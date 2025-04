Un lanzamisiles deja una nube de polvo marrón en el aire a medida que se dirige precipitadamente hacia la línea de fuego. Momentos después se escucha el conteo regresivo de un soldado, de cinco a "¡Fuego!" antes de que un cohete salga rugiendo por los aires.

Los estallidos y estruendos de ese tipo de ejercicios militares son tan constantes que los lugareños del cercano pueblo de Münster ya casi ni los notan.

Pero la vida aquí está a punto de volverse más ruidosa.

Las fuerzas armadas de Alemania, el Bundeswehr, recientemente recibieron vía libre para efectuar una enorme inversión después de que el Parlamento votara para que el gasto militar quede exento de las reglas estrictas sobre la deuda.

El general Carsten Breuer, el militar con mayor rango del país, comentó a la BBC que el incremento del presupuesto es urgentemente necesario porque -según sostiene- la agresión rusa no va a parar en Ucrania.

"Estamos amenazados por Rusia. Estamos amenazados por Putin. Debemos hacer lo que sea necesario para evitar eso", expresa Breuer. Advierte que la OTAN debería prepararse para un posible ataque en un plazo de apenas cuatro años.

"No se trata de cuánto tiempo necesito, sino más de cuánto tiempo nos va a dar Putin para prepararnos", dice tajantemente el jefe militar. "Y cuanto más pronto nos preparemos, mejor".

El giro

La invasión a gran escala de Rusia a Ucrania ha cambiado la mentalidad en Alemania profundamente.

Durante décadas, la gente aquí ha sido criada en torno al rechazo del poderío militar, agudamente conscientes del historial de Alemania como el agresor de Europa.

"Nosotros iniciamos dos guerras mundiales. Aunque han pasado 80 años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, la idea de que Alemania debería mantenerse al margen de los conflictos todavía está muy metida en el ADN del pueblo", explica Markus Ziener, experto que trabaja en la oficina en Berlín del centro de estudios German Marshall Fund.

Getty Images La invasión a gran escala de Rusia a Ucrania ha empezado a cambiar poco a poco las actitudes hacia la guerra en Alemania.

Aún ahora, algunos mantienen cautela contra cualquier cosa que pueda interpretarse como militarismo, y las fuerzas armadas han sufrido una infrafinanciación crónica.

"Hay voces de cautela que preguntan: '¿Estamos siguiendo el camino correcto? ¿Nuestra percepción del riesgo es acertada?'"

Cuando se trata de Rusia, Alemania tiene una estrategia específica.

Mientras países como Polonia y los Estados bálticos advirtieron en contra de un acercamiento demasiado estrecho con Moscú -e incrementaron sus propios presupuestos de defensa- Berlín, bajo la excanciller Ángela Merkel, tuvo fe en las relaciones comerciales.

Alemania se imaginó que estaba proporcionando la democratización por osmosis. Pero Rusia tomó el dinero y, de todas maneras, invadió a Urania.

Así que, en febrero de 2022, un aturdido canciller Olaf Scholz declaró un giro nacional de prioridades, un "Zeitenwende" (punto de inflexión) lo llamó.

Ahí fue cuando adjudicó la gran suma de 100.000 millones de euros (US$108.000 millones) para fortalecer las fuerzas armadas del país y mantener a "belicistas como Putin" bajo control. Pero el general Breuer afirma que eso no fue suficiente.

"Rellenamos los huecos un poquito", cuenta. "Pero esto es realmente malo".

BBC El general Carsten Breuer sostiene que Alemania necesita aumentar mucho el número de soldados.

En contraste, apunta a la intensa inversión de Rusia en armas y equipos, tanto para inventario como para el frente en Ucrania.

También resalta la guerra híbrida que Rusia conduce: desde los ataques cibernéticos hasta el sabotaje, así como los drones no identificados que sobrevuelan las instalaciones militares de Alemania.

A eso le añade la retórica agresiva de Vladimir Putin, que Breuer ve como "una combinación realmente peligrosa".

"Al contrario que el mundo occidental, Rusia no piensa en casillas. No se trata de paz y de guerra, es un continuo: empecemos con lo híbrido, luego escalar, luego regresar. Esto es lo que me hace pensar que enfrentamos una amenaza verdadera", afirma.

Sostiene que Alemania debe actuar rápido.

BBC Alemania ha votado a favor de un gran aumento en el presupuesto militar.

"Muy poco de todo"

La cruda evaluación que hace el jefe de defensa de sus fuerzas actuales concuerda con un reciente informe presentado al Parlamento. Este concluyó que la Bundeswehr tenía "muy poco de todo".

La autora del informe, la comisionada de las Fuerzas Armadas Eva Högl, reveló carencias urgentes, desde municiones hasta soldados, incluyendo cuarteles en mal estado. Estimó que solamente para renovaciones se requiere de un presupuesto de unos US$72.000 millones.

Acabar con el límite de la deuda, permitiendo que las fuerzas militares se endeuden -en teoría, sin límite- dará acceso a un "flujo constante" de fondos para abordar eso, sostiene el general Breuer.

La medida histórica fue impulsada por Friedrich Merz, el esperado sucesor de Scholz, de manera tan acelerada que causó asombro. Presentó la propuesta al Parlamento poco antes de que fuera disuelto tras las elecciones de febrero.

La configuración del nuevo Parlamento, que incluye una izquierda antimilitarista y una extrema derecha que empatiza con Rusia, hubiera podido ser menos favorable.

Pero el "giro" que Alemania empezó en 2022 ganó nuevo impulso este año.

Getty Images Los alemanes no se fían de los presidentes de Rusia y EE.UU.

Un sondeo de YouGov reciente mostró que el 79% de los alemanes todavía considera a Vladimir Putin como "muy" o "bastante" peligroso para la paz y seguridad europeas.

Ahora, el 74% dice lo mismo con respecto al presidente de EE.UU., Donald Trump.

La encuesta se hizo después de un discurso en Múnich en el que el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, atacó a Europa y a sus principios.

"Esa fue una clara señal de que algo había cambiado fundamentalmente en Estados Unidos", indicó Markus Ziener.

"No sabemos hacia dónde se dirige EE.UU., pero sabemos que la idea de que podemos confiar 100% en la protección estadounidense en cuestión de seguridad, esa creencia, ha desaparecido ahora", señala.

Dejando la historia atrás

En Berlín, la tradicional cautela de los alemanes contra todo lo militar parece estar desvaneciéndose rápidamente.

Charlotte Kreft, de 18 años de edad, dice que sus propias opiniones pacifistas han cambiado.

"Durante mucho tiempo, pensamos que la única manera de resarcir las atrocidades cometidas en la Segunda Guerra Mundial era asegurarnos de que nunca volvieran a suceder… y pensamos que necesitábamos desmilitarizarnos", explica Charlotte.

"Pero ahora estamos en una situación en la que tenemos que luchar por nuestros valores, nuestra democracia y nuestra libertad. Necesitamos adaptarnos".

"Hay muchos alemanes que todavía no están cómodos con las grandes inversiones militares", concuerda Ludwig Stein. "Pero pienso que considerando las cosas que han sucedido en los últimos años, no hay otra opción real".

BBC Charlotte y Ludwig opinan que hay una necesidad de aumentar el gasto de defensa en Alemania.

Sophie, una madre joven, cree que invertir en la defensa es ahora "necesario en el mundo en el que vivimos".

Pero Alemania necesita tropas además de tanques, y ella está mucho menos dispuesta a que su propio hijo se enrole en el ejército.

"¿Están listos para la guerra?"

La Bundeswehr tiene solo un centro de acogida permanente, una pequeña unidad entre una farmacia y una tienda de zapatos al lado de la estación de tren Friedrichstrasse, en Berlín.

Con maniquíes vestidos en ropa de camuflaje en el escaparate, busca atraer la inscripción de hombres y mujeres, pero solo logra un puñado de interesados al día.

Alemania ya ha fallado en su objetivo de aumentar sus tropas en 20.000 soldados (hasta llegar a 203.000) y en reducir la edad promedio de 34 años.

Pero las ambiciones del general Breuer son mucho mayores.

Nos contó que Alemania necesita 100.000 soldados adicionales para defenderse adecuadamente a sí misma y al flanco oriental de la OTAN; un total de 460.000, incluyendo a reservistas. Así que insiste en que la reinstauración del servicio militar es "absolutamente" necesaria.

BBC Alemania mantuvo el servicio militar obligatorio para todos los hombres hasta 2011.

"No vas a lograr esos 100.000 sin algún modelo de conscripción", manifestó el general.

"No tenemos que definir ahora qué modelo los reclutará. Para mí solo importa que reclutemos soldados".

El debate apenas ha comenzado.

El general Breuer claramente se está posicionando al frente de los intentos para impulsar el "giro" militar de Alemania.

Con su estilo desenfadado y simpático, le gusta visitar ayuntamientos regionales y lanzarle a la audiencia la pregunta: "¿Están listos para la guerra?"

Un día una mujer lo acusó de asustarla. "Le dije: 'No soy yo quien te asusta, ¡es el otro tipo'", recuerda que le contestó.

Se refería a Vladimir Putin.

La doble alarma para "abrir los ojos" -la amenaza de Rusia y el desinterés y aislacionismo de EE.UU.- ahora está sonando fuertemente en Alemania, arguye el general, y no puede ser ignorada.

"Ahora es entendible para cada uno de nosotros que tenemos que cambiar".