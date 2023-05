Cinco consejos de un botánico para mantener con vida a las plantas de tu casa

6 de mayo de 2023, 15:42 PM

Yo diría que la mayoría de las muertes de las orquídeas en macetas se debe a que las raíces se ahogan. Por otro lado, he visto personas desecar cactus creyendo que no necesitan agua.

Ponte en su lugar

1- ¿Dónde debes poner tu planta?

No tiene sentido poner un cactus en una esquina sombreada: sencillamente no funcionará. Empieza como base con las condiciones que tienes en tu casa.

2. Cuándo y cómo regar tus plantas

4. ¿Hace falta alimentarlas?

El fertilizante para tomates para las plantas de interior no es lo convencional, pero a mí me funciona. Los centros de jardinería venden en cambio fertilizante líquido concentrado para plantas de interior en macetas.

6. ¿Cuándo cambiar de maceta?

Head of Science and Public Engagement for Oxford Botanic Garden & Arboretum, University of Oxford