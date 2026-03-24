Al menos 66 muertos tras estrellarse un avión de la Fuerza Aérea Colombiana

Al menos 66 personas murieron este lunes tras estrellarse un avión de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) con 128 personas a bordo en Puerto Leguízamo, departamento de Putumayo, en el sur de Colombia y cerca de la frontera con Perú.

Entre los fallecidos se encuentran 6 miembros de la FAC, 58 del Ejército y 2 de la Policía.

“Un soldado resultó ileso, 57 militares fueron rescatados y evacuados: 8 trasladados a la ciudad de Florencia y 49 a Bogotá, de los cuales 19 reciben atención en el Hospital Militar Central y 30, que no revisten mayor gravedad, en el Batallón de Sanidad Militar”, según un comunicado compartido a BBC Mundo por una fuente militar.

Otros cuatro uniformados se encuentran pendientes por ubicar.

El avión, un C-130 Hércules de fabricación estadounidense utilizado para el transporte de tropas, se estrelló poco después de despegar.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, contó que la aeronave se accidentó cayendo a tierra a aproximadamente 1,5 km del aeródromo desde donde partió.

Antes, el ministro confirmó que "se han activado todos los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, así como la investigación correspondiente", e hizo un llamado a evitar especulaciones hasta contar con "información oficial".

Accidente en zona de conflicto

Equipo de Periodismo Visual de BBC Americas

La aeronave cubría el trayecto entre Puerto Leguízamo y Puerto Asís, en Putumayo.

Este departamento, fronterizo con Ecuador y Perú en la Amazonía, es una zona clave en la producción de cocaína y de disputas territoriales de distintos grupos armados.

Hasta el momento no hay información que vincule al accidente aéreo con la situación de seguridad de la zona, aunque las investigaciones están en marcha.

"De acuerdo con la información disponible hasta el momento, no hay indicios de un ataque por parte de actores ilegales", transmitió el Ministerio de Defensa.

Sánchez aclaró que "la aeronave se encontraba en condiciones de aeronavegabilidad y la tripulación estaba debidamente cualificada".

Los Hércules C-130 son fabricados por la multinacional estadounidense Lockheed Martin.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó "dificultades burocráticas en la administración militar" que supuestamente han demorado su decisión de renovar "el armamento de las fuerzas militares colombianas".

La renovación del armamento de las fuerzas militares es una decisión de mi presidencia desde hace años.



Las dificultades burocráticas en la administración militar no han permitido realizar el Conpes/confis desde hace un año que lo pedí.



Si los funcionarios administrativos… https://t.co/w4lXrnvqz8 — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 23, 2026

"Si los funcionarios administrativos civiles o militares no están a la altura de este reto deben ser retirados (...) Espero que no tengamos muertos en este accidente horroroso que no debió haber sucedido", añadió el mandatario.

Según Reuters, los Hércules C-130 fueron lanzados en los años 50 y Colombia adquirió los primeros modelos a finales de los 60.

Desde entonces, el país ha modernizado algunas de estas aeronaves.

A fines de febrero, otro Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Boliviana se estrelló en la ciudad de El Alto. Más de 20 personas murieron y otras 30 resultaron heridas.

Daniel ortiz / AFP via Getty Images Miembros de la fuerza pública y civiles participaron conjuntamente en las labores de rescate.

Condolencias

Varios gobiernos de la región transmitieron sus condolencias a Colombia.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, envió "un abrazo fraterno" a los familiares de las víctimas y deseó "la pronta recuperación de los heridos".

Por su parte, el gobierno de Ecuador manifestó su "profundo pesar y solidaridad con el hermano pueblo y gobierno de Colombia".

La frontera donde se produjo el accidente ha sido escenario de actividades militares recientes por parte de las fuerzas armadas colombianas y ecuatorianas que intentan frenar el negocio de la droga de los carteles y las actividades de las guerrillas.

"El Perú transmite al pueblo colombiano y a sus Fuerzas Armadas los sentimientos de más hondo pesar ante este lamentable suceso que enluta a las familias de las víctimas, y hace llegar sus deseos de pronta recuperación a los heridos", expresó también el gobierno peruano.