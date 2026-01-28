Amazon confirma 16 mil despidos en Costa Rica, EE. UU. y Canadá tras enviar correo por error

El gigante tecnológico estadounidense Amazon confirmó que recortará 16.000 puestos de trabajo, horas después de haber informado a sus empleados sobre una nueva ronda de despidos mediante un correo electrónico que, al parecer, fue enviado por error.

El correo electrónico, al que tuvo acceso la BBC, fue enviado a última hora del martes y hace referencia al despido de un gran número de empleados en Estados Unidos, Canadá y Costa Rica, una decisión que toma para “fortalecer la empresa”.

Al percatarse del envío, el mensaje fue rápidamente cancelado.

A primera hora de este miércoles, Amazon anunció recortes de empleo como parte de un plan para “eliminar la burocracia” en la empresa.

Beth Galetti, vicepresidenta sénior de experiencia del empleado y tecnología en Amazon, declaró este miércoles que no tienen previsto realizar “reducciones generalizadas cada pocos meses”, en referencia al anuncio de Amazon en octubre sobre el recorte de 14.000 puestos de trabajo corporativos (ejecutivos, gerentes y encargados de ventas).

“Si bien muchos equipos finalizaron sus cambios organizativos en octubre, otros no completaron ese trabajo hasta ahora”, afirmó.

Amazon cuenta con alrededor de 1,5 millones de empleados en todo el mundo, de los cuales unos 350.000 ocupan puestos corporativos.

En su confirmación de este miércoles, Amazon no especificó dónde se producirán los últimos despidos ni qué países se verán afectados.

Proyecto Amanecer

El martes, un borrador de correo electrónico escrito por Colleen Aubrey, vicepresidenta sénior de Amazon Web Services (AWS), se incluyó en una invitación de calendario enviada por una asistente ejecutiva a varios empleados de Amazon.

El título de la invitación era “Enviar correo electrónico del proyecto Amanecer”, una aparente referencia al nombre en clave que Amazon utiliza para los despidos.

Si bien el correo electrónico dejaba claro que los recortes se estaban produciendo en Amazon, los empleados aún no habían sido informados oficialmente.

“Esto es una continuación del trabajo que hemos estado realizando durante más de un año para fortalecer la empresa reduciendo la jerarquía, aumentando la responsabilidad y eliminando la burocracia, para poder actuar con mayor rapidez para nuestros clientes”, decía el correo electrónico.

Bloomberg vía Getty Images La división AWS de Amazon se especializa en servicios de datos en la nube.

“Cambios como este son difíciles para todos. Estas decisiones son difíciles y se toman con detenimiento, ya que estamos preparando nuestra organización y AWS para el éxito futuro”, añadía.

Los despidos eran esperados por los trabajadores de Amazon desde hacía semanas, según un exempleado que pidió permanecer en el anonimato.

La idea general entre el personal era que los directivos tenían la intención de eliminar alrededor de 30.000 puestos de trabajo, añadió el exempleado, que dejó Amazon como parte de una ronda de despidos en octubre.

Se esperaba que la empresa alcanzara esa cifra de despidos con otra importante ronda de recortes este mes, seguida de más despidos hasta finales de mayo.

Si bien los trabajadores afectados fueron invitados a postularse para puestos vacantes en Amazon, el número de dichos puestos era limitado.

Aquellos que no consiguieron otro puesto recibieron una indemnización por despido en función de su antigüedad en la empresa.

“Hora de repensar”

Desde que el fundador de Amazon, Jeff Bezos, dejó su cargo como director ejecutivo hace cuatro años, su sucesor, Andy Jassy, ​​ha liderado la empresa a través de varias rondas de recortes de empleo.

Jassy también ha intentado implementar una cultura laboral más estricta en la empresa.

Ahora es obligatorio trabajar en la oficina cinco días a la semana, lo que convierte a Amazon en una de las pocas grandes empresas tecnológicas que exige esto a sus empleados.

Bloomberg vía Getty Images Andy Jassy lidera Amazon tras la salida de su fundador, Jeff Bezos.

Amazon también apuesta por la reducción de costos, incluso vigilando el uso de teléfonos celulares corporativos por parte de los empleados de AWS, según un informe de Business Insider, en un intento por limitar un reembolso de US$50 mensuales que se venía aplicando desde hace tiempo.

En un correo electrónico que Jassy envió a los empleados antes del Día de Acción de Gracias, al que tuvo acceso la BBC, el director ejecutivo dijo estar agradecido por los “desafíos y oportunidades en el trabajo”, ya que “el mundo está cambiando a un ritmo muy rápido”.

“(Es) un momento para replantearnos todo lo que hemos hecho hasta ahora”, indicó.

El martes, la compañía anunció que cerraría sus aproximadamente 70 tiendas de comestibles con la marca Amazon, Amazon Fresh y Amazon Go, y que expandiría su negocio de supermercados bajo la marca Whole Foods.

Recortes en UPS

Otro de los afectados por las nuevas políticas de Amazon es el gigante de la paquetería UPS, que anunció que recortará hasta 30.000 puestos de trabajo este año, a medida que reduce aún más los envíos para la empresa de Bezos, su principal cliente.

UPS, que es la mayor empresa de entrega de paquetes del mundo, ha estado reduciendo las entregas para el gigante del comercio electrónico, ya que, según afirma, estas resultan “extraordinariamente perjudiciales” para sus márgenes de beneficio.

UPS indicó que los recortes de empleo se realizarán mediante ofertas de indemnización por despido a los conductores a tiempo completo y no reemplazando al personal que abandone la empresa voluntariamente.

El año pasado, UPS anunció que comenzaría a reducir su dependencia de Amazon como parte de un plan de reestructuración, que contempla que la compañía se centre en clientes más rentables, como las empresas del sector sanitario.

La compañía recortó 48.000 puestos de trabajo y cerró 93 instalaciones en 2025 al reducir sus entregas para Amazon, y anunció que cerrará otras 24 instalaciones durante el primer semestre de este año.

Getty Images UPS es la mayor empresa de entrega de paquetes del mundo.

“Estamos en los últimos seis meses de nuestro plan de reducción acelerada de envíos para Amazon y, para todo el año 2026, tenemos la intención de reducir otro millón de paquetes diarios, mientras continuamos reconfigurando nuestra red”, declaró la directora ejecutiva, Carol Tomé.

Según su informe anual de 2024, UPS contaba con aproximadamente 490.000 empleados, de los cuales casi 78.000 trabajaban en puestos directivos.

Amazon ha incrementado significativamente sus propios servicios de entrega en los últimos años, rompiendo el dominio de UPS, FedEx y el Servicio Postal público estadounidense (USPS).

En 2024, Amazon gestionó 6.300 millones de entregas en EE. UU., superando tanto a UPS como a FedEx.

Se prevé que para 2028, Amazon supere a USPS en volumen de entregas en ese país, según el informe del índice de envíos de paquetes de Pitney Bowes.

Reporte adicional de Mitchell Labiak

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.