Sueño de infancia cumplido: la historia de Josué Arce, ganador de 'Batalla de Karaoke'

La emoción todavía acompaña a Josué Arce tras convertirse en el ganador de Batalla de Karaoke. El vecino de San Carlos aseguró que el triunfo representa la materialización de un sueño que persiguió desde la niñez.

​"Para mí haber ganado fue una experiencia demasiado linda, algo que quise por mucho tiempo y lo esperé por mucho tiempo", expresó Arce a Teletica.com.

El artista dedicó la victoria a las personas que lo acompañaron durante todo el proceso.

"Este gane se lo dedico a mi familia, sin duda alguna, a mis papás, a mis hermanas", comentó.

Según explicó, el reconocimiento simboliza años de esfuerzo en distintos escenarios y momentos difíciles que enfrentó mientras intentaba abrirse camino en la música.

​"Esto representa para mí lo que por mucho tiempo quise, lo que por mucho tiempo soñé desde niño. Me presenté muchas veces en muchos lugares y algunas veces me sentí agobiado y con vergüenza, pero creo que ahora representa todo eso que siempre soñé", afirmó.

Arce también reveló que utilizará parte del dinero del premio para apoyar a su familia y agradecer especialmente a su padre por el respaldo económico brindado durante la competencia.

​"Voy a invertirlo en mi familia, que ha sido la que me ha estado apoyando. Mi papá ha costeado todos los gastos para que esto sea posible y quiero devolverle un poco de lo mucho que me ha ayudado", señaló.

Además, indicó que destinará recursos para fortalecer su carrera artística.

​ "También voy a invertir en mí, en vestuario y en lo que se necesita para seguir asistiendo a presentaciones, porque se vienen cosas bonitas", agregó.

Uno de los momentos más especiales de la final fue compartir escenario con la cantante María José Castillo. Arce confesó que siempre soñó con interpretar una canción junto a ella.

​"Cuando me dieron la noticia, brincaba de emoción porque me tocó con María José", recordó.

El ganador explicó que llegó con desgaste vocal a la última parte de la competencia, por lo que agradeció el apoyo de la artista durante la presentación.

"Apenas pude darlo todo en mi primera canción y en la segunda ya estaba demasiado afónico, pero ella es una excelente cantante y me ayudó a salvar la canción. Siempre se lo voy a agradecer con todo el corazón", manifestó.

Incluso, aseguró que la participación de Castillo fue clave para sacar adelante el número musical.

​"De verdad que ella fue mi salvación y toda la gente está contenta porque fue una presentación muy bonita", destacó.

Tras la victoria, Arce afirmó que continuará apostando por la música y aprovechando las oportunidades que se presenten.

​"Voy a seguir en esto porque Teletica me impulsó y me ayudó muchísimo a volver a algo que por mucho tiempo había dejado. Es una oportunidad muy grande que no puedo desaprovechar", dijo.

El sancarleño también recordó que desde niño soñaba con participar en programas de televisión y desarrollar su talento artístico ante el público.

​ "Toda mi vida había soñado esto. Desde niño soñé poder estar algún día en un programa de Teletica y gracias a Dios se me dio la oportunidad", comentó.

Finalmente, agradeció a la producción del concurso y a las personas que confiaron en su talento.