Chuck Norris, el actor que se convirtió en un ícono de los héroes de acción

El actor y artista marcial Chuck Norris, estrella de la serie de televisión "Walker, Texas Ranger", falleció el jueves por la mañana a los 86 años, informó su familia en Instagram este viernes.

"Con gran pesar nuestra familia comunica el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris, ocurrido ayer por la mañana. Aunque preferimos mantener la privacidad de las circunstancias, queremos que sepan que estuvo rodeado de su familia y que partió en paz", dice la publicación.

"Para el mundo, fue un artista marcial, un actor y un símbolo de fuerza. Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia", agrega.

En el texto la familia agradece a los admiradores que estaban preocupados por su reciente hospitalización.

El portal estadounidense TMZ informó previamente Norris estaba internado en Hawái por una emergencia médica.

Le sobreviven sus cinco hijos y su esposa, la modelo y actriz Gena O'Kelley.

Un ícono del cine, la TV... y los memes

Nacido en Oklahoma en 1940, fue criado en una familia cristiana evangélica por su madre irlandesa, que se divorció de su padre alcohólico.

Fue miembro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Durante su servicio en Corea del Sur, comenzó a practicar artes marciales, que serían una de sus pasiones durante su vida. Poseía varios cinturones negros en karate, taekwondo, judo y jiu-jitsu brasileño.

Saltó a la fama como actor en 1972, tras aparecer en "El camino del dragón" (The Way of the Dragon, 1972), junto a la leyenda de las artes marciales Bruce Lee. Otras importantes películas de su carrera fueron "Desaparecidos en combate" (1984) y la saga "Fuerza delta" (1986 y 1990).

Pero quizá su papel más recordado sea el del Cordell "Cord" Walker en la longeva serie "Walker, Texas Ranger", que interpretó en casi 200 episodios a lo largo de 8 años.

Getty Images Chuck Norris y Bruce Lee compartieron créditos en "El camino del dragón" en 1972.

Su última aparición en la gran pantalla fue en la película de 2012 "Los indestructibles 2" (The Expendables 2).

Lejos de la pantalla, Norris promovió la actividad física y fundó escuelas de artes marciales.

"Las películas fueron el vehículo perfecto para que él mostrara ante un gran público las habilidades en artes marciales que había desarrollado a lo largo de muchos años", dice el periodista Steven McIntosh, de BBC Culture.

En "El camino del dragón", mostró al público y a los directores de casting de Hollywood de lo que era capaz. "Integró a la perfección sus auténticas habilidades de combate en su trabajo en la pantalla", añade McIntosh.

En la década de 1970, el actor Steve McQueen, que era su amigo, lo animó a que se tomara la actuación más en serio y así fue como apareció en la película de acción de 1977 Breaker! Breaker! seguida de Good Guys Wear Black en 1978.

Adquirió todavía más fama tras protagonizar las películas de artes marciales A Force Of One (1979), The Octagon (1980) y An Eye For An Eye (1981).

Getty Images Chuck Norris en una escena de "Lone Wolf McQuade", de 1983

Para quienes lo vieron actuar e incluso quienes no, Norris es el rostro de muchos memes que circularon sobre todo a principios de la década de 2010.

Su rostro solía ir acompañado de textos que a menudo enaltecían al actor como una leyenda y alguien con quien es imposible competir.

Algunas bromas decían: "Chuck Norris puede pasar un examen de vista con los ojos cerrados", "Cuando Hulk se enoja de verdad, se convierte en Chuck Norris", "La gripe tiene que ponerse la vacuna de Chuck Norris una vez al año", "Chuck Norris no abre la regadera, la mira fijamente hasta que empieza a llorar" o "Los fantasmas se sientan alrededor de las fogatas y cuentan historias de Chuck Norris".

El propio Norris conocía de estas bromas y llegó a decir alguna en entrevistas.

Por ejemplo, en una de 2018, contó un par: "Chuck Norris fue mordido por una cobra. Y después de cinco días de dolor agonizante, la cobra murió"; "Cuando Chuck Norris pica una cebolla, la cebolla llora".

Getty Images Chuck Norris en la película de 1984 "Desaparecido en combate", dirigida por Joseph Zito.

"El mundo pierde un ícono, yo un gran abuelo"

Norris tuvo dos hijos de su primer matrimonio con su novia de la secundaria, Dianne Holechek, y un hijo y una hija con su segunda esposa, Gena O'Kelley.

También tuvo una hija fruto de una relación extramatrimonial durante su primer matrimonio.

"Todos conocían a Chuck Norris como el hombre que contó hasta el infinito dos veces, el hombre al que mordió una cobra y la cobra murió", escribió su nieta Greta Norris en Instagram, haciendo alusión a los divertidos memes que durante años han circulado en internet.

Y continuó: "Era conocido por muchas cosas increíbles, pero de lo que más orgullosa estoy es de haberlo conocido como (...) un abuelo que se sentaba en su mecedora y me escuchaba contarle historias".

"Era la persona más sencilla que he conocido; en una habitación llena de gente, mostraba que te estaba escuchando a ti y solo a ti. El mundo realmente ha perdido a un ícono y yo he perdido a mi abuelo", añadió.

Políticamente era un ferviente republicano, que en 2013 ofreció su apoyo, con el torso desnudo, al líder israelí Benjamin Netanyahu en un video.

En 2017, se recuperó de dos paros cardíacos, y dos años más tarde se vio envuelto en una controversia al convertirse en la imagen pública de la empresa de armas Glock, a pesar de la epidemia de violencia armada en Estados Unidos.