Ariana Grande pide a sus fans evitar hacer comentarios sobre cuerpos ajenos

"Sé que no debería tener que explicarlo, pero siento que tal vez el hecho de ser abierta y vulnerable aquí [signifique] que algo bueno pueda salir de esto. No lo sé. Tal vez sea el primer paso. Lo sano puede ser diferente [a lo que creemos]".

Distintos tipos de belleza

Grande les recomendó a sus seguidores que eviten hacer comentarios, incluso los "bienintencionados", sobre el aspecto "saludable, no saludable, grande, pequeño, esto, aquello, sexy, no sexy" de las personas partiendo de que " hay muchos tipos diferentes de belleza ".

Grande, conocida por éxitos pop como One Last Time y Thank U, Next, también es actriz y protagonizará el papel de Glinda Upland en la próxima película de Wicked, basada en el musical del mismo nombre.