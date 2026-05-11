Juan Diego Valerio se ganó el respaldo del público y avanzó a la gran final

Este domingo, Batalla de Karaoke celebró su quinta gala con una noche cargada de expectativa, música y talento.

Conforme avanzó la jornada, el escenario fue tomando fuerza con presentaciones que mantuvieron la atención del público tanto en el estudio como en los hogares.

A lo largo de la gala hubo interpretaciones que tocaron emociones, otras que levantaron el ambiente y varias que pusieron a cantar a quienes acompañaron el programa. Cada concursante llevó su sello personal y aportó matices distintos a una noche marcada por la diversidad de estilos.

El reto especial también sumó un ingrediente adicional a la competencia. Fue una prueba que exigió capacidad de reacción y temple en momentos decisivos de la jornada.

Las votaciones por WhatsApp al 6070-0777 volvieron a tener un papel determinante dentro del formato. Desde sus casas, los televidentes apoyaron a sus favoritos y además tuvieron la oportunidad de participar por premios.

Batalla de Karaoke

En medio de una gala muy disputada, Juan Diego Valerio logró marcar diferencia y quedarse con la preferencia de la audiencia. Su interpretación, carisma y desenvolvimiento sobre el escenario fueron claves para alcanzar el primer lugar.

Con este triunfo recibió 500 mil colones y además aseguró su clasificación a la gran final, donde buscará coronarse como rey o reina del karaoke y competir por un premio de 3 millones de colones.

Participantes de la quinta gala:



Johnny Obando – San José

Sebastián Vargas – San Carlos

Denis Villalobos – Orotina

Juan Diego Valerio – Atenas

Xinia Montero – San Ramón

Yoselyn Michelle Rojas – Naranjo

Gabriela Bravo – San José

Lilibeth Masis – Alajuela

Gloriana Jiménez – San Ramón

Rolando Ramírez – San Ramón

Talia García – Heredia

Las once voces que formaron parte de esta quinta gala reflejaron la variedad de estilos y el talento que continúa apareciendo en distintas comunidades del país.

Batalla de Karaoke

La noche también contó con la participación de la agrupación invitada “El Gatillazo”, que compartió su música con los asistentes. Entre el público también destacaron algunas caras conocidas, como el periodista Pablo Campos, la modelo Melany Valverde, la modelo e influencer Allison Bastos, la influencer Geanina Barquero, el creador de contenido Jafeth Alfaro, el modelo Bryan Chinchilla, el estilista Mamilo y la creadora de contenido María Belén Mena.

La próxima cita será el domingo a las 7 p. m., con nuevos participantes, nuevos desafíos y otra noche para que la música vuelva a tomar el escenario.