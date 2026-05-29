Juan Diego Valerio: “'Batalla de Karaoke' me enseñó que los sueños se cumplen”

El finalista de Batalla de Karaoke, Juan Diego Valerio, aseguró que el programa le abrió una nueva ilusión y le permitió acercarse al sueño de convertirse en cantante. El vecino de Atenas contó que llegó al concurso impulsado por su mamá y su hermana, quienes lo animaron a presentarse a las audiciones del programa de Teletica.



El vecino de Atenas contó que llegó al concurso impulsado por su mamá y su hermana. Ambas lo animaron a presentarse a las audiciones del programa de Teletica.

“Batalla de Karaoke me enseñó que los sueños se pueden cumplir”, expresó Valerio a Teletica.com.

El concursante es oriundo de Naranjo. Actualmente trabaja como agente de ventas y es padre de cuatro hijos. Según relató, nunca había participado en televisión nacional ni en competencias musicales.



Valerio explicó que tomó la decisión de audicionar el último día del casting realizado en San Joaquín de Flores. Recordó que había cerca de 180 personas y que incluso estuvo entre los últimos participantes en cantar.



​“Había momentos en los que pensaba irme. Después entendí que si me iba, tal vez nunca iba a vivir este sueño”, comentó.

El finalista interpretó Jamás, de Camilo Sesto, durante una de sus presentaciones en el programa. Aseguró que cantar frente al público y las cámaras le generó nervios, pero también emoción.



Para la final, Valerio adelantó que interpretará el tema Vivo por ella junto a Karina Severino.



Además, señaló que actualmente se encuentra ensayando y cuidando su salud para llegar en buenas condiciones al cierre de temporada.

“Es una adrenalina muy bonita. Uno sabe que lo están viendo miles de personas y eso se siente”, afirmó Valerio sobre su experiencia en el escenario.

El concursante pidió el apoyo del público de cara a la votación final y aseguró que, si gana el premio de ₡3 millones, planea terminar una parte de su casa e invertir en un emprendimiento.

Luego de siete programas y 70 aficionados al canto, Batalla de Karaoke ya definió a sus finalistas.



La Gran Final se realizará este domingo a las 7 p.m. Siga este último programa de la primera temporada por Teletica Canal 7, Teletica.com y el app TDMAX.

