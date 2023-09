Cinco preguntas para entender qué pasa en México tras la despenalización del aborto

No es que hasta ese día, ni mucho menos, estuviera prohibido en toda la República y en todos los casos. Pero esta resolución de la Suprema Corte de Justicia supuso sin duda un espaldarazo definitivo a nivel federal para quienes lucharon durante años por poder elegir interrumpir su embarazo de manera voluntaria o no.

1. ¿Cuál era la situación hasta ahora?

En la gran mayoría, el aborto voluntario es permitido durante las 12 primeras semanas de gestación. En Jalisco se puede realizar hasta la número 13. En Guerrero no existe límite de tiempo para la mujer o persona gestante, pero la sanción si lo realiza tras la semana 12 recae sobre el personal sanitario que lo practique.

Aunque la sentencia afectaba de manera directa a este estado norteño -donde ya no se podría denunciar, investigar ni condenar a nadie por abortar-, también tenía efectos para el resto de México, donde ningún juez podría dictar sentencia desde entonces por el delito de aborto cuando fuera realizado de manera voluntaria y “en un período breve al inicio del embarazo”.

De este modo, aunque podía seguir iniciándose una carpeta de investigación en caso de denuncia por aborto en aquellos estados donde no está despenalizado, el juez debía archivarla cuando llegaba a sus manos dado que la Suprema Corte ya había sentado precedente en Coahuila.

2. ¿Qué resolvió la Suprema Corte esta semana?

3. ¿Entonces se garantiza siempre un aborto voluntario desde ahora? ¿En qué casos podría no ser así?

Esta es la pregunta más importante y de más difícil respuesta. El hecho de que el aborto siga tipificado en el Código Penal de tantos estados (y, hasta que se cumpla la última resolución, también en el federal) da lugar a que puedan seguirse aceptando denuncias que, según Esparza, no disminuyeron notablemente en los años recientes.

“Esa denuncia inicia un proceso penal y una carpeta de investigación que, al llegar con el juez, ya sabemos que será archivada. Pero eso no tendría ni que ocurrir. El hecho de que no se vaya a llegar a un juicio no quita que haya implicaciones y cargas emocionales para las víctimas”, recuerda.