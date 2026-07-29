4 mujeres acusan a Jared Leto de conducta sexual delictiva cuando eran adolescentes

Advertencia: Contiene detalles gráficos de presuntos delitos y conductas sexuales inapropiadas, así como lenguaje fuerte.

Cuatro mujeres han acusado al actor ganador del Óscar y líder del grupo musical Thirty Seconds to Mars, Jared Leto, de abusar de ellas sexualmente cuando eran adolescentes.

Una de las mujeres afirma haber sido agredida sexualmente en el baño de un motel cuando tenía 17 años. Otra dice que la estrella de Hollywood la amenazó con agresión sexual cuando tenía 19 años y que, inesperadamente, se quedó a solas con él en una habitación de hotel.

Una tercera mujer cuenta que mantuvo relaciones sexuales con la estrella en California cuando era menor de edad, a los 17 años, lo que se consideraría violación de menores. Según ella, Leto restó importancia a una conversación sobre el hecho de que la edad de consentimiento en ese estado de EE. UU. era 18 años.

La cuarta mujer describe haber sido manipulada por Leto, e indicó que él abusó de su estatus de celebridad al hacerle repetidas llamadas telefónicas con contenido sexual explícito cuando ella tenía 16 años. Asevera que, en al menos una ocasión, él le sugirió que tuvieran relaciones sexuales.

Posteriormente, se le envió un acuerdo de confidencialidad para impedirle hablar sobre su relación con Leto, documento al que tuvo acceso la BBC. Sin embargo, ella se negó a firmarlo.

Otras cuatro mujeres también afirman haber recibido llamadas telefónicas extrañas y, a menudo, de contenido sexual explícito por parte de Leto cuando eran jóvenes.

Otra mujer afirma que, cuando tenía 14 años, él ordenó a un guardia de seguridad que la llevara tras bastidores durante un festival de música, después de haber hecho un comentario obsceno sobre su pecho mientras firmaba autógrafos. La madre de la joven confrontó a Leto, pero, según se alega, él repitió el comentario.

En total, diez mujeres han hablado para el documental de la BBC Jared Leto: Hollywood's Dark Secret ("Jared Leto: El oscuro secreto de Hollywood"), y nueve de ellas han compartido sus historias públicamente por primera vez.

Todas las mujeres afirman haber conocido a Leto entre 2002 y 2016, cuando él tenía entre 30 y 40 años. Ahora tiene 54 años.

"Esto ocurrió hace 25 años... y se ha salido con la suya", afirma una de sus presuntas víctimas.

La BBC ha corroborado varios de los testimonios de las mujeres con amigos y familiares que fueron informados de los encuentros con Leto en su momento. En algunos casos, también hemos visto fotografías y mensajes que respaldan sus relatos.

Dos hombres que trabajaron con la banda de Leto durante muchos años también contaron en el documental lo incómodo que se sentía el personal por la forma en que Leto interactuaba con las adolescentes, a veces invitándolas al camerino o a la casa donde estaba grabando.

"Creo que todos pensábamos que la diferencia de edad era demasiado grande", dice uno de ellos.

A pesar de los repetidos intentos por contactar con el artista, este no ha respondido a las acusaciones que le ha planteado la BBC.

Getty Images Además de actor, Leto es el líder de la galardonada banda Thirty Seconds to Mars.

Leto ha sido un actor destacado desde la década de 1990 y ganó el Óscar en 2014 a mejor actor de reparto por el filme "El club de los desahuciados".

También ha aparecido en películas exitosas como "El club de la pelea", Blade Runner 2049, "Escuadrón Suicida" y, más recientemente, en "Amos del Universo".

Su premiada banda de rock, Thirty Seconds to Mars, se formó en 1998 y realizará una gira por Europa continental y Reino Unido la próxima primavera, con conciertos en el O2 de Londres y en el Co-op Live Arena de Mánchester.

Las acusaciones contra Leto han persistido durante décadas. La BBC ha contabilizado más de 120 denuncias distintas publicadas en internet relacionadas con su comportamiento hacia las mujeres, algunas de ellas históricas.

El año pasado, las acusaciones resurgieron cuando una DJ de Los Ángeles llamada Allie Teilz publicó en las redes sociales que había sido agredida por el actor cuando tenía 17 años, lo que provocó que varias otras mujeres presentaran denuncias similares.

El año pasado, nueve mujeres también acusaron a Leto de conducta sexual inapropiada en un artículo publicado por el medio estadounidense Air Mail. Él negó todos los señalamientos.

BBC Isabel afirma que durante años se culpó a sí misma después de que Leto la agrediera sexualmente en 2002.

"Un motel mugriento y asqueroso"

En el documental de la BBC, las cuatro mujeres que denuncian comportamientos delictivos —Isabel, Alex, Clara y Etta— describen con detalle lo que, según ellas, les ocurrió en sus encuentros con la estrella.

Isabel (nombre ficticio), que ahora tiene unos 40 años, afirma que solo hace poco ha dejado de culparse a sí misma por la agresión sexual que tuvo lugar en 2002, cuando tenía 17 años.

"Durante casi toda mi vida había pensado que lo que pasó fue porque era una chica tonta… y por eso me pasó esa cosa tan mala", dice.

Isabel afirma que accedió a reunirse con Leto en su hotel después de haberle enseñado al actor y a sus amigos la tienda de Las Vegas donde trabajaba.

La dirección que le dieron resultó ser un "motel mugriento y asqueroso", pero ella dice que supuso que se dirigirían después a otro lugar.

Isabel asegura que estaba sentada en la cama esperando a que Leto se preparara, cuando él la llamó al baño para que pudieran hablar mientras se duchaba.

"Creo que no intercambiamos muchas palabras, abrió la cortina de la ducha y empezó a besarme", cuenta en el documental.

Luego, él le agarró la mano y la usó para masturbarse, relata.

Tomada por sorpresa, la entonces adolescente asevera que se apartó y le dijo que quería irse.

Tras ponerse una toalla, Leto salió al exterior y, según cuenta ella, pareció comprobar si alguien más andaba por allí antes de dejarla salir de la habitación.

Fue solo después —según su relato— cuando buscó información sobre el actor en internet y se dio cuenta de que tenía más de treinta años.

BBC Isabel tenía 17 años cuando conoció a Leto.

"La edad es solo un número"

Durante la década de 2010, Thirty Seconds to Mars encabezaba los carteles de los principales escenarios internacionales de conciertos, y el equipo que trabajaba con la banda llamaba a agencias de modelos locales para ofrecer a las chicas entradas VIP gratuitas, según un antiguo miembro del equipo al que llamamos Brad.

"Esa (petición) vino directamente de Jared", dice.

Confirma que había un camerino para las modelos, y describe la tarea de solicitar solo mujeres como "un poco incómoda".

La exmodelo Alex afirma que su agencia fue invitada al concierto de la banda en el O2 Arena de Londres en 2013. Según cuenta, la asistente de Leto la invitó a una fiesta posterior en Shoreditch House, en el este de Londres.

Alex tenía 19 años en aquel momento, pero afirma que para protegerse "sintió la necesidad" de fingir que era más joven cuando conoció a Leto.

Ella dice que le dijo que tenía 17 años, y que Leto, que entonces tenía 41, respondió: "La edad es solo un número, y de todos modos, estamos en Europa".

Getty Images Los miembros del equipo afirman que les ordenaron ofrecer a las modelos entradas VIP para ver a la banda de Leto.

Aunque la batería de su teléfono se estaba agotando y se sentía ebria, Alex cuenta que uno de los asistentes de Leto la animó a ir luego a otra fiesta en un hotel cercano.

"Entré en la habitación del hotel; estaba muy oscura y entonces vi que solo estaba él. (Pensé:) '¿No se suponía que iba a haber más personas?'", cuenta en el documental.

Según su relato, entonces le preguntó si tenía un cargador de celular o dinero en efectivo para poder volver a casa, pero Leto le respondió que no a ambas cosas.

Sin más opciones, Alex afirma que consideró la posibilidad de dormir en la tumbona de la habitación.

Pero cuando le preguntó a Leto si podía hacerlo, Alex asegura que la estrella respondió que, si lo hacía, se despertaría "con un pene en el culo".

Según su relato, él repitió esa respuesta varias veces, y fue entonces cuando se dio cuenta de que "no estaba a salvo" y salió de la habitación.

Alex afirma que después le envió un mensaje de texto a una amiga para contarle lo que había sucedido.

"Te amenazó con agredirte sexualmente, deberías denunciarlo", respondió su amiga.

BBC Alex afirma que Leto la amenazó con agresión sexual después de que la atrajera a su habitación de hotel.

Durante mucho tiempo, Alex dice que intentó restarle importancia a lo sucedido, pero ahora cree que el encuentro en el hotel había sido "totalmente planeado".

"El asistente sabía qué decir para atraerme a esa habitación de hotel", declaró a la BBC.

Brad, el antiguo miembro del equipo, describe cómo unas chicas jóvenes se unían a Leto en el escenario para las canciones finales de los conciertos, y cómo luego se les indicaba a los miembros del equipo que las invitaran a los camerinos.

"Y él (Leto) hablaba con ellas en su camerino. No sabría decirte qué pasaba después", cuenta Brad a la BBC.

Otro hombre que trabajó con la banda, a quien llamaremos Simon, asevera que en un momento dado solía haber unas dos chicas al día que pasaban por la casa donde la banda estaba ensayando para ver a Leto.

"Ingenua y vulnerable"

Una mujer a la que llamamos Clara alega que mantuvo relaciones sexuales con Leto por primera vez cuando ella tenía 17 años y él 34, en la casa de este en California.

"Me dijo: 'Me gustaría que me llamaras papá'. Y yo tenía que elegir entre fingir que era una niña pequeña o que me dijera 'mi niña pequeña'", cuenta a la BBC.

Clara dice que era "tan ingenua y vulnerable" a esa edad y que no tenía ni idea de lo "normal" que era ese tipo de comportamiento en una relación adulta.

"Fue solo con el paso del tiempo que me di cuenta cada vez más de lo aterrador que era realmente", dice.

Según cuenta ella, un colaborador de Leto, de unos 40 años en ese momento, se le acercó en nombre del músico y consiguió su número de teléfono entre bastidores durante un concierto de Thirty Seconds to Mars en 2006.

BBC Clara, fotografiada a la izquierda con Leto y una amiga, afirma que el actor mantuvo relaciones sexuales con ella cuando era menor de edad.

Clara dice recordar haber tenido una conversación con Leto sobre la edad de consentimiento en California, porque su padre trabajaba en las fuerzas de la ley en aquel entonces.

"Él (Leto) simplemente le restó importancia, como si no le preocupara demasiado", asegura.

Según su relato, volvieron a casa de Leto y tuvieron relaciones sexuales mientras su amiga esperaba en otra habitación. Fue la primera de tres o cuatro visitas a casa de Leto, sostiene Clara.

En California, si un adulto mantiene relaciones sexuales con una persona menor de la edad de consentimiento, esto puede constituir el delito de violación estatutaria y conllevar una pena de prisión.

"No hay ningún hombre sensato de 30 y tantos años que mire a una adolescente y piense... sería una pareja estupenda", dice Clara.

"No había nada que pudiera hacer"

Otra mujer cuenta a la BBC que su encuentro con la estrella en un festival de música, cuando tenía 14 años, le hizo dejar de ir a conciertos por completo.

Taylor afirma que conoció a Leto junto a su madre en 2005, después de tocar con Thirty Seconds to Mars.

La banda se había ofrecido a conocer a sus fanáticos y firmar autógrafos, y la adolescente extendió la camiseta que llevaba puesta para que Leto la firmara, tal vez en un brazo o sobre su estómago, explica.

"En lugar de eso, optó por firmarme la camiseta sobre los pechos y me dijo: 'Tienes un buen busto'", cuenta Taylor en el documental.

BBC Taylor afirma que Leto le hizo un comentario sexual cuando tenía 14 años.

"Le pidió a su guardaespaldas que me llevara entre bastidores, ni siquiera me preguntó si quería ir", continúa.

Según explica, habría sido "muy obvio" que era una adolescente, ya que era muy bajita y llevaba aparatos en los dientes en aquel entonces.

Taylor afirma que su madre presenció lo sucedido y confrontó a Leto.

"La miró y dijo: 'Sigues teniendo un buen busto'. Simplemente no le importaba", dice Taylor.

El encuentro "cambió mi vida por completo... no había nada que pudiera hacer respecto a lo que me sucedió".

BBC Taylor dice que a los 14 años era muy bajita y llevaba aparatos en los dientes.

Llamadas telefónicas de índole sexual con adolescentes

Etta —nombre ficticio— es una de las cinco mujeres que declararon a la BBC haber recibido llamadas telefónicas extrañas y a menudo de contenido sexual explícito por parte de Leto. Cuatro de ellas eran adolescentes en aquel momento.

Etta, que tenía 16 años, conoció a Leto cuando entró con su madre en una agencia de modelos en Los Ángeles en 2014, relata.

Según Etta, la estrella se interesó por la ambición de la adolescente de ser modelo y le pidió su dirección de correo electrónico para invitarlas a ambas a su fiesta de los Óscar.

"Me envió un correo electrónico y luego, muy rápidamente, la conversación telefónica derivó en algo sexual", cuenta en el documental.

Leto sabía que ella tenía 16 años y le hizo preguntas como: "¿Eres virgen? ¿Tienes alguna fantasía sexual?", y otras preguntas más explícitas, recuerda.

"Al menos una vez mencionó que deberíamos tener relaciones sexuales en algún momento", agrega.

Etta recuerda haberse sentido "nerviosa", "ansiosa" e "incómoda", pero admite que a esa edad le costaba mucho establecer límites y decir que no.

BBC Etta dice que Leto le pidió su dirección de correo electrónico y rápidamente comenzó a hacerle llamadas telefónicas de tono sexual.

Cuenta que Leto le preguntó si podía darle su número a un amigo suyo, dando a entender que ese amigo podría ser un buen contacto para su carrera, y ella accedió.

Según Etta, entonces ese amigo, a quien ella conocía como "Christian", la llamaba mucho y le pedía que grabara videos pornográficos, diciéndole que no le importaba si era menor de edad.

Asegura que tanto "Christian" como Leto hacían preguntas explicítas similares, y añade que "no le sorprendería" que fueran la misma persona.

Otras dos de las cinco mujeres que aseguran haber recibido llamadas similares de Leto dicen que también fueron llamadas por otros hombres casi al mismo tiempo. Al igual que Etta, creen que esos hombres podrían haber sido Leto encarnando a otra persona.

Etta afirma que en 2016 recibió una llamada de Leto, quien le dijo que su abogado quería enviarle un acuerdo de confidencialidad. El actor le explicó que su abogado estaba preocupado por sus relaciones con mujeres.

Etta dice que Leto "se rió entre dientes" ante eso, como si fuera algo gracioso.

Ella no firmó el acuerdo de confidencialidad, al que la BBC ha tenido acceso, junto con los mensajes de texto y correos electrónicos correspondientes.