Capturan en Bolivia a Sebastián Marset, uno de los narcos más buscados, y lo extraditan a EE.UU.

Esta vez no hubo escape milagroso para Sebastián Marset.

El líder del llamado Primer Cartel Uruguayo, uno de los narcos más buscados del mundo y requerido en varios países, fue capturado este viernes en Bolivia e inmediatamente extraditado a Estados Unidos.

Marset, de 34 años, está acusado de narcotráfico en Paraguay y Bolivia, y de lavado de dinero en EE.UU.

La agencia antidrogas de dicho país, DEA, ofrecía pagar hasta US$2 millones por colaboración para detenerlo.

El ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, dijo en conferencia de prensa que la investigación comenzó "hace varias semanas" y que este viernes, a las 3 am, se puso en marcha un operativo policial en dos inmuebles, uno donde estaba Marset y otro donde estaba su grupo de seguridad, que también funcionaba como comando de operaciones.

Primero ingresaron al edificio donde estaba el equipo de seguridad y los "neutralizaron", informó Oviedo. Luego entraron a la casa de Marset, ubicada "a 8 minutos" del búnker de su escolta, añadió.

El funcionario destacó que no hubo ningún muerto ni herido y que, una vez capturado, a Marset lo trataron "de manera respetuosa". "No se ha recurrido a ninguna violencia, ni física ni psicológica, sobre él", señaló.

Reafirmó, además, que Marset no se había entregado, sino que fue capturado.

Las autoridades le tomaron las huellas digitales y el narcotraficante permaneció en silencio, según el ministro.

AFP vía Getty Images La captura de Marset ocurrió en el barrio Las Palmas, de Santa Cruz de la Sierra.

Horas más tarde, en la mañana boliviana, Marset fue extraditado a EE.UU. Oviedo aclaró que no hubo participación de la DEA en la captura y que la agencia estadounidense "se limitó a trasladar a Marset" al país norteamericano.

El fiscal general de Bolivia, Róger Mariaca, informó que otras cuatro personas fueron detenidas en el operativo: dos venezolanos, un colombiano y una uruguaya.

El funcionario identificó a la mujer como Tatiana Marset Alba, "que vendría a ser un familiar" del narcotraficante, pero dijo no saber cuál es el grado de parentesco. La policía boliviana la había identificado en el pasado como media hermana del delincuente.

El ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera, aseguró este viernes que un video divulgado por Marset en octubre de 2025 fue clave para dar con el paradero del narco.

"El video lo delató", le dijo al medio uruguayo Montevideo Portal. "La información que recabamos fue a partir de ese video. Me refiero a los datos puros y duros de la geolocalización", afirmó.

"El reino de terror y caos de Marset ha terminado"

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, calificó el operativo como un "hecho histórico" del que "pasará tiempo para entender la dimensión de lo que ha acontecido".

"La captura del señor Marset marca un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado, pero además reafirma la voluntad del gobierno de la lucha contra las mafias internacionales y nacionales", dijo el mandatario este viernes ante la prensa.

"Es el camino correcto para sacar a Bolivia adelante", añadió.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, dijo en rueda de prensa que habló en la mañana de este viernes con Paz por la captura de Marset.

"Tuvieron que superar algunas cosas internas que tenían, que no permitían la captura rápida. Por lo que me dijo él, se pudo resolver", dijo el mandatario uruguayo, sin precisar de qué se trataba.

El gobierno uruguayo colaboró con la policía boliviana para verificar que las huellas dactilares de quien había sido detenido coincidían con las de Marset, informó el ministro del Interior de Uruguay, Carlos Negro.

La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos, del Departamento de Estado de EE.UU., celebró la captura del uruguayo.

"El reino de terror y caos de Sebastián Marset ha terminado. (...) El Escudo de las Américas está haciendo a nuestra región más segura y fuerte", publicó en la red social X.

El denominado Escudo de las Américas es una coalición militar anticarteles liderada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien recibió a varios presidentes de América el pasado sábado en Miami para sellar este pacto.

A esa cumbre acudió Rodrigo Paz, entre otros jefes de Estado.

AFP vía Getty Images En esta casa se escondía Sebastián Marset en 2023, cuando logró escapar de la policía.

Según el diario uruguayo El País, Marset "no posee causas abiertas en Uruguay, lo que descarta cualquier pedido de extradición por parte de la justicia local".

Su detención llega casi tres años después de que escapara junto a su familia de un operativo en Bolivia que involucró a más de 2.250 efectivos policiales, más de 144 motorizados y seis allanamientos, según se informó entonces.

Lo increíble de aquel operativo es que su paradero se conoció gracias a la pasión de Marset por el fútbol.

El uruguayo, quien jugó como futbolista profesional, había sido identificado en la cancha en un partido con Los Leones El Torno, un equipo de la Liga Cruceña de Fútbol que él, además, administraba.

De Dubái a Bolivia

Marset fue una figura más o menos desconocida para el público general uruguayo hasta 2021, cuando fue detenido en Dubái por viajar con un pasaporte paraguayo falso.

Luego de que el gobierno de Uruguay le emitiera de forma urgente un nuevo pasaporte -lo cual desató numerosas renuncias e investigaciones judiciales-, Marset fue liberado y desapareció.

En 2022, tras una investigación que la DEA caracteriza como "la mayor y más trascendental" contra el crimen organizado en la historia de Paraguay, se vinculó a Marset con el envío de 16 toneladas de cocaína a Europa.

El operativo, llamado A Ultranza Py, estuvo a cargo del fiscal Marcelo Pecci, asesinado en Colombia en mayo de 2022 durante su luna de miel. Marset ha sido señalado como supuesto autor intelectual del asesinato.

Ese mismo año el uruguayo se fugó a Bolivia. Desde entonces, su pareja y su hermano, además de otras personas vinculadas a su organización, han sido detenidos.

Sus orígenes

De acuerdo con medios uruguayos, Marset cayó preso en su país natal en 2013 por narcotráfico.

Fue durante los cinco años que pasó en la prisión de Libertad donde supuestamente hizo los contactos internacionales que le permitieron promover su organización criminal.

Después de salir de prisión, Marset tuvo varias ocupaciones tanto en su país como en Paraguay, incluido futbolista profesional y productor musical.

De acuerdo con el portal Insight Crime, "Marset tiene vínculos con varios grupos criminales en distintos lugares del mundo, incluido el clan Insfrán, de Paraguay; el Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC), de Brasil, y la 'Ndrangheta, de Italia".