6 buenas noticias que nos deja 2021

Para millones de personas, 2021 ha sido un año muy difícil y, desde varios países, hemos cubierto historias realmente dolorosas.

Pero también ha sido un año que nos dio buenas noticias que les contamos y que les queremos recordar.

Además, les pedimos a tres expertos, de diferentes ámbitos, que escogieran una noticia positiva y nos explicaran su importancia.

Aquí presentamos 6...

1. Las vacunas contra la covid-19 han demostrado ser efectivas

EPA/Guillaume Horcajuelo

Para Edda Sciutto, bioquímica e inmunóloga del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), no cabe duda de que una de las mejores noticias de 2021 es que "el virus es susceptible a la inmunidad y que se pudieron desarrollar vacunas efectivas para controlar la pandemia".

"Esto es lo más importante que ha pasado este año porque hay otros patógenos que no son susceptibles a vacunas y si ese hubiese sido el panorama hubiéramos estado en una situación grave", le dice a BBC Mundo.

Y es que el desarrollo de las vacunas contra el SARS CoV-2 se hizo en tiempo récord.

La covid fue declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020 y en menos de una semana, la primera vacuna de ARNm comenzaba la fase uno de su ensayo clínico.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) aprobó la vacuna de Pfizer-BioNTech el 11 de diciembre de 2020 y pocos días después, le dio luz verde a la fabricada por Moderna.

El 30 de diciembre, Reino Unido aprobaba la de la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca.

Junto a otras vacunas desarrolladas en otros países, como China y Rusia, han ayudado a inmunizar a millones de personas. Se calcula que más de 8.000 millones de dosis se han suministrado en al menos 197 países.

Frente a ómicron

La detección, en noviembre, de la variante ómicron ha puesto a las vacunas a prueba.

EPA/ANDY RAIN En muchos países, como Reino Unido, se ha estado inyectando la tercera dosis contra covid-19.

De acuerdo con Ignacio López-Goñi, catedrático de Microbiología en Universidad de Navarra, "las personas con dos dosis permanecen protegidas frente a la hospitalización, aunque hayan perdido parte de la protección frente a la infección.

Probablemente esto es debido a que la mayoría de las vacunas proporcionan una respuesta celular que no se ve afectada por esta variante", indicó en el artículo Ómicron: 5 buenas noticias para acabar el año.

Aunque se necesitan muchos más estudios, las investigaciones hechas hasta ahora señalan que una tercera dosis ayudaría a estimular la respuesta inmune y la protección contra ómicron, con estimaciones de efectividad de entre el 70 y el 75%, señaló Melissa Hawkins, profesora de Salud Pública en la American University, en ¿Qué tan efectivas son las vacunas contra la variante ómicron?.

Un análisis realizado por el Imperial College de Londres indica que tener una población inmunizada reduce entre un 25% y un 30% el riesgo de visitar urgencias por contagiarse con ómicron.

Pero, si algo también ha marcado 2021, han sido los problemas en el suministro de vacunas en los países de ingresos bajos.

Durante todo el año, líderes, desde diferentes plataformas, hicieron vehementes llamados por una distribución equitativa de las inmunizaciones en el mundo.

En marzo, el director general de la OMS, Tedros Adhanom, arremetió contra la creciente disparidad en las cifras de vacunaciones de los países ricos y los pobres.

Es una brecha "que crece cada día y que se está volviendo más grotesca cada día".

En septiembre, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, calificó esa desigualdad como una "obscenidad" y un fracaso ético.

Pese a ello, el subcontinente sudamericano termina el 2021 con un dato auspicioso: es el de mayor vacunación contra el coronavirus, con 63,4% de su población completamente inoculada (una o dos dosis, según corresponda a cada fármaco) y 74,3% de sus 434 millones de personas con al menos una dosis, de acuerdo a cifras oficiales publicadas por la OMS.

2. "Un sueño": la representación tridimensional de proteínas

Getty Images Ilustración genérica de la síntesis de una proteína.

El avance que se consiguió en el campo de la representación tridimensional de proteínas este año ha sido alabado por varios científicos.

"Va a cambiar el rostro de la biología moderna", señaló Tobin Sosnick, biofísico de la Universidad de Chicago, Illinois, en un artículo en la revista especializada Nature.

"Habrá un antes y un después de 2021, cuando la gente pregunte: '¿Qué es la biología estructural?'", remarcó.

En el reportaje que la revista le dedicó a figuras que "ayudaron a darle forma a la ciencia en 2021", destaca el trabajo de John Jumper, quien junto a sus colegas de DeepMind -una compañía dedicada a la inteligencia artificial- desarrollaron "una herramienta que está transformando la biología".

Science, otra revista de referencia en el campo científico, así como NewScientist se hicieron eco de esa tecnología al repasar los avances más importantes del año.

"No me cabe duda de que en los próximos años va a generar un cambio social enorme en el área de salud, de diagnóstico, de cultivos, producción de alimentos, de cuidado del medio ambiente", le dice a BBC Mundo el profesor y microbiólogo Diego Comerci.

"Esto es un sueño que se viene persiguiendo desde el premio Nobel de Christian Anfinsen (1972) y, a partir de ahí, todos los bioquímicos del mundo, los biólogos moleculares, han querido tener programas que les permitan predecir con exactitud la estructura tridimensional de las proteínas".

Impacto

Los programas de inteligencia artificial Alpha Fold y RoseTTA Fold han conseguido predecir con "una enorme cantidad de cálculos y precisión" la estructura tridimensional de las proteínas, gracias a la secuencia de los aminoácidos que las componen, explica el especialista.

Getty Images El avance podría impulsar el desarrollo de nuevos medicamentos para tratar enfermedades.

"Es importante porque la mayoría de las funciones bioquímicas de las células de todos los seres vivos las llevan a cabo proteínas, conocer su estructura tridimensional, nos permitiría de forma digital poder desarrollar nuevos fármacos e inhibidores".

"El impacto que tiene esta tecnología en la investigación de nuevas terapias y vacunas va a ser brutal y lo vamos a ver muy pronto, en los próximos años".

La ventaja, explica, es que los equipos detrás de Alpha Fold y RoseTTA Fold han puesto a disposición libre las bases de datos para todos los investigadores del mundo.

Y es que, como lo plantea Nature, imagina que determinar la estructura de casi cualquier proteína pudiese llegar a ser tan simple como hacer una búsqueda por la web.

3. La primera vacuna contra la malaria

REUTERS/James Keyi Un niño tras ser vacunado contra la malaria el 7 de octubre en Kenia.

Ha sido uno de los mayores flagelos de la humanidad durante milenios, que mata principalmente a bebés y a niños.

La malaria o el paludismo es una enfermedad causada por un parásito que invade y destruye nuestras células sanguíneas para reproducirse y se transmite por la picadura de mosquitos.

Sin embargo, el 6 de octubre se dio a conocer una buena noticia: la OMS dio luz verde a la vacuna RTS,S, que demostró su eficacia hace seis años.

Después del éxito de los programas piloto de inmunización en Ghana, Kenia y Malawi, la OMS recomendó que la vacuna se usara entre los niños de África subsahariana y de otras regiones con transmisión moderada a alta.

Es "un momento histórico", dijo el director de esa organización.

"La vacuna contra la malaria para niños tan esperada es un gran avance para la ciencia, la salud infantil y el control de la malaria", afirmó. "(Podría) salvar decenas de miles de vidas jóvenes cada año".

4. Las mujeres llegaron a posiciones de poder en las que nunca antes habían estado

El 1 de marzo, una mujer hizo historia en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Reuters Ngozi Okonjo-Iweala, primera mujer en dirigir la OMC.

Tras haber sido la número 2 en el Banco Mundial, la nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala se convirtió en la primera mujer y en la primera africana que asumía el cargo de directora general de la OMC.

La economista, educada en Harvard, y con más de 30 años de experiencia en la esfera del desarrollo en diferentes continentes, le dijo a la BBC en julio de 2020 que lo que la OMC necesitaba era una reorganización, "alguien dispuesto a hacer las reformas y liderar".

En América Latina, por su parte,Xiomara Castro ganó las elecciones de Honduras y se convertirá en 2022 en la primera mujer que gobernará el país.

Getty Images Xiomara Castro.

Castro pondrá fin a 12 años de gobierno conservador y devolverá a la izquierda hondureña al poder por primera vez desde que Manuel Zelaya, su esposo, fuera depuesto por un golpe de Estado en 2009.

Meses antes, en enero, Estonia nombraba a la primera jefa de Gobierno de su historia: Kaja Kallas, y, en marzo, la muerte del presidente de Tanzania, John Magufuli, hizo que la vicepresidenta Samia Suluhu Hassan se convirtiera en la primera jefa de Estado de ese país.

Getty Images Samia Suluhu Hassan, primera presidenta de Tanzania.

En agosto, la mandataria le dijo a la BBC que había personas que dudaban de que estuviera calificada para liderar por el hecho de ser mujer.

Algunos "no creen que las mujeres puedan ser mejores presidentas y estamos aquí para demostrarles que sí podemos".

Otra mujer que acaparó los titulares de la prensa internacional en 2021 fue Kamala Harris.

EPA Kamala Harris, vicepresidenta de EE.UU.

De madre india y padre jamaiquino, se convirtió en la primera mujer, primera persona negra y de ascendencia asiática que llega a la vicepresidencia de Estados Unidos.

Para Frédéric Mertens de Wilmars, coordinador del Grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Valencia, ese nombramiento fue la buena noticia del año.

"A nivel interno porque le ha dado un cambio a la visión que tienen los estadounidenses de su propia sociedad en términos de representatividad del establishment político", le indica el profesor a BBC Mundo.

"Y a nivel internacional también es una señal positiva para las mujeres y para todos los individuos que históricamente han sido discriminados por su cultura, religión, raza, diversidad étnica porque observan que el 'Yes, we can' (Sí podemos), existe más allá del mandato de Barack Obama".

5. Dos atletas extraordinarias pusieron sobre la mesa la importancia de la salud mental

Getty Images

2021 fue un año olímpico y muchos de los atletas que acudieron a Tokio nos dieron alegrías en plena pandemia.

Con Simone Biles, que por años nos ha deleitado por ser una de las mejores gimnastas de la historia, vino la reflexión.

La deportista estadounidense se retiró de cinco de sus seis finales para concentrarse en su salud mental.

"2021 no era el año que esperaba. Este verano, tuve que dar un paso atrás en la competencia para recuperarme de una lesión invisible", dijo en diciembre, tras recibir el premio a su trayectoria en la ceremonia BBC Sports Personality of the Year.

"Esa fue la decisión más difícil de mi vida, pero decidí hablar para mostrar que las luchas de la salud mental no son nada de que avergonzarse".

"Al principio esperaba algunas críticas, pero lo que sucedió fue todo lo contrario. El apoyo y el aliento que recibí fue abrumador, y me llena el corazón pensar en esas palabras positivas".

"Lo que siempre atesoraré, más que cualquier medalla, es escuchar cómo pude haber ayudado a alguien a sentirse un poco mejor".

El impacto dentro y fuera del ámbito deportivo fue inmenso.

"Yo fui gimnasta y la sigo y la admiro demasiado y cuando ella [Biles] habló y le pasó lo que pasó, y la decisión tan gigante que tomó, también tuve un respiro, la verdad. Porque si ella lo siente, entonces era natural y normal que yo lo pudiera sentir porque yo también estaba en la misma situación", señaló la colombiana Mariana Pajón, la mujer con mayor número de medallas de oro en América Latina en deporte individual en unos JJ.OO., en entrevista con BBC Mundo en Tokio.

Getty Images Naomi Osaka encendió el pebetero de los Juegos Olímpicos.

Biles no fue la única deportista de élite que habló públicamente de la salud mental.

La tenista japonesa Naomi Osaka, ganadora de cuatro torneos de Grand Slam y quien llegó a ser la número uno del mundo, tomó la decisión de retirarse del Abierto de Francia por la misma razón. Para concentrase en su salud mental.

En julio, la atleta escribió en la revista Time un artículo que tituló: "It's O.K. Not to Be O.K." (Está bien no estar bien).

Fue una de las varias plataformas en la que le recordó al mundo que "los atletas son humanos".

6. Los pandas gigantes ya no están en peligro y los demonios de Tasmania vuelven a Australia continental

Getty Images El nivel de riesgo de los pandas se ha rebajado al alcanzar en la naturaleza al menos 1.800 ejemplares.

Los esfuerzos por la conservación de animales dieron noticias esperanzadoras a lo largo de 2021.

En julio, las autoridades chinas anunciaron que ya no clasificaban a los osos pandas en peligro de extinción, aunque advirtieron que siguen siendo vulnerables.

La clasificación mejoró porque su número en la naturaleza ha alcanzado al menos los 1.800 ejemplares.

"Los chinos han hecho un gran trabajo invirtiendo en los hábitats del panda, ampliando y creando nuevas reservas", señaló Ginette Hemley, vicepresidenta senior de conservación de la vida silvestre del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés).

La nueva clasificación se produjo años después de que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) retirara a este animal de su lista de especies en peligro de extinción y lo volviera a catalogar como "vulnerable" en 2016.

Aunque la "Lista Roja" de la UICN clasifica 37.480 especies en la categoría de peligro de extinción, no todo es desolador.

BBC Foto de archivo de 2017 del atún de aleta amarilla (Thunnus albacares).

En septiembre, ese organismo informó que, tras reevaluar las siete especies de atún más pescadas a nivel comercial, encontró que "cuatro de ellas muestran signos de recuperación gracias a cuotas de pesca más sostenibles y una lucha más eficiente contra la pesca ilegal implementadas por los países".

Eso ha permitido que el atún rojo del Atlántico pasara de la categoría "en peligro" a la de "preocupación menor"; el atún rojo del sur, de "en peligro crítico" a "en peligro"; y que tanto el atún blanco como el atún de aleta amarilla pasaran de estar "casi amenazado" a de "preocupación menor".

"La actualización de hoy de la Lista Roja de la UICN es una señal poderosa de que, a pesar de las crecientes presiones sobre nuestros océanos, las especies pueden recuperarse si los Estados se comprometen realmente a implementar prácticas sostenibles", señaló Bruno Oberle, director general de la UICN.

En febrero, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) informó que el jaguar, "el depredador más grande de América del Sur", había regresado a los esteros del Iberá, en el nordeste de Argentina.

Getty Images Foto de archivo de un jaguar en Sudamérica en 2014.

Ocurrió 70 años después de que la caza y la pérdida de hábitat condujeran a esa especie a la extinción en esa zona.

Una jaguar -que había sido rescatada en Brasil- y sus dos crías fueron liberadas en el Gran Parque Iberá, siendo los primeros ejemplares de nueve que se tiene previsto llevar.

"Reintroducir con cuidado a depredadores como los jaguares puede ayudar a restaurar los ecosistemas", indicó Doreen Robinson, jefa de Vida Silvestre del PNUMA.

"Sin estas especies, la biodiversidad sufre y los servicios que brinda la naturaleza pueden colapsar, desde la mitigación de enfermedades y la protección del suelo hasta la regulación de los sistemas hídricos".

Otra especie que nos dio buenas noticias este año fueron los demonios de Tasmania.

A finales de 2020, grupos ecologistas introdujeron 26 ejemplares adultos en el norte de Sídney y, en mayo, informaron que, por primera vez en 3.000 años, volvieron a nacer demonios de Tasmania en Australia continental.

BBC Foto de archivo de demonios de Tasmania en la isla de Tasmania en 2009.

"Aunque es apenas el inicio, hemos logrado regresar el demonio al continente", indicó Tim Faulkner, presidente de Aussie Ark, una de las organizaciones que impulsa el programa.

Desde su retorno, "el equipo y yo hemos quedado asombrados: los demonios no sólo han sobrevivido, sino que cada uno de ellos se ha desarrollado".

Se estima que unos 25.000 demonios viven aún en la isla de Tasmania.

