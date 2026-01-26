Al menos 11 muertos en un ataque armado en un campo de fútbol en México

Al menos 11 personas murieron y varias más resultaron heridas luego de que hombres armados abrieran fuego contra los jugadores y los espectadores de un partido de fútbol en un campo amateur a las afueras de la ciudad de Salamanca, en el estado de Guanajuato, en el centro de México.

El ataque ocurrió el domingo, cuando los hombres armados llegaron a la cancha deportiva en varios vehículos y abrieron fuego indiscriminadamente contra quienes estaban ahí reunidos, según los testigos.

El partido de fútbol ya había concluido, pero jugadores y familias seguían en el campo en el que habían jugado dos equipos locales.

Aún se desconoce el motivo del ataque.

"Lo ocurrido en la comunidad de Loma de Flores, en Salamanca, es un hecho inaceptable que lastima profundamente a las familias guanajuatenses. Nuestra solidaridad está con las víctimas y sus seres queridos", dijo la gobernadora de Guanajuato, Libia García, en una publicación de X.

"De manera inmediata se activó un operativo conjunto con el municipio, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y fuerzas federales para atender a las víctimas, asegurar la zona y avanzar con determinación en la investigación. La seguridad en la región ha sido reforzada", añadió, prometiendo que actuará "con firmeza" para encontrar a los agresores.

Guanajuato, en el centro de México, registró el año pasado el mayor número de asesinatos de todo México.

Aunque el índice de homicidios dolosos en el estado ha disminuido 41% en los últimos meses, el estado sigue contando con la presencia de bandas criminales que se dedican principalmente al robo de combustibles, el narcotráfico y la extorsión.

EPA La Guardia Nacional resguardaba el lugar del crimen.

Ráfagas de disparos

Los vecinos aseguraron que escucharon al menos 100 disparos cuando los hombres armados abrieron fuego en los Campos de las Cabañas, en el barrio de Loma de Flores.

El ataque se produjo alrededor de las 17:20 local (23:20 GMT). En el lugar perdieron la vida 10 personas, mientras que otra más falleció en un hospital, informó el alcalde de Salamanca, César Prieto.

"Después de un encuentro deportivo, en el cual se encontraban conviviendo las personas, llegó un comando armado y atacó a estas personas. Este hecho se suma a una ola de violencia que lamentablemente padecemos en el estado y en Salamanca", dijo Prieto.

"Estamos pasando por un momento grave. Una grave descomposición social. Lamentablemente hay grupos criminales que están tratando de someter a la autoridad, cosa que no van a lograr", añadió el alcalde.

Entre los 12 heridos había una mujer y un menor de edad, informó Prieto. La Fiscalía General de Guanajuato inició la investigación.

El ataque ocurrió un día después de varios incidentes violentos en la ciudad en los que murieron un total de cinco hombres y otro fue secuestrado. Según medios locales, la violencia de ese día fue atribuida a "La Marriza", un grupo del cartel de Santa Rosa de Lima fundado por José Antonio Yépez, "El Marro", quien fue detenido en 2020 pero que presuntamente sigue controlando al grupo desde prisión.

Salamanca, donde se encuentra una importante refinería de la empresa Petróleos Mexicanos, ha sido especialmente objeto de violentos ataques relacionados con las bandas.

Los analistas afirman que la rivalidad entre los carteles de Santa Rosa de Lima y el de Jalisco Nueva Generación está detrás de muchos de los incidentes más violentos.

El año pasado, el Departamento de Estado de los Estados Unidos designó al Cartel Jalisco Nueva Generación como organización terrorista extranjera y, más recientemente, impuso sanciones al grupo de Santa Rosa de Lima.