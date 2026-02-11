Atleta noruego confiesa en TV que fue infiel a su novia tras ganar medalla olímpica

El biatleta noruego Sturla Holm Laegreid confesó en directo por televisión haber engañado a su novia, momentos después de ganar el bronce en los Juegos Olímpicos de Invierno.

El joven de 28 años, que ganó su primera medalla olímpica individual en el biatlón individual de 20 kilómetros en Milán-Cortina, admitió haber tenido una aventura hace tres meses y la calificó como "mi mayor error".

Laegreid dijo que había sido "la peor semana" de su vida después de haberle contado la infidelidad a su novia, con la que lleva seis meses de relación.

"Hay alguien con quien quería compartirlo, aunque quizá no esté viéndolo", declaró a NRK, la emisora ​​estatal noruega.

"Hace seis meses conocí al amor de mi vida: la persona más hermosa y amable del mundo. Hace tres meses cometí mi mayor error y la engañé".

"Tuve la medalla de oro en la vida, y estoy seguro de que mucha gente verá las cosas de otra manera, pero yo solo tengo ojos para ella", aseguró.

"El deporte ha quedado en segundo plano estos últimos días. Sí, me encantaría poder compartir esto con ella".

"Mi única solución es contarlo todo, ponerlo todo sobre la mesa y esperar que todavía pueda amarme", declaró luego al periódico noruego VG.

"Lo hice por ella, y ahora por el mundo entero. No tengo nada que perder", añadió. "Quiero ser un buen ejemplo a seguir, pero debo admitir mis errores".

Pero su "solución" no dio resultado: su expareja dijo que la situación es "difícil de perdonar".

Escribiendo anónimamente al periódico noruego VG, dijo que "no eligió estar en esta situación".

"Es difícil perdonar. Incluso después de una declaración de amor ante todo el mundo", comentó.

"Hemos estado en contacto y él sabe lo que siento al respecto", agregó.

El siete veces campeón del mundo terminó tercero en el biatlón, que combina esquí de fondo y tiro con rifle, por detrás del campeón noruego Johan-Olav Botn y del francés Eric Perrot.

Es la segunda medalla olímpica para Laegreid, quien ganó el oro en relevos en los Juegos de 2022.

Getty Images Sturla Holm Laegreid, siete veces campeón del mundo, se emocionó en el podio al aceptar su medalla.

"Fue una completa sorpresa"

Al ser preguntado sobre su confesión en la rueda de prensa posterior, añadió: "Por supuesto, ahora espero no haberle arruinado el día a Johan", en referencia a Johan-Olav Botn.

"No sé si fue la decisión correcta o no, pero fue la que tomé", dijo.

"Decidí contarle al mundo lo que hice para que quizás tenga la oportunidad de que vea lo que realmente significa para mí; quizás no, pero no quiero pensar que no lo intenté todo para recuperarla", agregó.

"No quiero robarme el protagonismo. Espero que esto sea como algo de un día o dos. Entonces serás medallista de oro olímpico para siempre".

El cinco veces campeón olímpico Johannes Thingnes Boe, quien ahora es experto en biatlón en la emisora ​​NRK, cuestionó el momento de la confesión de Laegreid.

"Fue una completa sorpresa. Su acción estuvo mal; vimos a un chico arrepentido allí de pie. Desafortunadamente, la hora, el lugar y el horario no son correctos", dijo Boe, excompañero de equipo de Laegreid.

El recuerdo de un compañero

Por su parte, Johan-Olav Botn gritó el nombre de su difunto compañero de equipo Sivert Guttorm Bakken al cruzar la línea de meta para ganar el oro.

Bakken fue encontrado muerto el 23 de diciembre en una habitación de hotel en el norte de Italia, a unas dos horas de donde se celebró el biatlón.

"Estuve corriendo con él toda la última vuelta. Y sí, fue más como la sensación de cruzar la meta juntos, y ver el número uno junto a mi nombre fue realmente especial", dijo un emocionado Botín.

Laegreid añadió: "Éramos cinco en la línea de salida, y uno de ellos observaba desde arriba. Esto era para Sivert, de verdad".