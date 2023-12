Cinco razones por las que 'El exorcista' sigue siendo la película más aterradora del cine

26 de diciembre de 2023, 10:10 AM

Desde que se estrenó el 26 de diciembre de 1973, millones hicieron colas para verla, fue prohibida en varios países y se reportó que no pocos espectadores que se desmayaban o vomitaban de miedo.

Un artículo del New York Times reseñó que los revendedores ofrecían entradas por US$50, y que un guardia de seguridad recibía ofertas de US$110 (unos US$768 en dinero de hoy) de gente que le pedía pasarse al frente de la fila.

1. Pudo pasar en la casa de tu vecino (o en la tuya)

“Queríamos hacer un film de miedo, pero yo no tenía ni idea que iba a ser tan bueno o tan aterrador”, cuenta en el documental Ellen Burstyn, quien interpretó a Chris MacNeil, madre de la niña.

Un factor que aseguran influyó en que la cinta generara y siga generando esa potente respuesta emocional fue que la protagonista no era un monstruo o un personaje de ciencia ficción, y la historia no transcurría en Transilvania, como Drácula, sino en el corazón de la capital estadounidense.

Para el sacerdote William O’Malley, que interpretó al padre Dyer en el film, “el efecto fue realmente abrumador, porque no se trataba simplemente de 'La Profecía' o 'El bebé de Rosemary ', sino que tuvo un impacto religioso”.

Por eso no fue extraño que la idea de una persona joven poseída por fuerzas oscuras resonara también en adultos que veían como sus propios hijos se transformaban en extraterrestres para ellos.

2. La transformación de Regan

“Mi religión es cristiana y nunca habíamos discutido del diablo, por lo que para mí se trataba simplemente de un personaje ficticio, no era real”, indicó la actriz.

Blair pasaba unas cuatro horas en maquillaje antes de empezar a filmar sus escenas, que en su mayoría contenían elementos y diálogos que no eran apropiados para su edad.

“Oh, no soy yo, es Regan”, respondió Linda, simplemente.

“ Fue probablemente una de las cosas más despiadadas que he visto en una película ”, reflexionó el padre O’Malley, pero “sirvió a un propósito”.

3. Los efectos especiales

En un momento "le dije a Bill, ‘si yo fuera un demonio me levantaría, agarraría a la niña y la destrozaría’... Y él me dijo, ‘Adelante, hazlo’”, señaló Vercoutere.

“El diálogo decía, ‘por favor, para, me duele, me quema’”, recordó Blair, “pero yo no sabía qué hacer para que pararan y comencé a gritar, ‘duele de verdad’. En realidad, nunca logré meterme en el personaje”.