Científicos dicen que fenómeno de El Niño ya empezó y advierten de efectos climáticos extremos

Científicos estadounidenses dijeron que El Niño —el fenómeno meteorológico natural del Pacífico que aumenta las temperaturas globales— empezó oficialmente.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE.UU. (NOAA, por sus siglas en inglés) dijo que ya se están registrando condiciones de El Niño en el Pacífico ecuatorial, debido a que las temperaturas de la superficie del mar aumentaron drásticamente en los últimos meses.

Muchas previsiones apuntan a que este fenómeno se podría convertir en un llamado "super El Niño" y que, incluso, podría situarse entre los más intensos que se hayan registrado hasta el momento.

Si a esto se le suman las décadas de calentamiento provocado por la actividad humana, se podría dar un año de temperaturas récord —muy probablemente en 2027—, presentando alteraciones en el clima, el suministro de alimentos y las economías que se podrían prolongar a lo largo de todo ese año.

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Sucesor de "La Niña"

Pero el anuncio de la NOAA no es sorprendente, porque los meteorólogos preveían esta fase de calentamiento después de que a principios de este año se terminara el patrón climático considerado "hermano" de El Niño y que tiende a provoc más frío: La Niña.

Las temperaturas de la superficie del mar en el Pacífico central y tropical han superado ya el umbral de 0,5 °C por encima de la media que usan los científicos estadounidenses para definir un episodio de El Niño.

"Durante el último mes se han desarrollado condiciones de El Niño, tal como indican las temperaturas de la superficie del mar superiores a la media en la franja que abarca desde el Pacífico ecuatorial central hasta el oriental", señaló la agencia.

La NOAA también vio un cambio en los vientos sobre el Pacífico ecuatorial, una señal de que la atmósfera está respondiendo al calentamiento del océano, y no se trata simplemente de un calentamiento oceánico aislado.

Getty Images Algunos lugares, como Calcuta, en India, ya rompieron históricas marcas de calor durante el mes de mayo.

Lo que ha sorprendido a los investigadores es el alto grado de certeza que muestran los modelos informáticos con respecto a la intensidad del fenómeno.

El parámetro que se usa para medir la intensidad de El Niño es la temperatura promedio de la superficie del mar en una zona clave del Pacífico.

Un episodio fuerte se define como uno en el que la temperatura supera la media en más de 1,5°C; uno muy fuerte, cuando la supera en más de 2°C.

Según la previsión de la NOAA de junio, "existe un 63 % de probabilidades de que se produzca un episodio de El Niño muy fuerte entre noviembre y enero, lo que lo situaría entre los más intensos registrados desde 1950", señaló la agencia.

Atención, con cautela

Getty Images Un aumento en las temperaturas promedio del Océano Pacífico es la mejor manera de predecir El Niño.

Los tres episodios más intensos desde 1950 fueron los de 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016.

Algunos de los modelos más recientes de Estados Unidos y Europa (ECMWF) van más allá y muestran que las temperaturas en el Pacífico tropical podrían llegar a superar la media en más de 3°C para finales de año.

Sin embargo, la agencia estadounidense recomendó algo de cautela a la hora de interpretar lo que implican sus predicciones de intensidad.

"Incluso los episodios de El Niño muy fuertes no siempre provocan los efectos previstos en todas partes, aunque los fenómenos de mayor intensidad sí pueden inclinar más claramente la balanza a favor de los resultados esperados".

Getty Images Los científicos recomiendan cautela a la hora de predecir lo que pueda pasar con El Niño este año

La mayor preocupación es que todo esto está ocurriendo en un planeta que ya es mucho más cálido.

"Debemos preocuparnos por los impactos", dijo el profesor Adam Scaife, responsable de predicciones en plazos de un mes a una década en la Oficina Meteorológica de Reino Unido (Met Office).

"El actual fenómeno de El Niño... se suma a un calentamiento global considerable".

"Esto quiere decir que las temperaturas reales en las regiones afectadas podrían alcanzar niveles sin precedentes, ya que el calentamiento provocado por El Niño se ve potenciado por el cambio climático".

Un fenómeno de El Niño muy intenso usualmente eleva las temperaturas globales del aire unos 0,2 °C al liberar hacia la atmósfera el calor almacenado en el océano.

Ese impulso térmico adicional incide ahora sobre un mundo que ya está batiendo récords.

El año 2024 —el más cálido registrado hasta la fecha— se vio impulsado por un fenómeno de El Niño que ni siquiera fue especialmente intenso.

Y, a pesar del efecto enfriador de un episodio de La Niña, 2025 se situó como el tercer año más caliente que se haya registrado, superando incluso al año 2016, marcado por un "súper El Niño".

El calor que se acerca

"Es probable que a finales de este año y hasta 2027 registremos temperaturas muy elevadas a escala mundial", dijo el profesor Scaife.

"En 2027, es probable que observemos un exceso de calor que se sume al calentamiento global ya existente; esto podría llevar fácilmente a otro año con un aumento de temperatura superior a 1,5ºC [respecto a los niveles de finales del siglo XIX]".

EPA-EFE/REX/Shutterstock Un agricultor de Zambia muestra una mazorca de maíz pequeña cultivada en un campo afectado por la sequía durante un episodio anterior de El Niño.

No hay dos fenómenos de El Niño iguales, pero sus efectos se perciben con mayor intensidad en las regiones tropicales.

Las inundaciones son frecuentes en el norte de Perú y el sur de Ecuador, y pueden afectar también a zonas de África Oriental, Asia Central y el sur de Estados Unidos.

Al mismo tiempo, aumenta el riesgo de sequía e incendios forestales en gran parte de Australia, Indonesia y el norte de Sudamérica, lo que perjudica a la agricultura y a las reservas mundiales de alimentos.

El Niño también tiende a inhibir la formación de huracanes en el Atlántico, y los meteorólogos ya prevén una temporada con menos actividad de lo habitual.

"Aunque esto pueda parecer positivo, para Centroamérica conlleva una reducción significativa de las precipitaciones y la posibilidad de sufrir sequías", señaló Liz Stephens, profesora de riesgos climáticos y resiliencia en la Universidad de Reading.

Incluso Reino Unido percibe sus efectos, aunque de forma leve: El Niño puede inclinar la balanza hacia un invierno que comienza con temperaturas suaves pero termina con frío, si bien la relación no es del todo directa.

Para muchas personas, este pronóstico está lejos de ser algo abstracto.

"La declaración de un episodio de El Niño no es un simple pronóstico meteorológico más; para millones de personas, representa una señal de alarma aterradora", afirmó Mohamed Adow, director de la organización defensora del clima Power Shift Africa.

"Implica lluvias insuficientes, cultivos que se pierden, un aumento en los precios de los alimentos y familias llevadas una vez más al límite. En África Oriental, en particular, esto afectará a comunidades ya castigadas por sequías e inundaciones en los últimos años".

La Agencia Meteorológica de Japón coincide con la NOAA al considerar que ya existen condiciones propias de El Niño. Además, señala que es prácticamente seguro que el fenómeno se prolongue hasta el otoño.

Sin embargo, no todos los organismos se han pronunciado todavía al respecto. La Oficina de Meteorología de Australia aplica criterios más estrictos y exige que la temperatura de la superficie del mar supere en más de 0,8°C la media.

Esta semana, la agencia indicó que el Pacífico tropical se estaba "acercando a condiciones de El Niño" —con temperaturas en el Pacífico central que ya superaban sus umbrales de referencia—, pero se abstuvo de declarar formalmente el inicio del fenómeno.

Prevén que El Niño se desarrolle más adelante este año y advierten que podría ser intenso.

El Niño se produce en intervalos de dos a siete años y tiende a durar aproximadamente un año.

Aún no existen pruebas concluyentes de que el cambio climático esté intensificando estos fenómenos o aumentando su frecuencia, pero el calentamiento global puede exacerbar sus efectos.