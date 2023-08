Acusan a famosa escaladora de no ayudar a un guía que acabó muriendo

12 de agosto de 2023, 7:04 AM

Qué pasó

Dos escaladores, Philip Flämig y Wilhelm Steindl, de Austria, publicaron imágenes que parecen mostrar a personas escalando sobre él . No está claro qué punto del incidente muestran las imágenes.

"Vimos a un hombre vivo, tirado en la travesía del cuello de botella. Y la gente lo pasaba por encima en el camino a la cumbre. Y no había ninguna misión de rescate", le dijo Steindl a la BBC.

"Estaba realmente sorprendido. Y muy triste. Empecé a llorar por el hecho de que la gente simplemente pasara a su lado y no hubiera ninguna misión de rescate".

En declaraciones al programa The World Tonight de la BBC, Harila dijo que los integrantes de su equipo intentaron ayudar a Hassan, pero que "no fue posible" llevarlo de regreso por la ruta estrecha que estaba llena de otros escaladores.

Dijo que Hassan "no era parte de nuestro equipo". También aclaró que no lo había visto caer y que no lo habían dejado solo una vez que el grupo más grande se dio cuenta de que estaba herido.