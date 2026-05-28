Tracy Jiménez: la joven de Sarchí que busca conquistar la final de 'Batalla de Karaoke'

Lo que inició como una oportunidad impulsada por su mamá, hoy se convirtió en un paso más hacia el sueño de vivir de la música. Tracy Jiménez, vecina de Sarchí y cuarta clasificada a la Gran Final de Batalla de Karaoke, aseguró que el programa representa la posibilidad de darse a conocer y acercarse a su meta de triunfar como cantante.

La joven, de 23 años, se describió como una apasionada por el arte, la música, su familia y las tradiciones de su pueblo. Además, afirmó que mantiene intacta la ilusión de construir una carrera artística.

“Batalla de Karaoke significa una puerta que se abre para yo poder darme a conocer (…) y que me ayuden a poder cumplir mi sueño y mi objetivo que siempre ha sido triunfar en la música”, expresó.

Jiménez recordó que no fue ella quien descubrió la convocatoria para las audiciones, sino su madre, a quien calificó como uno de sus mayores apoyos.

“Ella me dijo: ‘Mi amor, vaya, esta es su oportunidad (…) siento que este va a ser su puente para poder llegar a cumplir ese sueño que usted tanto tiene’”, relató.

Según explicó, la audición realizada en Sarchí coincidió con su único día libre, ya que trabaja en una empresa de manufactura en Grecia. Incluso considera que la fecha estaba destinada para que pudiera participar.

La espera antes de subir al escenario estuvo marcada por la incertidumbre. Jiménez contó que llegó a pensar que no lograría inscribirse y posteriormente dudó de ser seleccionada, debido al nivel de los participantes.

“Yo iba con cero expectativas (…) sabía que iba a ir gente con muchísimo talento”, señaló.

Para la audición eligió interpretar El triste, popularizada por José José, aunque aseguró cantar una versión inspirada en Yuri.

La joven recordó que, durante su presentación, decidió desconectarse de todo y enfocarse únicamente en disfrutar. Sin embargo, al notar las reacciones del jurado y del equipo de producción, comenzó a sospechar que podría avanzar.

“Cuando escucho que revientan la bombetilla (…) yo no me la podía creer. Casi me pongo a llorar”, afirmó.

El llamado para competir llegó pocos días antes de su participación. Jiménez recibió la noticia un lunes y tuvo que prepararse para cantar esa misma semana.

“Yo reaccioné sin pensarlo y dije que sí (…) después entré en shock porque pensé: ‘¿Y ahora cómo hacemos?’”, recordó.

Desde entonces, asegura haber recibido apoyo de comercios locales, vecinos y hasta instituciones del cantón, que impulsaron campañas para pedir votos y promover su participación.

La cantante señaló que una de las experiencias más significativas ha sido compartir con otros concursantes y descubrir el nivel artístico presente en la competencia.

“Cuando los vi dije: ‘Va a estar complicado’, pero me mentalicé desde el inicio que lo importante era disfrutar”, comentó.

De cara a la final, Jiménez adelantó que interpretará Como yo nadie te ha amado, de Yuridia. Sin embargo, mantuvo en secreto la canción que presentará junto a la invitada especial Alrlene Elizondo.

Además, indicó que continúa ensayando para ofrecer una presentación que conecte con el público dentro y fuera del escenario.

“Esperando nada más que todo el mundo disfrute esa noche conmigo”, expresó.

Luego de siete programas y 70 aficionados al canto, Batalla de Karaoke ya definió a sus finalistas.

La gran final se realizará este domingo a las 7 p. m., donde el ganador obtendrá un premio de ₡3 millones.



