Al menos 153 personas murieron en una escuela de niñas atacada por EE.UU. e Israel, según Irán

Reuters El ataque de EE.UU. e Israel en la ciudad de Minab golpeó una escuela, según las autoridades iraníes.

Al menos 153 personas, incluyendo decenas de niños, murieron en una explosión en una escuela del sur de Irán, según un fiscal local.

Irán ha culpado a Estados Unidos e Israel.

Medios estadounidenses informaron que el Comando Central del ejército (Centcom) estaba investigando los informes sobre el incidente, mientras que el ejército israelí afirmó no tener conocimiento de ninguna operación de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la zona.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, calificó el hecho ocurrido en la ciudad de Minab de "acto bárbaro" y "otra página negra en el historial de innumerables crímenes cometidos por los agresores".

Los dos países aliados no han confirmado el ataque a la escuela, situada cerca de una base del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní (CGRI), que fue objetivo de los bombardeos del sábado.

La Media Luna Roja Iraní afirmó que al menos 201 personas en todo el país habían muerto en los ataques aéreos y 747 habían resultado heridas.

Funcionarios de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en Ginebra dijeron que había movilización de equipos de rescate para acudir a la escuela tras el incidente.

Un funcionario dijo que la escuela, situada en la provincia de Hormozgan, había sido "objetivo de tres ataques con misiles".

Se encuentra a unos 600 metros de la base del CGRI.

Reportes de niños muertos

La BBC ha verificado varios videos de las secuelas de la explosión, en los que se ve humo saliendo de un edificio mientras se aglomera una multitud cerca y se oye a la gente gritar presa del pánico.

Sin embargo, no ha podido verificar de forma independiente el número de víctimas mortales, ya que a las agencias de noticias internacionales a menudo se les deniega el visado para Irán, lo que limita enormemente su capacidad para recabar información en el país.

Reuters Diversos reportes señalaban que había decenas de niños entre las víctimas.

Los usuarios iraníes de las redes sociales han reaccionado con indignación ante la noticia del incidente.

Un iraní residente en el extranjero que se opone a la intervención militar en Irán comentó: "Las primeras víctimas de esta guerra son 40 niñas de Minab, alcanzadas por un ataque con misiles. ¿Es esta la guerra que aplaudís?".

Sin embargo, la profunda desconfianza hacia el régimen iraní hace que a muchos les resulte difícil aceptar los informes oficiales, y algunos iraníes culparon directamente al régimen por el ataque.

"Aunque el régimen no haya atacado directamente las escuelas, la muerte de los niños de Minab sigue siendo responsabilidad de la República Islámica", escribió un usuario en redes sociales.

"La gente no tiene refugios, no hay conexión a internet, las líneas telefónicas están cortadas y no se ha advertido a los niños que no vayan a la escuela. En estas condiciones, lo mínimo que se debería exigir es que se quedaran en casa", añadió.

La tragedia escolar tuvo lugar mientras Estados Unidos e Israel lanzaban oleadas de ataques aéreos contra objetivos en varias ciudades iraníes a lo largo del sábado.

Los ataques parecen continuar, a pesar de que el líder supremo de Irán, Alí Jamenei, junto con muchos de sus altos mandos, murieron en la ofensiva del sábado.

