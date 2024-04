Antiguo reptil marino del tamaño de dos autobuses fue hallado en una playa en Reino Unido

Eso es más grande que un enorme pliosaurio cuyo cráneo fue encontrado incrustado en los acantilados de Dorset, en el suroeste de Inglaterra, y que apareció en un reciente documental de David Attenborough, The Giant Sea Monster ("El gigante monstruo marino").

Buscadores de fósiles

"Me quedé enormemente impresionado, muy, muy emocionado. Supe que justo en ese momento teníamos una segunda mandíbula gigante de uno de estos enormes ictiosaurios, como la de Paul", sostuvo Lomax.

Ichthyotitan severnensis

"Me entristecerá un poco decirle adiós. He llegado a conocerlo y a estudiarlo con gran detalle. Pero también es un alivio porque no tendré que preocuparme tanto por ello", dijo De la Salle.