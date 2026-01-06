16 de las películas más esperadas en 2026 por los críticos de la BBC

Desde la controvertida nueva adaptación de "Cumbres Borrascosas" de Emily Brontë, dirigida por Emerald Fennell, hasta la esperadísima epopeya de la antigua Grecia de Christopher Nolan, aquí están las películas recomendadas por los críticos de la BBC para ver en el próximo año.

1. "Cumbres borrascosas"

Warner Bros Pictures Algunos fanáticos han criticado el casting de Margot Robbie y Jacob Elordi para los papeles de Cathy y Heathcliff.

La audaz adaptación de Emerald Fennell de la novela de Emily Brontë de 1847 ya es una de las películas más controvertidas del año.

El tráiler por sí solo generó tanto expectación como rechazo. En las redes sociales, los puristas de Brontë han criticado desde la sensualidad explícita de la película hasta el reparto, quejándose de que Margot Robbie es demasiado mayor para interpretar a la adolescente Cathy y que Jacob Elordi es demasiado blanco para interpretar a Heathcliff, descrito en el libro como de "piel oscura".

Pero Fennell, quien demostró su originalidad y audacia con Promising Young Woman y Saltburn, sabía que estaba adoptando un enfoque iconoclasta.

"Quería hacer una película que reflejara el libro tal como lo viví a los 14 años", ha dicho, describiéndolo como "primitivo y sexual". Su versión de estos dos amantes apasionados y con un destino trágico también es estilizada, con vestuario rojo brillante y cielos rojizos.

Owen Cooper, de la serie "Adolescencia", interpreta al joven Heathcliff y Hong Chau es Nelly, la leal criada de Cathy.

Y si no te apetece conectar con tu adolescente interior, este año también llega una adaptación más tradicional de un clásico del siglo XIX: "Sentido y Sensibilidad" de Jane Austen. Daisy Edgar-Jones protagoniza la historia de dos hermanas en edad de casarse y su búsqueda del amor.

"Cumbres Borrascosas" se estrena el 13 de febrero en EE.UU. "Sentido y Sensibilidad" el 9 de septiembre.

2. "Hechizo de amor 2" (Prácticamente magia 2)

Adaptada de la novela de Alice Hoffman de 1995, "Hechizo de Amor" es una comedia dramática romántica con elementos sobrenaturales, protagonizada por Sandra Bullock y Nicole Kidman como dos hermanas descendientes de una larga estirpe de brujas.

Fue un fracaso en su estreno en 1998, pero desde entonces ha cosechado un público de culto: la película ha sido adoptada por "audiencias más jóvenes que la aprecian por su estética mágica y su inspiración en el estilo cottagecore", según Donnalyn Xu de The Guardian, mientras que para Tove Danovich, de la revista Country Living, "fue una película que te hacía querer contactar con tus seres queridos y compartirla con ellos".

Como resultado, Bullock, Kidman y dos de sus coprotagonistas, Stockard Channing y Dianne Wiest, se reúnen para una secuela, también basada en una novela de Hoffman.

La brecha de 28 años puede parecer excesiva, pero es superada por otra franquicia de Hollywood sobre hermanas hechiceras en el Massachusetts actual: hubo una diferencia de 29 años entre Hocus Pocus y Hocus Pocus 2, así que "Hechizo de amor 2" aún podría cautivar a los espectadores.

Se estrena el 18 de septiembre en EE.UU.

3. The Mandalorian & Grogu

Lucasfilm Ltd

Star Wars se vio por última vez en la gran pantalla hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana… bueno, en 2019, para ser exactos.

Desde el estreno de "El ascenso de Skywalker" de J.J. Abrams, se han anunciado y luego cancelado varias películas, y han sido las series de Disney+ las que han mantenido viva la franquicia.

Sorprendentemente, la más popular de estas series fue The Mandalorian, que no giraba en torno a personajes tan queridos por los fans como Obi-Wan Kenobi y Boba Fett, sino a dos nuevos personajes: Din Djarin, un cazarrecompensas interpretado por Pedro Pascal, y Grogu, el adorable y verde Baby Yoda.

Tras tres temporadas de la serie, llega The Mandalorian & Grogu, dirigida y coescrita por el creador de la serie, Jon Favreau.

El tráiler promete acción trepidante, aunque Favreau afirma que la película también trata sobre la paternidad: "A medida que los fans de Star Wars de mi edad, que crecieron con las películas originales, crecen y tienen hijos, creo que es bonito que haya un héroe que esté pasando por lo mismo que ellos".

The Mandalorian & Grogu se estrena el 22 de mayo en EE.UU.

4. "La constelación del perro"

A sus 88 años, Ridley Scott está produciendo películas a un ritmo más rápido que nunca.

Tras Gladiator II en 2024 y "Napoleón" en 2023, regresa al género de ciencia ficción, que le ha brindado algunas de sus mejores películas, como Blade Runner y Alien.

"La constelación del perro" se ambienta en un mundo postapocalíptico en el que una pandemia de gripe ha arrasado con casi toda la población.

Jacob Elordi interpreta a Hig, un piloto civil que lo ha perdido todo, excepto a su perro, y Josh Brolin interpreta a un exmarine estadounidense.

Juntos, estos dos sobrevivientes deben enfrentarse a bandas de merodeadores llamados Reapers.

Margaret Qualley, Guy Pearce y Benedict Wong también forman parte del reparto. El elenco y el director son razones suficientes para sentir curiosidad por la película, cuyo guion fue coescrito con Mark L. Smith (Twisters) y está basado en una novela de Peter Heller de 2012.

Además, está la propia y divertida declaración de Scott sobre la película y su rapidísimo rodaje de 34 días: "Es la velocidad [en la que se hace] una serie de televisión y quizás sea mi mejor película", ha dicho.

Se estrena el 28 de agosto en EE.UU.

5. The Bride!

Warner Bros Pictures Maggie Gyllenhall estrenará su original adaptación de la historia de la novia de Frankenstein.

La audaz película de Maggie Gyllenhaal traslada a la novia del monstruo de Frankenstein al submundo criminal del Chicago de la década de 1930.

Jessie Buckley (una de las favoritas al Oscar por Hamnet) luce un peinado bob rubio platino al estilo de Jean Harlow como la novia, una víctima de asesinato que ha vuelto a la vida.

Christian Bale lleva cicatrices en la frente como el monstruo que le pide a la Dra. Euphronius (Annette Bening) que le cree una compañera. Su historia tiene un aire a Bonnie y Clyde, con titulares de periódico que proclaman: "¡Se busca a los monstruos asesinos!".

Esta es la segunda película de Gyllenhaal como guionista y directora, tras la adaptación de la novela de Elena Ferrante "La hija perdida" (2021), y ha declarado que se inspiró para realizarla después de ver la película "La novia de Frankenstein" de 1935 y darse cuenta de que el personaje principal solo aparece en pantalla durante unos minutos y nunca habla.

La versión de Gyllenhaal le da voz y una personalidad arrolladora a la novia. Buckley ha descrito la relación entre la novia y el monstruo como "el amor más transgresor que jamás haya existido".

Penelope Cruz tiene un papel secundario, junto con el hermano de Maggie, Jake Gyllenhaal, y su esposo, Peter Sarsgaard.

El estreno de The Bride! está previsto para el 6 de marzo en EE.UU.

6. Digger

Tom Cruise ha dedicado la última década a convertirse en el principal héroe de acción de Hollywood, luciendo sus arriesgadas acrobacias —y su enérgico estilo al correr— en películas como "Misión Imposible", "Jack Reacher" y "La Momia".

Top Gun: Maverick le ofreció un papel que no requería tantas acrobacias, pero su próxima película, Digger, promete ser un cambio radical.

Aún no se han revelado muchos detalles, pero está dirigida y coescrita por Alejandro G. Iñárritu, el director mexicano de "Amores Perros", Birdman y "El Renacido", y su lema es: "Una comedia de proporciones catastróficas".

El interesante reparto incluye a Sandra Hüller (Anatomía de una caída), John Goodman y Jesse Plemons, pero la idea de ver a Cruise en una comedia atípica de Iñárritu es realmente emocionante.

Y no olvidemos que Leonardo DiCaprio ganó un Oscar por su actuación en "El Renacido". Cruise nunca ha ganado uno, aunque recibió un Oscar honorífico el año pasado.

¿Podrá la mayor superestrella de Hollywood triunfar finalmente en la noche de los Oscar en 2027?

Digger se estrena el 2 de octubre en EE.UU.

7. Toy Story 5

Pixar Toy Story regresa a las pantallas, otra vez.

Últimamente, Pixar ha tenido más éxito con las secuelas que con las películas originales: Inside Out 2 fue la película más taquillera de 2024, mientras que Elio definitivamente no lo fue en 2025.

Quizás por eso, siete años después de Toy Story 4, Woody (Tom Hanks) y Buzz Lightyear (Tim Allen) regresan para otra aventura animada, esta vez dirigida por Andrew Stanton (Buscando a Nemo, WALL-E).

El concepto es mucho más ingenioso que el de Toy Story 4. Hasta ahora, la saga había ignorado cualquier juguete más avanzado que las figuras de acción a pilas, pero en Toy Story 4, la dueña de los juguetes queda fascinada con su nueva tableta, Lilypad (Greta Lee).

Lo ingenioso es que esta situación actualiza la franquicia por fin, a la vez que retoma la idea central de la primera película: los juguetes se sienten obsoletos ante sus modernos reemplazos. Sin duda, volverá a conmovernos.

Toy Story 5 se estrena el 19 de junio en EE.UU.

8. The Drama

Esta película ofrece un giro cómico y oscuro a la típica comedia romántica, con Robert Pattinson interpretando a Charlie, un historiador de arte británico y director de museo en Cambridge, Massachusetts, y Zendaya como su prometida Emma, ​​una empleada de librería originaria de Baton Rouge, Luisiana.

La semana de su boda, se revela un terrible secreto sobre uno de ellos, lo que de alguna manera lleva a Emma a beber directamente de una botella de bourbon con su vestido de novia, y a Charlie a aparecer con un esmoquin y la nariz ensangrentada.

Además de sus protagonistas, la película destaca por haber sido escrita y dirigida por Kristoffer Borgli, responsable de la extraña y maravillosamente surrealista Dream Scenario (2023), protagonizada por Nicolas Cage.

Si alguien puede convertir una comedia romántica en una exitosa comedia negra, este equipo es el indicado. Alana Haim tiene un papel secundario en una película que promete ser fresca, inteligente y divertida.

Se estrena el 3 de abril en EE.UU.

9. Mother Mary

Este es un gran año para las películas excéntricas con música pop.

En esta inquietante historia musical de venganza, ambientada en el mundo de la alta costura, Anne Hathaway interpreta a una cantante conocida como Mother Mary.

Michaela Coel interpreta a Sam, su antigua diseñadora de vestuario y amiga, a quien Mary le ruega que le diseñe un nuevo vestido para una actuación, a pesar de que llevan distanciadas una década.

"No puedes odiarme de verdad", dice Mary en el tráiler, a lo que Sam responde, cara a cara: "Claro que sí", sin duda la mejor respuesta para la trama de este thriller.

El guionista y director David Lowery ha realizado películas enigmáticas como A Ghost Story, además de proyectos más comerciales como Pete's Dragon, y esta definitivamente se sitúa en el lado de lo poco convencional, con su mezcla de elementos de terror y música pop.

Las escenas de concierto de Hathaway incluyen música de Jack Antonoff, FKA Twigs y Charli XCX, quien continúa su incursión en el cine.

Mother Mary se estrena en abril en EE.UU.

10. The Social Reckoning

"La red social" fue una de las mejores películas de 2010.

Escrita por Aaron Sorkin y dirigida por David Fincher, era un drama ágil y brillantemente inteligente sobre cómo Mark Zuckerberg fundó Facebook y todos los problemas legales que le siguieron.

Ahora llega una especie de secuela. De nuevo con guion de Sorkin, quien también asume la dirección, The Social Reckoning narra la historia real de Frances Haugen, una empleada de Facebook que filtró un documento interno que revelaba el daño causado por las redes sociales.

Haugen es interpretada por Mikey Madison, en su primer papel desde que ganó el Oscar a la mejor actriz por Anora, y aunque es una pena que Jesse Eisenberg no retome el papel de Zuckerberg, Jeremy Strong, de la serie Succession, es un sustituto fascinante.

The Social Reckoning se estrenará el 9 de octubre en EE.UU.

11. "El diablo viste a la moda 2"

Macall Polay Meryl Streep y Anne Hathaway vuelven a interpretar a sus icónicos personajes.

Veinte años después de la original, esta secuela tiene un título insípido que la imperiosa Miranda Priestly jamás habría tolerado, pero todo lo demás parece impecable y listo en una de las películas más esperadas del año.

Meryl Streep vuelve a interpretar a la icónica editora de moda Miranda (inspirada en Anna Wintour de Vogue). Anne Hathaway regresa como su antigua asistente, Andy, ahora una exitosa editora, junto con Stanley Tucci como Nigel, el director de arte de la revista, y Emily Blunt como la exasistente Emily, ahora una ejecutiva rival cuyo dinero publicitario necesita la revista de Miranda.

Entre los nuevos miembros del reparto se encuentran Kenneth Branagh como el marido de Miranda, Patrick Brammall, Lucy Liu y Justin Theroux.

La guionista de la película original, Aline Brosh McKenna, y el director, David Frankel, están detrás de esta secuela, cuya producción fue seguida de cerca por los paparazzi por toda la ciudad de Nueva York.

Bien podrían haber esperado a la Semana de la Moda de Milán, donde Streep y Tucci, caracterizados como sus personajes, se sentaron en primera fila en el desfile de Dolce & Gabbana, y Priestly y Wintour posaron juntas.

"El diablo viste a la moda 2" se estrena el 1 de mayo.

12. "Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha"

Murray Close En 2026, el público podrán volver al mundo de Panem que se hizo famoso en "Los juegos del hambre".

Con o sin la heroica arquera interpretada por Jennifer Lawrence, el público no se cansa de "Los Juegos del Hambre", por lo que a "Balada de pájaros cantores y serpientes" de 2023 le sigue otra precuela adaptada de una de las novelas de Suzanne Collins.

Esta se sitúa 24 años antes que la primera película de "Los Juegos del Hambre", por lo que presenta versiones más jóvenes de varios de los personajes principales de la saga.

Será interesante ver qué tan bien se adaptan los nuevos actores a los personajes originales.

Ralph Fiennes interpreta al Presidente Snow, quien fue interpretado en su versión mayor por Donald Sutherland; Jesse Plemons interpreta al personaje de Philip Seymour Hoffman; Kieran Culkin al de Stanley Tucci; Elle Fanning al de Elizabeth Banks, y Joseph Zada ​​es el joven protagonista, quien se convertirá en el alcohólico de mediana edad interpretado originalmente por Woody Harrelson.

El director es Francis Lawrence, quien dirigió todas las demás películas de "Los Juegos del Hambre", así como "La Larga Marcha", otro thriller distópico estrenado en 2025 sobre jóvenes que son asesinados como parte de un espectáculo televisado.

"Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha" se estrena el 20 de noviembre.

13. "Narnia: el sobrino del mago"

A principios de la década de los 2000, cuando todos los estudios querían su propia franquicia de aventuras fantásticas infantiles para competir con Harry Potter, se estrenaron tres películas adaptadas de las novelas de "Las Crónicas de Narnia" de C.S. Lewis, y ahora, tras una pausa de 16 años, llega la cuarta.

Curiosamente, está basada en la sexta novela de Narnia de Lewis, que es la primera si se considera la cronología de los acontecimientos de la historia.

En otras palabras, "El sobrino del mago" es una precuela ambientada 40 años terrestres y 1.000 años de Narnia antes de "El león, la bruja y el armario".

Emma Mackey interpreta a Jadis, la malvada Bruja Blanca, junto a Carey Mulligan y Daniel Craig. Pero la persona más destacada del proyecto es la guionista y directora Greta Gerwig.

Esta es la primera película que dirige desde que Barbie conquistó el mundo en 2023, por lo que tendrá la libertad y el presupuesto para hacer lo que quiera.

En cualquier caso, como nos enseñó Wicked, definitivamente existe un público para las precuelas con brujas ficticias famosas.

"Narnia: El sobrino del mago" se estrena el 26 de noviembre en EE.UU.

14. Disclosure day

Universal Studios Emily Blunt es una de las protagonistas de la película.

Con E.T., Steven Spielberg creó a uno de los extraterrestres más adorables que jamás hayan visitado la Tierra. Pero no estamos seguros de qué tipo de criaturas serán las que se dirigen hacia nosotros en su última película.

Josh O'Connor interpreta a un hombre que sabe algo al respecto y está decidido a contárselo al mundo entero. "La gente tiene derecho a saber la verdad", dice en el misterioso tráiler. "Pertenece a 7.000 millones de personas".

En algunas escenas aparece en un círculo en cultivos, una clásica señal de ovnis. Emily Blunt interpreta a una meteoróloga de televisión en Kansas que de repente se queda paralizada y emite sonidos extraños. Los ojos de Colin Firth cambian de color repentinamente, y Eve Hewson, Wyatt Russell y Colman Domingo también participan en la película, enfrentándose a la amenaza.

El secretismo que rodea la película ha dado lugar a todo tipo de teorías sobre su argumento, incluyendo la posibilidad de que sea una secuela de "Encuentros en la tercera fase".

Lo que sí sabemos con certeza es que nadie representa a los extraterrestres mejor que Spielberg, ya sean tan benignos como E.T. o tan amenazantes como los de "La guerra de los mundos".

Disclosure Day se estrena el 12 de junio en EE.UU.

15. "La odisea"

Universal Studios Matt Damon interpretará a Odiseo en la adaptación de Cristopher Nolan de la gran epopeya griega escrita por Homero.

Se podría asumir que el antiguo poema griego de Homero no es la razón por la que esta película está generando tanta expectativa, hasta el punto de que las entradas salieron a la venta con un año de antelación.

El principal atractivo es Christopher Nolan, que adapta el clásico con su imaginación épica y un reparto estelar, tras ganar el Oscar con Oppenheimer.

Matt Damon interpreta al rey guerrero Odiseo, en su peligroso y surrealista viaje de regreso a casa tras la guerra de Troya.

Anne Hathaway interpreta a su esposa, Penélope, que lo espera pacientemente, y Tom Holland a su hijo, Telémaco. Robert Pattinson es Antínoo, uno de los pretendientes de Penélope, y Zendaya interpreta a la diosa Atenea. Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Jon Bernthal y muchos otros también forman parte del reparto.

Uno de los talentos de Nolan es combinar la acción a gran escala con personajes distintivos y vívidos, y esta película promete ofrecer tanto escenas de batalla dinámicas como drama personal.

Nolan declaró a la revista Empire sobre Odiseo: "La genialidad del personaje, su astucia, su inventiva, fue una parte fundamental de lo que me interesó". Y un avance de algunas escenas reveló que, efectivamente, hay un caballo de Troya.

La Odisea se estrena el 17 de julio en EE.UU.

16. Avengers: Doomsday

Avengers: Endgame es una de las películas más taquilleras de la historia, pero desde su estreno en 2019, ninguna película de superhéroes de Marvel ha tenido un impacto similar.

¿La solución del estudio? Retroceder en el tiempo y repetir la fórmula de Avengers: Endgame, pero a lo grande. En primer lugar, los productores han incluido a todos los superhéroes de Marvel posibles, incluidos los Cuatro Fantásticos y los X-Men, que antes pertenecían a universos cinematográficos separados.

En segundo lugar, han recuperado a muchos de sus personajes más populares, como el Capitán América de Chris Evans, Thor de Chris Hemsworth, Ant-Man de Paul Rudd y Spider-Man de Tom Holland.

También han traído de vuelta al actor más aclamado del UCM, Robert Downey Jr., solo que ahora interpreta al villano Doctor Doom en lugar de Iron Man. E incluso han recuperado a los directores de Avengers: Endgame, Joe y Anthony Russo, cuyas películas posteriores a Endgame tampoco han tenido un gran éxito. ¿Será este nuevo Endgame un nuevo comienzo?

Avengers: Doomsday se estrena el 18 de diciemb﻿re en EE.UU.