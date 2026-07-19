Arrestan en Miami al polémico influencer Andrew Tate y su hermano

El polémico influencer Andrew Tate y su hermano Tristan han sido arrestados en Estados Unidos después de que las autoridades británicas presentaran 38 nuevos cargos contra ambos.

El Servicio de la Fiscalía de la Corona de Reino Unido (CPS) informó que Andrew estaba siendo acusado de otros siete cargos de violación, así como de cargos relacionados con la trata de personas con fines sexuales y la posesión de imágenes indecentes de un menor.

Los cargos contra Tristan incluyen dos cargos de violación y tres cargos de organización o facilitación de trata de personas con fines de explotación sexual.

La policía de los condados de Bedfordshire y Hertfordshire ha informado de que el número total de cargos contra los hermanos asciende ahora a 59.

Se alega que los presuntos delitos tuvieron lugar entre julio de 2010 y agosto de 2017. Los Tate han negado previamente haber cometido delito alguno.

Según indicó Reuters, el medio estadounidense TMZ publicó un video en Miami el sábado, donde se ve a agentes de la ley esposando al autoproclamado misógino y a su hermano menor, y escoltándolos a vehículos que los esperaban.

Getty Images Andrew Tate se describe a sí mismo como un "misógino".

Tras su detención, la Fiscalía iniciará los trámites legales para extraditar a los hermanos, que poseen doble nacionalidad británica y estadounidense, a Reino Unido, según informó el Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS).

"Estas decisiones de imputación se produjeron tras la recepción de un expediente adicional de pruebas por parte de la policía del condado de Bedfordshire y elevan a siete el número total de presuntas víctimas en este caso", declaró Malcolm McHaffie, jefe de la División de Delitos Especiales del Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS).

La policía de Bedfordshire y Hertfordshire ha estado investigando una serie de delitos en lo que calificaron de "investigación compleja".

Como resultado, se autorizaron 38 nuevos cargos contra los hermanos, lo que significa que Andrew, de 39 años, se enfrenta a un total de 42 cargos en Reino Unido y Tristan, de 37 años, a 17.

Personaje polémico

Andrew Tate se mudó a Rumania hace cinco años.

Antes de ganar notoriedad mundial, peleó profesionalmente como kickboxer y ganó títulos mundiales.

En 2016, ingresó al reality británico "Gran Hermano", pero fue expulsado después de que circulara un video en el que parecía estar golpeando a una mujer con un cinturón.

Entonces, Tate dijo que el video había sido editado y lo calificó como "una mentira total que intenta hacerme quedar mal".

Luego ganó notoriedad virtual y Twitter lo censuró por decir que las mujeres deberían "asumir la responsabilidad" por ser agredidas sexualmente.

Tate ha sido expulsado de otras redes sociales como YouTube, Facebook e Instagram. TikTok también lo eliminó, diciendo que "la misoginia es una ideología odiosa que no se tolera".

Sus publicaciones en otras páginas web promueven la misoginia, se dirigen a las mujeres y tienen millones de visitas.

Ambos hermanos eran fervientes partidarios del presidente estadounidense Donald Trump.

Getty Images Tristan Tate es el menor de los dos hermanos.

El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos confirmó a la BBC que los Tate habían sido detenidos, mientras que un portavoz del Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que las detenciones se realizaron "en el marco de un proceso de extradición".

El abogado que representa a la familia Tate, Joseph McBride, afirmó en un comunicado emitido tras su detención el sábado por la noche que "el mundo sabe que Andrew y Tristan son inocentes".

"Sus enemigos lo saben mejor que nadie. Precisamente por eso han sido atacados", continuó McBride, describiendo los nuevos cargos de Reino Unido como un "ataque político".

Según explicó, los nuevos cargos tenían como objetivo contrarrestar una demanda por difamación interpuesta por los hermanos en Estados Unidos.

"Confiamos en que, una vez que un juez competente examine los hechos y el Departamento de Justicia afronte este flagrante abuso de autoridad, Andrew y Tristan Tate quedarán en libertad. Estados Unidos no hace el trabajo sucio político de Reino Unido", continuó.

En 2024, la policía de Bedfordshire obtuvo órdenes de arresto europeas para extraditar a la pareja desde Rumanía, donde residen y están siendo investigados penalmente.

En junio, los hermanos perdieron una demanda para que se les revelaran los nombres de sus acusadores en Reino Unido, después de que la Fiscalía decidiera que era necesario ocultar los nombres de sus presuntas víctimas hasta que se iniciaran formalmente las acciones legales.

El abogado Matt Jury, que representa a varias presuntas víctimas británicas de Andrew, celebró la acusación y declaró: "Andrew y Tristan Tate están acusados de algunos de los delitos más graves, incluidos múltiples cargos de violación y trata de personas. Es hora de que rindan cuentas ante la justicia".

*Con información de Kathryn Armstrong y Claire Keenan.

BBC

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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