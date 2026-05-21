Quedan dos galas de ‘Batalla de Karaoke’: conozca a los participantes de esta semana

La penúltima gala de Batalla de Karaoke reunirá este domingo a nueve participantes provenientes de diferentes comunidades de Costa Rica. Entre ellos hay profesores, emprendedores, amas de casa, estudiantes y comerciantes, quienes buscarán conquistar al público y convertirse en la voz ganadora del concurso.

Los finalistas llegan con historias personales distintas y con un elemento en común: el karaoke ha sido parte de sus vidas gracias al apoyo familiar, amistades o intereses personales.



Entre los concursantes destaca Marco Castro, de 27 años y vecino de Desamparados. Es estudiante de Derecho y disfruta ir al gimnasio y jugar fútbol. Su afinidad por la música plancha y la experiencia universitaria despertaron su interés por el karaoke.



También participará Jason Chinchilla, comerciante de 33 años y vecino de Tibás. Su familia lo motivó a iniciarse en el canto. Además, mantiene una fuerte pasión por la cocina.



Leonardo Cordero, de Heredia, tiene 31 años y trabaja como profesor. Es amante de los gatos, escritor y violinista. Sus amigos impulsaron su incursión en el mundo del canto aficionado.



La competencia contará además con Solange Chacón, de 43 años y administradora de una macrobiótica en La Guácima de Alajuela. El gusto por la música llegó por influencia de su padre.



Otra finalista es Ericka Alejandra Corrales, de San Ramón. Tiene 27 años y trabaja como masajista profesional. Disfruta la naturaleza y las transmisiones en redes sociales. Su mamá incentivó su pasión por cantar.



Evie Seravalli, emprendedora de San Carlos y de 31 años, afirma que su amor por el canto nació hace años por iniciativa propia. También es aficionada a montar a caballo.



Desde Desamparados llegará Angélica Arley, de 30 años, quien trabaja como barbera y estilista. Su hermano fue una figura clave para acercarla al karaoke.



La lista de finalistas incluye también a Ana Yancy Varela, ama de casa de 42 años y vecina de Zarcero. Su esposo creyó en su talento desde el inicio y la impulsó a cantar.



Completa el grupo Paulo Alfaro, soldador de 47 años y vecino de Grecia. La pesca y la cocina forman parte de sus pasatiempos. Su interés por el canto surgió gracias a su padre durante la etapa escolar.

Esta será la última gala clasificatoria, ya que la próxima semana es la Gran Final. El ganador del nuevo formato de Teletica se llevará ₡3 millones.

Siga Batalla de Karaoke los domingos a las 7 p.m. por Teletica Canal 7, Teletica.com y el app TDMAX.