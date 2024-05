'Bebé Reno': Mujer que supuestamente inspiró el personaje de la acosadora dice que demandará a Netflix

Piers Morgan Uncensored Fiona Harvey, la mujer que supuestamente inspiró el personaje de Martha, le concedió el jueves una entrevista a Piers Morgan.

La mujer que supuestamente inspiró el personaje de Martha en la exitosa serie "Bebé reno" afirmó que demandará a su creador y a Netflix.

Fiona Harvey dijo en una entrevista con el presentador británico Piers Morgan que la serie, en la que Martha se muestra como una acosadora, es "una obra de ficción".

Harvey acusó a Netflix y al comediante escocés Richard Gadd, autor y protagonista de la serie, de "mentir" y "difamar".

La BBC contactó a representantes de Gadd y Netflix, sin éxito.

"La presentaron como una historia real y no lo es", dijo Harvey en la entrevista. "Él miente y ellos mienten".

La escocesa, de 58 años, concedió la entrevista después de ser identificada en internet por espectadores que intentaban averiguar en quién se basaba Martha.

En la entrevista también acusó a Gadd de "hacer dinero a costa de mi miseria".

Las reacciones a la entrevista no se hicieron esperar.

Stuart Heritage, periodista del diario británico The Guardian, dijo que la entrevista de Morgan "apestaba a explotación sucia", y Ryan Coogan escribió en The Independent que "no se puede esperar de él que sea sensible, más de lo que se puede esperar de un pez que trepe a un árbol".

Pero Coogan añadió: "Morgan no es el problema aquí; el verdadero problema de esta entrevista es que existe un mercado para ella".

Ed Power escribió en The Telegraph que "la conversación de 60 minutos fue menos un combate entre Morgan y Fiona Harvey que una aburrida sesión de preguntas y respuestas".

La BBC le pidió a Morgan sus comentarios, pero aún no obtuvo respuesta.

Advertencia: este artículo contiene descripciones de escenas de la serie "Bebé reno".

Ed Miller/Netflix En "Bebé reno", Martha se convierte en una asidua visitante del pub en el que trabaja Donny.

Morgan interpeló reiteradamente a Harvey sobre cuántos correos electrónicos, llamadas y cartas le envió a Gadd.

El comediante afirma que su acosadora le envió más de 41.071 correos electrónicos, 350 horas de mensajes de voz, 744 tuits, 46 mensajes de Facebook y 106 páginas de cartas.

Harvey le dijo a Morgan que "puede que hubiera enviado un par de correos electrónicos" y luego dijo que fueron "menos de 10".

También señaló que le envió una carta y 18 tuits, pero ningún mensaje de Facebook, y dijo que "duda" que él tenga esos mensajes de voz porque ella no tenía su número de teléfono.

Morgan también la interrogó sobre el hecho de que utilizara seis direcciones de correo electrónico y le insistió en otras preguntas, como la nota que obtuvo en la carrera de Derecho.

Hacia el final de la entrevista, Harvey dijo que también demandaría al periódico Daily Mail. La BBC se puso en contacto con ellos para pedirles sus comentarios.

Señales de alarma

En una columna para el periódico The Sun, Morgan escribió: "a nivel humano, sentí pena por ella por haber sido arrastrada públicamente a la trituradora de esa manera".

"Pero hubo momentos en la entrevista en los que mis señales de alarma sonaron muy fuerte".

La BBC se puso en contacto con Harvey, la supuesta acosadora, después de la entrevista, pero no estaba disponible para hacer comentarios.

La mujer le dijo al Daily Record que "no estaba contenta" con la entrevista y que le habían pagado 250 libras (unos US$310) por participar.

Éxito de audiencia

"Bebé reno", un éxito rotundo para el gigante del streaming, ha dejado a mucha gente fascinada y perturbada.

Harvey negó rotundamente la veracidad en la vida real de escenas clave de la serie, incluida una en la que el personaje de Martha agrede sexualmente a Gadd a la orilla de un canal o una en la que ataca a la pareja de él.

También negó haber acosado a la familia de Gadd o haber aparecido en su casa. "No soy una acosadora", subrayó.

Al final de la serie, Martha se declara culpable de acosar a Gadd y es condenada a nueve meses de cárcel.

Pero Harvey insistió en que nunca ha sido acusada de ningún delito, ni mucho menos ha ido a la cárcel.

"Eso es completamente falso, muy, muy difamatorio para mí, muy perjudicial para mi carrera", apuntó.

Pesquisas en internet

Cuando los espectadores comenzaron a especular sobre las personas reales detrás de la serie, Gadd, de 34 años, publicó un mensaje en su historia de Instagram, instando a la gente a no especular.

"Ese no es el punto de nuestra serie", escribió.

El miércoles, el jefe de políticas de Netflix, Benjamin King, declaró a los legisladores británicos en una audiencia parlamentaria sobre cine y televisión que la empresa tomó "todas las precauciones razonables" para ocultar las identidades de las personas que inspiraron el trabajo de Gadd.

"No queríamos anonimizarlo ni hacerlo genérico hasta el punto de que dejara de ser su historia, porque eso socavaría la intención de la serie", explicó.

"En últimas, es obviamente muy difícil controlar lo que hacen los espectadores, particularmente en un mundo en el que todo es amplificado por las redes sociales", agregó.

"Personalmente, no me sentiría cómodo en un mundo en el que decidiéramos que era mejor que Richard [Gadd] permaneciera en silencio y no se le permitiera contar la historia".