Tracy Jiménez se llevó la noche en Batalla de Karaoke

La noche de este domingo 03 de mayo, la cuarta gala de Batalla de Karaoke volvió a encender el escenario con música, emoción y muchas ganas de disfrutar. Desde el arranque, cada salida al escenario mantuvo la atención de los televidentes, que siguieron de cerca cada interpretación.



Con el camino recorrido en las primeras tres galas, los concursantes llegaron con más confianza, mejor manejo escénico y mayor seguridad al momento de cantar. Ese avance se notó en presentaciones más maduras y en una relación más cercana con el público.



Durante la velada hubo momentos para cantar, aplaudir y dejarse llevar por canciones que conectaron con quienes estaban en el estudio y también con quienes acompañaron el programa desde casa. Cada participante llevó su sello personal y aportó una propuesta distinta a la competencia.

El desafío de la noche también puso a prueba a los concursantes y le agregó un ingrediente extra a la jornada, haciendo que cada presentación tuviera un valor especial.

Algunas interpretaciones apostaron por la sensibilidad, otras por la fuerza y varias por poner a vibrar el ambiente. Más allá del estilo, todos buscaron lo mismo: conquistar el respaldo de la audiencia, que sigue teniendo la decisión final.

Las votaciones por WhatsApp al 6070-0777 continúan siendo parte esencial del formato. Desde sus hogares, los televidentes apoyan a sus favoritos y además tienen la oportunidad de participar por premios.

En medio de una noche muy pareja, Tracy Jiménez logró marcar diferencia y conquistar la preferencia del público. Su desenvolvimiento, carisma y calidad vocal fueron determinantes para quedarse con el primer lugar.



Con esta victoria recibió 500 mil colones y aseguró un espacio en la gran final, donde buscará el título de rey o reina del karaoke y un premio de 3 millones de colones.



Participantes de la cuarta gala:



* Tracy Jiménez – Sarchí

* María Alejandra Alfaro – Grecia

* Jacqueline Segura – Escazú

* Karol Campos – San Carlos

* Alisson Jiménez – Sarchí

* Misley Rivas – Liberia

* Oscar Ramírez – San Carlos

* Andrés Barahona – Alajuelita

* José Manuel Quesada – Curridabat

* Richard Gómez – Poás

* Ángel Somoza – Alajuela



Las once voces aportaron personalidad, energía y estilos muy distintos, reflejando que el talento sigue apareciendo en diferentes comunidades del país.



La artista invitada y que deleitó con su voz a los presentes fue la cantante Arlene Elizondo. Entre quienes asistieron a disfrutar de la gala también destacaron algunas figuras conocidas, entre ellas el modelo JP, el creador de contenido El Dari, la cantante Xiomara Ramírez, el modelo y exbailarín de Mira Quién Baila Berny Madrigal y la creadora de contenido Nathalia Romano. En medio de una noche muy pareja, Tracy Jiménez logró marcar diferencia y conquistar la preferencia del público. Su desenvolvimiento, carisma y calidad vocal fueron determinantes para quedarse con el primer lugar.Con esta victoria recibió 500 mil colones y aseguró un espacio en la gran final, donde buscará el título de rey o reina del karaoke y un premio de 3 millones de colones.Participantes de la cuarta gala:* Tracy Jiménez – Sarchí* María Alejandra Alfaro – Grecia* Jacqueline Segura – Escazú* Karol Campos – San Carlos* Alisson Jiménez – Sarchí* Misley Rivas – Liberia* Oscar Ramírez – San Carlos* Andrés Barahona – Alajuelita* José Manuel Quesada – Curridabat* Richard Gómez – Poás* Ángel Somoza – AlajuelaLas once voces aportaron personalidad, energía y estilos muy distintos, reflejando que el talento sigue apareciendo en diferentes comunidades del país.La artista invitada y que deleitó con su voz a los presentes fue la cantante Arlene Elizondo. Entre quienes asistieron a disfrutar de la gala también destacaron algunas figuras conocidas, entre ellas el modelo JP, el creador de contenido El Dari, la cantante Xiomara Ramírez, el modelo y exbailarín de Mira Quién Baila Berny Madrigal y la creadora de contenido Nathalia Romano.

Con cuatro galas al aire, Batalla de Karaoke sigue abriendo espacio para nuevas voces y confirmando que el público es parte fundamental de lo que ocurre cada domingo.



La cita se mantiene a las 7:00 p. m., con nuevos participantes, nuevas historias y otra oportunidad para que el escenario vuelva a llenarse de música. ﻿ Con cuatro galas al aire, Batalla de Karaoke sigue abriendo espacio para nuevas voces y confirmando que el público es parte fundamental de lo que ocurre cada domingo.La cita se mantiene a las 7:00 p. m., con nuevos participantes, nuevas historias y otra oportunidad para que el escenario vuelva a llenarse de música.

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