Todo listo para ‘Batalla de Karaoke’: estos son los primeros 12 elegidos

El conteo regresivo terminó. La nueva apuesta de entretenimiento de Teletica, Batalla de Karaoke, ya tiene a sus primeros 12 participantes confirmados de cara a su estreno este domingo 12 de abril.

El programa, que se transmitirá los domingos de 7 p. m. a 9 p. m., promete llevar a la televisión nacional la energía de las noches de karaoke, en un formato que apuesta por el talento aficionado y la participación directa del público.

De acuerdo con la productora del espacio, Vivian Peraza, el proceso de selección ha sido amplio y competitivo.

“Se audicionaron más de 700 personas en los diferentes bares donde fuimos y de esas 700 personas ahorita tenemos seleccionados 72. Los restantes faltan por audicionarse y también están los participantes que salen de las redes sociales del concurso”, explicó.

En total, serán 84 concursantes los que participarán en esta primera temporada, distribuidos en grupos de 12 por semana.

Los primeros 12 elegidos

Para el arranque del programa, estos son los participantes que subirán al escenario:

​Brandon Mongrillo Axel Jiménez Nancy Núñez Jefferson Guido Carolina Calvo Derek Solórzano Diego Hernández Ericka Ulloa Fabiola Alfaro Natalia Marín Nicole Barrantes William Sanabria

A diferencia de otros concursos musicales como Nace una Estrella, Peraza enfatiza que Batalla de Karaoke apuesta por un concepto más cercano y popular.



“Este es canto aficionado, no es canto profesional. No hay jueces, el jurado es el público en la casa que vota a través de WhatsApp”, detalló.

Además, la votación será ilimitada, lo que permitirá a los televidentes apoyar a sus favoritos tantas veces como deseen durante la transmisión en vivo.

“Es un formato más popular. Tomamos un elemento muy costarricense como el karaoke y lo convertimos en una fiesta de canto”, agregó. ﻿

Dinámica y premios

Cada semana, el público elegirá a un ganador que avanzará directamente a la final y recibirá ₡500.000. En el último programa, los siete finalistas competirán por el premio mayor de ₡3 millones.

La conducción estará a cargo de Ítalo Marenco y Keyla Sánchez, mientras que René Barboza participará como personaje dentro del espacio.

Peraza asegura que el formato busca conectar con la audiencia de una manera distinta.

“Es un formato muy diferente a lo que hemos estado acostumbrados. La gente va a poder cantar y disfrutar de una fiesta desde su casa”, señaló.

Durante la transmisión, las redes sociales de Teletica estarán activas con contenido en vivo, detrás de cámaras y actualizaciones del programa.

Con todos los elementos listos, Batalla de Karaoke se prepara para encender los domingos por la noche con música, competencia y una buena dosis de entretenimiento nacional.



