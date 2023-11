America Ferrera: "Cuando empecé me decían que era muy morena o muy gordita" para la TV de EE. UU.

“Si bien disfruto de una carrera increíble, llena de oportunidades por las que he luchado y trabajado duro”, le dice a BBC 100 mujeres, “sé que la gran realidad para los latinos en esta industria es que hoy es tan difícil como lo era hace 16 años, o incluso 22, cuando yo comencé”.

Pero eso no se ha traducido en la representación en la pantalla, dice Ferrera.

Sueño americano

“Desde muy temprano mis padres me enseñaron -específicamente mi madre- que aprovechar cada oportunidad para tener una educación era la razón por la que habían emigrado a EE.UU.”, dice.

Sus primeros éxitos

"Estamos en 2023, y aún soy la única que, creo, muestra exactamente ese problema. Demoró tanto tiempo porque las oportunidades no existen” , dice Ferrera.

“He sido muy afortunada en mi carrera por aparecer en una época donde encontré las mismas pocas oportunidades que existen para que una actriz latina joven llegue a ser protagonista... y mucho menos una protagonista segura de sí misma y que no está representada como una inmigrante criminal pobre, o una latina hipersexualizada”.

Ferrera dice que roles como este pueden crear espacios para mujeres, y para mujeres de color en particular, para validar sus propias experiencias de vida.

“Con frecuencia tenemos que divorciarnos de partes nuestras que no son aceptadas”, explica.

Activismo

Con 39 años, Ferrera hará su debut como directora el año próximo con “I Am Not Your Perfect Mexican Daughter” (“No soy tu perfecta hija mexicana”), una adaptación de la novela de Erika Sánchez que fue un éxito de ventas, sobre una inmigrante latina de primera generación que vive en un empobrecido vecindario de Chicago.