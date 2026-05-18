Verónica López conquistó la sexta gala y aseguró su pase a la gran final de Batalla de Karaoke

La sexta gala de Batalla de Karaoke estuvo llena de emoción, sorpresas y muchísimo talento. Desde el inicio del programa, los participantes dejaron claro que la competencia entra en una etapa decisiva y que cada presentación puede marcar diferencia rumbo a la gran final.



La noche arrancó con un ambiente cargado de energía, nervios y expectativa, tanto para quienes subieron al escenario como para los familiares, amigos y televidentes que siguieron cada detalle desde sus hogares.



Conforme avanzó la gala, las interpretaciones elevaron el nivel de la competencia y demostraron la variedad de voces y estilos que forman parte de esta temporada.





Durante la transmisión hubo momentos cargados de sentimiento, interpretaciones que pusieron a cantar al público y otras que sorprendieron por la

fuerza escénica y seguridad

de los participantes.









Cada concursante imprimió su personalidad sobre el escenario y convirtió la gala en una mezcla de emociones, música y entretenimiento.









Uno de los momentos más comentados de la noche fue el reto especial de canciones, una dinámica que puso a prueba el conocimiento musical y la rapidez de reacción de los competidores. En este desafío, los participantes debían reconocer diferentes canciones para poder ganar 50 mil votos extra, una ventaja importante dentro de una gala tan reñida. El reto generó tensión, diversión y mucha adrenalina.



El apoyo del público volvió a tener un papel fundamental en el desarrollo de la gala. Por medio de las votaciones al WhatsApp 6070-0777, miles de personas respaldaron a sus favoritos y ayudaron a definir quién lograría convertirse en el ganador de la noche. Además, los televidentes también tuvieron la oportunidad de participar por premios durante la transmisión.



En medio de una competencia muy cerrada, Verónica López logró sobresalir y conquistar la preferencia de la audiencia gracias a una presentación que destacó por su conexión con el público, actitud y desenvolvimiento sobre el escenario.