Cinco datos que quizás no sabías de Haaland, el vikingo que hace historia en el Mundial

La última vez que Noruega participó en un Mundial, en 1998, Erling Haaland ni siquiera había nacido.

Pero hoy el equipo nórdico liderado por el goleador de 25 años está clasificado para los cuartos de final de la Copa del Mundo, luego de eliminar al pentacampeón Brasil con dos tantos de su autoría.

De hecho, "El Androide", de 1,94 de estatura, está en la pelea por ser el goleador del campeonato, con siete anotaciones, las mismas que el astro argentino Lionel Messi y la estrella francesa Kylian Mbappé.

"No sé, creo que es mi especialidad hacer goles… es simplemente así", decía entre risas Haaland hace unos días tras marcar un doblete contra Senegal.

Noruega ya ha hecho historia al clasificarse por primera vez a los cuartos de final, pero podría lograr una mayor proeza si vence a Inglaterra el sábado y accede a las semifinales.

Y las esperanzas noruegas volverán a estar puestas en Haaland, de quien te contamos 5 cosas que quizás no conocías.

1. Nacido en Inglaterra

Getty Images Haaland debutó con el Bryne FK noruego aún siendo un adolescente.

Haaland nació en el año 2000 en la ciudad inglesa de Leeds, donde jugaba su padre, el noruego Alf-Inge Håland —un seleccionado que participó en el Mundial de EE. UU. en 1994— para el club Leeds United.

Pero apenas con 4 años, la familia regresó a su lugar de origen, Bryne, en el sur de Noruega, donde el pequeño Haaland comenzó a jugar a fútbol (y otros deportes, como salto y ciclismo).

"Vi a Erling por primera vez cuando tenía 5 años, cuando se unió a los entrenamientos bajo techo con un grupo un año mayor", contó el entrenador Alf Ingve Berntsen al sitio Goal. "Sus dos primeros toques terminaron en gol. Fue muy, muy bueno desde el primer momento, a pesar de que no había jugado antes en el club".

"Era un poco más bajo que sus rivales porque era un año menor. Pero incluso si su oponente era considerablemente más alto, seguía marcando goles. Cuando tenía 11 o 12 años, sabíamos que llegaría lejos. Ya entonces sabíamos que tenía lo necesario para ser internacional juvenil".

Con 15 años, ya jugaba en el discreto club Bryne FK, que ha deambulado entre la segunda y la primera división de su país a lo largo de su historia. Pero su gran capacidad goleadora lo llevó a fichar por otro club noruego, el Molde FK, dirigido por el histórico delantero Ole Gunnar Solskjaer, quien es considerado uno de los padrinos de Haaland.

Fue durante su paso por el club austriaco Red Bull Salzburg cuando el delantero comenzó a llamar la atención a nivel internacional y luego se consolidó en el Borussia Dortmund alemán.

Hoy es la gran figura del Manchester City inglés.

2. Una máquina de goles con la selección

Getty Images Haaland ha marcado en cada uno de los últimos 14 partidos de su selección.

En este Mundial, Haaland no solo carga con el peso de una nación, sino también con el peso combinado de todos aquellos exjugadores que no pudieron cumplir sus sueños de jugar la Copa del Mundo.

Aparte de haber llegado a torneos consecutivos en 1994 y 1998, Noruega ha sufrido largos periodos de ausencia en las grandes competiciones internacionales, siendo su última participación en un torneo importante la Eurocopa 2000.

Pero ahora tienen a su figura, cuya fama ha crecido rápidamente en los últimos años.

Con su selección, el delantero del Manchester City ha marcado en cada uno de sus últimos 14 partidos oficiales con Noruega, sumando un total de 27 goles en ese periodo.

En total, ha marcado 62 goles en 54 partidos internacionales, con un promedio de 1 gol cada 71 minutos.

3. La sorprendente dieta Haaland

Getty Images Haaland tiene una alta ingesta de calorías cuidadosamente seleccionada.

Fuera de las canchas, Haaland ha usado las redes sociales para mostrar su vida, incluidos los requerimientos particulares de su dieta.

El joven delantero consume unas 6.000 calorías al día. En su mesa hay algunas fuentes de proteínas poco comunes, desde corazón e hígado de res, hasta miel y leche crudas.

"Hago todo lo que puedo para ser la mejor versión posible de mí mismo", dijo el joven jugador en uno de sus videos.

También tiene hábitos muy estrictos, incluido apagar todos los dispositivos por la noche y dormir al menos 10 horas.

Pero no es algo nuevo. De hecho, desde que estaba en el Red Bulls Salzburg austriaco, sus compañeros lo miraban con asombro por su estricto cuidado personal a su corta edad.

"Es un profesional de primera categoría. Mientras jugamos a las cartas en los viajes, a él solo se le ve leyendo artículos científicos sobre cómo mejorar su sueño o su dieta. Siempre está buscando los detalles más pequeños que puede perfeccionar para dar un paso más allá", aseguró su excompañero Maxmilian Wober al portal DAZN.

4. El orgullo de ser Braut

Getty Images Para este Mundial 2026, Haaland antepuso el apellido Braut en su camiseta.

Al haber nacido en Leeds, Haaland pudo haber representado a Inglaterra y alcanzar las máximas instancias del fútbol de Europa y el mundo, pero nunca fue una opción.

"A pesar de su estatus de superestrella mundial, Haaland sigue siendo exactamente el mismo", dice a BBC Sport el periodista deportivo noruego Andreas Korssund.

"Sabe perfectamente de dónde viene y visita con frecuencia su pequeño pueblo natal en Rogaland. Está increíblemente orgulloso de sus raíces y siempre está disponible para la prensa noruega cuando representa a su país".

Se ha inspirado en la historia vikinga de Noruega y está tremendamente orgulloso de representar a su país.

Es esa afinidad con sus raíces la que también le ha llevado a lucir su apellido completo, Braut Haaland, en la parte trasera de la camiseta de su selección nacional.

Braut es el apellido de soltera de su madre y combinarlo con el de su padre es una tradición noruega.

"Haaland lo significa todo para Noruega", afirma Korssund. "Se ha convertido en una superestrella sin precedentes en el deporte más importante del mundo. Que una nación de poco más de 5,5 millones de habitantes produzca a uno de los mejores futbolistas del planeta es algo grandioso".

5. Una personalidad nada noruega

Getty Images Haaland es conocido por ser extrovertido y mostrar su vida en redes sociales.

Con su imponente estatura de 1,95 metros y su larga melena rubia, Haaland se ha convertido en uno de los jugadores más reconocibles del fútbol.

Su carisma empezó a brillar durante su etapa en el Manchester City, y su sentido del humor, a veces muy inglés, le ha granjeado el cariño de la afición.

Su canal de YouTube, donde graba videos de "un día en la vida de Haaland", tiene 1,6 millones de suscriptores. Además, participará en la película de animación ViQueens prestando su voz a un vikingo llamado, por supuesto, Haaland.

"Creo que Erling, en cierto modo, no es un noruego del todo típico", dijo el periodista noruego Lars Sivertsen. "Tiene confianza en sí mismo y puede ser un poco descarado. Conoce su valía, conoce su calidad y confía en sí mismo."

"Escandinavia tiene una cultura que se centra más en la humildad, y Erling incluso se quejaría si estuviera en el banquillo. Así que creo que es un poco atípico para los noruegos… Eso lo convierte en un héroe interesante para nosotros".

Con su fama, vienen las cosas asociadas a ser una superestrella: venta de camisetas, mayor interés en el Mundial e inspiración para los jóvenes.

"Ahora pertenece a una categoría de estrella muy diferente a la que estamos acostumbrados a ver en nuestros héroes deportivos", dijo Sivertsen. "Pero creo que si uno mira a lo largo del país, hay un extraordinario sentimiento de orgullo de que un jugador, que hace lo que hace, sea de nuestro país".

Con información de Jess Anderson y Adwaidh Rajan, de BBC Sport.

BBC

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