillonario de la tecnología Elon Musk.

Musk, quien no ha sido acusado de ningún delito en el caso, ha dicho anteriormente que Epstein lo había invitado a su isla, pero él lo había rechazado.

Los nuevos emails muestran que Musk había discutido viajar allá en más de una ocasión, incluido un viaje propuesto en 2012, en el que le preguntó a Epstein: "¿Qué día/noche será la fiesta más loca en tu isla?".

Los mensajes de noviembre de 2012 muestran que Epstein preguntó a Musk cuántas personas necesitaría transportar en helicóptero a la isla y Musk respondió que solo serían él y su entonces esposa, Talulah Riley.

En un correo electrónico enviado por Musk a Epstein en la Navidad en 2012, Musk le pregunta si el financiero tenía alguna fiesta planeada porque necesitaba "soltarse".

"He estado trabajando al límite de mi cordura este año y, por eso, una vez que mis hijos regresen a casa después de Navidad, realmente quiero salir de fiesta en St. Barts o en otro lugar y relajarme", escribe, y agrega que una "experiencia tranquila en una isla" es lo opuesto a lo que desea.

Reuters "Una experiencia tranquila en una isla es lo opuesto a lo que busco", le escribió Elon Musk a Epstein en este email divulgado por el Departamento de Justicia.

En otro lote de correos electrónicos de finales de 2013, Musk y Epstein discuten una visita a la isla del financiero y están trabajando en la logística y las fechas.

No hay evidencia de que Musk terminara viajando a la isla de Epstein.

La BBC se ha puesto en contacto con representantes de Musk en sus empresas para informarles sobre los nuevos correos electrónicos.

En una publicación de X este sábado, Musk señaló que era "muy consciente de que algunos correos electrónicos con (Epstein) podrían ser malinterpretados y utilizados por detractores para manchar mi nombre".

"No me importa eso, pero lo que sí me importa es que al menos intentemos procesar a quienes cometieron delitos graves con Epstein, especialmente en lo que respecta a la atroz explotación de niñas menores de edad", añadió.

Las escabrosas afirmaciones de Epstein sobre Bill Gates

Un portavoz del cofundador de Microsoft, Bill Gates, ha respondido a las escabrosas acusaciones contenidas en los últimos archivos de Epstein —entre ellas, que contrajo una enfermedad de transmisión sexual— calificándolas de "absolutamente absurdas y completamente falsas".

Dos correos electrónicos del 18 de julio de 2013 parecen haber sido redactados por Epstein, pero no está claro si llegaron a ser enviados a Gates. Ambos se enviaron desde la cuenta de correo electrónico de Epstein y de vuelta a la misma cuenta, aunque no se ve ninguna cuenta asociada a Gates y ninguno de los dos correos está firmado.

Uno está escrito como una carta de renuncia de la Fundación Bill y Melinda Gates y se queja de haber tenido que conseguir medicamentos para Gates "para lidiar con las consecuencias de mantaner relaciones sexuales con chicas rusas".

El otro, que comienza con "querido Bill", se queja de que Gates haya terminado una amistad y afirma que Gates ha intentado encubrir una infección de transmisión sexual, incluso de su entonces esposa, Melinda.

Un portavoz de Gates dijo a la BBC: "Estas afirmaciones, de un disgustado y comprobado mentiroso, son absolutamente absurdas y completamente falsas".

Agregó: "Lo único que demuestran estos documentos es la frustración de Epstein por no haber mantenido una relación continua con Gates y hasta dónde llegaba para tender una trampa y difamar".

Reuters Fotos de Bill Gates relacionadas a la investigación de Jeffrey Epstein fueron reveladas en anteriores publicaciones del Departamento de Justicia.

Censuras e identificación de las víctimas

Muchos de los documentos publicados el viernes incluyen importantes censuras. La ley exige que los tachones solo se realicen para proteger a las víctimas o información que se esté investigando. También exige un resumen de qué fue censurado y su fundamento legal.

El fiscal general adjunto Todd Blanche afirmó que las censuras tenían como objetivo proteger a las víctimas y que el Departamento de Justicia había destinado a cientos de empleados para que revisaran los documentos durante más de dos meses para asegurarse de que se publicaran rápidamente.

Gloria Allred, abogada de derechos de las mujeres que ha representado a muchas de las víctimas de Epstein, dijo a la BBC que en la última publicación se habían revelado los nombres de numerosas sobrevivientes, entre ellas algunas que no habían sido identificadas públicamente anteriormente.

Allred criticó la esperanza expresada por Blanche de que la publicación "cerrara el caso" para las víctimas, llamándola "ridícula".

"Han devastado a muchas de estas sobrevivientes al revelar públicamente sus nombres", afirmó Allred.

"En algunos casos... tienen una línea que tacha los nombres pero aún así se pueden leer.

"En otros casos, han mostrado fotografías de víctimas, sobrevivientes que nunca han hecho una entrevista pública, nunca han dado su nombre públicamente".

Reuters Muchos de los documentos divulgados sobre el caso de Epstein han sido extensamente censurados antes de su publicación.

La abogada añadió que mientras su equipo legal estaba trabajando para informar al departamento dónde era necesario realizar más censuras para proteger las identidades de las víctimas, "muchas personas ya han descargado los archivos".

Allred describió la situación como "un completo desastre", diciendo que el departamento había "tocado fondo" y "debería estar avergonzado de sí mismo".

La BBC se ha puesto en contacto con el Departamento de Justicia para solicitar más comentarios.

¿El final de la saga?

No se sabe si este será el final del camino para la saga de publicación de los documentos de Epstein.

El fiscal general adjunto Blanche dijo que la entrega del viernes "marca el final de un proceso muy exhaustivo de identificación y revisión de documentos", indicando que en lo que respecta al Departamento de Justicia de Estados Unidos, su trabajo ha terminado.

Sin embargo, los legisladores demócratas siguen argumentando que el departamento ha retenido demasiados documentos (posiblemente alrededor de dos millones y medio) sin una justificación debida y que eso plantea dudas.

Muchos, incluso dentro de la base de Trump, han creído durante mucho tiempo que hubo una conspiración para proteger a los ricos y poderosos que estaban conectados con Epstein.

Blanche reconoció que la divulgación de estos documentos no satisfaría la necesidad de más información. Aseguró que los archivos no contienen los nombres específicos de hombres que abusaron de mujeres y que, si el departamento tuviera esos nombres, los hombres serían procesados.

"No creo que el público ni ustedes vayan a descubrir en los archivos de Epstein a hombres que abusaron de mujeres, desafortunadamente".

Con información adicional de Jack Fenwick y Chi Chi Izundu

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.