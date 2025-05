Bebé de 5 meses pesa 2 kilos: la desnutrición se dispara en Gaza tras meses de bloqueo

A veces, en la guerra, el sonido más pequeño es el que más impacto tiene.

En el hospital Nasser de Gaza, una niña de cinco meses llora con dificultad.

Siwar Ashour está ronca. Su voz se ha quedado sin energía para expresar plenamente su angustia. No puede digerir la leche de fórmula normal y los médicos afirman que el bloqueo israelí, que ya lleva tres meses, significa que los suministros de los alimentos que necesita son escasos.

Siwar suena como si el peso de la guerra le oprimiera los pulmones.

Su madre, Najwa, de 23 años, le está cambiando el pañal. Pesa poco más de 2 kg. Una niña de cinco meses debería pesar unos 6 kg o más.

"No había comida cuando di a luz", dice Najwa.

"Si hubiera querido alimentarme a mí misma para poder amamantarla, no habría tenido los nutrientes necesarios para mejorar mi salud... Ahora solo toma leche de fórmula, y no sabemos cómo vamos a poder proporcionársela".

Israel ha prohibido a periodistas internacionales entrar en Gaza para informar de forma independiente.

Un colega local de la BBC filmó los inconfundibles signos de desnutrición avanzada en el cuerpo de Siwar. La cabeza parece demasiado grande para su complexión. Tiene los brazos y piernas rígidos. Las costillas le presionan la piel cuando intenta llorar.

Sus ojos son grandes y marrones, y persiguen cada pequeño movimiento de su madre.

Miedo constante

BBC Un colega local de la BBC filmó signos inconfundibles de desnutrición avanzada en el cuerpo de la bebé Siwar.

Najwa se preocupa por lo que sucederá cuando tenga que salir del hospital.

"El hospital le proporcionó leche con gran dificultad; buscaron en todos los hospitales, pero solo la encontraron en uno. Me dijeron que me darían un biberón cuando nos fuéramos, pero apenas alcanza para cuatro días. Su padre es ciego y no puede conseguirle un biberón, e incluso si lo encontráramos, sería caro, y él no trabaja".

Según el médico de Siwar, Ziad al-Majaida, era su segunda hospitalización. Regresó debido a la escasez de leche de fórmula.

"No entra nada por las fronteras: ni leche, ni comida, ni nada. Esto causa grandes problemas para los niños. Este bebé necesita un tipo específico de leche. Antes estaba disponible, pero debido al cierre de la frontera, las reservas se agotaron hace tiempo".

El hospital está intentando encontrar más suministros, pero Siwar está débil y sufre diarrea constante.

"Si sigue así, su vida correrá peligro, pero si le proporcionaran leche o tratamiento, su estado mejoraría", afirma la doctora Majaida.

Desde principios de año, según la ONU, se han identificado unos 10.000 casos de desnutrición aguda infantil. Los precios de los alimentos se han disparado hasta en un 1.400 %.

Los comedores sociales, que han ayudado a cientos de miles de gazatíes, están cerrando ante la escasez de alimentos. Veinticinco panaderías apoyadas por el Programa Mundial de Alimentos se han visto obligadas a cerrar.

Fin de la ayuda

BBC La ONU ha identificado 10.000 casos de desnutrición aguda entre los niños de Gaza desde enero

Israel interrumpió la entrada de toda ayuda humanitaria y otros suministros a Gaza el 2 de marzo y reanudó su ofensiva militar dos semanas después, afirmando que estaba presionando a Hamás para que liberara a los 59 rehenes que el grupo aún mantiene retenidos en Gaza, de los cuales se cree que 24 siguen con vida.

La ONU ha declarado que el bloqueo israelí constituye un "cruel castigo colectivo" contra la población civil.

El director humanitario de la ONU, el exdiplomático británico Tom Fletcher, afirmó que el derecho internacional es inequívoco.

"Como potencia ocupante, Israel debe permitir la entrada de la ayuda humanitaria... La ayuda, y las vidas civiles que salva, nunca deben ser moneda de cambio", advirtió.

Le planteé este punto a Boaz Bismuth, un destacado miembro del partido Likud del primer ministro Benjamin Netanyahu. Él niega que el bloqueo haya causado una crisis de ayuda.

"Hay comida en Gaza... Israel no implementaría semejante restricción si la población no tuviera comida. Es decir, conozco mi país a la perfección", dijo.

Le comenté a Bismuth que estaba negando la evidencia que la gente veía con sus propios ojos: que los niños se morían de hambre.

"No hay niños muriendo de hambre, lo repito". Dijo que las acusaciones de meses atrás sobre hambruna, limpieza étnica y genocidio en Gaza, "eran una tontería".

"Nada ha cambiado realmente porque somos Israel y obedecemos no solo el derecho internacional, sino también el derecho humanitario".

"Lo que queremos es que nos devuelvan a nuestros rehenes y que Hamás salga de Gaza. La guerra puede terminar en exactamente 30 segundos".

Saqueos

BBC Las familias de Gaza dependen de los comedores sociales para obtener alimentos, pero muchos están cerrando debido a la escasez de alimentos.

Israel ha acusado desde hace tiempo a Hamás de secuestrar la ayuda, algo que Hamás niega.

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, con sede en la Cisjordania ocupada, afirmó recientemente que la mayor parte del saqueo estaba a cargo de bandas asociadas con Hamás.

También calificó al movimiento de "hijos de perros" y exigió la liberación de los rehenes israelíes. Hamás respondió afirmando que Abás "culpa reiterada y sospechosamente de los crímenes de la ocupación [Israel] y de su continua agresión contra nuestro pueblo".

Sin poder entrar en Gaza e informar de forma independiente, resulta difícil investigar los acontecimientos.

Bandas criminales violentas han estado fuertemente implicadas en el robo de ayuda humanitaria. Hamás amenaza con usar la violencia contra grupos e individuos a los que acusa de robo.

Dos personas fueron baleadas frente a un almacén de la UNRWA, pero se desconoce quién las mató. Un activista local presente culpó a Hamás.

"Hamás está acaparando alimentos, privando de alimento a la población hambrienta y vendiéndolos a precios muy altos. La población protestó y exigió que se distribuyeran los alimentos o los tomarían por la fuerza. Hamás disparó munición real contra los hambrientos", declaró Moumen al-Natour, abogado y líder de las protestas.

Todo esto ocurre en el contexto de una hambruna creciente y la ruptura del orden que ha acompañado la guerra y el bloqueo.

El gabinete israelí ha aprobado una escalada de la ofensiva militar en Gaza. Afirma que su objetivo es destruir a Hamás, un objetivo que se ha mostrado esquivo durante los últimos 19 meses de guerra.

También hay informes de que Israel planea utilizar empresas de seguridad privadas para supervisar la distribución de ayuda en Gaza, aunque no se ha hecho pública ninguna fecha.

Las Naciones Unidas y las principales agencias de ayuda humanitaria han descrito esto como una politización de la ayuda, con la que se negarán a cooperar.

Con información adicional de Alice Doyard y Nik Millard.