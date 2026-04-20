Josué Arce se adueña de la segunda gala de 'Batalla de Karaoke'

La competencia tomó fuerza este domingo 19 de abril con una segunda gala de Batalla de Karaoke que llegó cargada de emoción, talento y momentos que pusieron a vibrar a todo el país.

Si la primera noche sorprendió, esta segunda elevó la apuesta. Nuevas voces, más seguridad en el escenario y una energía contagiosa marcaron una gala donde cada participante salió decidido a robarse el show.

Entre aplausos, nervios y canciones coreadas desde casa, el escenario se convirtió en una verdadera fiesta musical, donde el talento nacional brilló con luz propia y dejó claro que aquí nadie se guarda nada.

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Además, el reto de la noche terminó de ponerle aún más emoción a la competencia, llevando a los participantes a salir de su zona de confort y dar un extra sobre el escenario, lo que hizo la decisión todavía más complicada.

Cada presentación fue una historia distinta: interpretaciones llenas de sentimiento, otras cargadas de energía, pero todas con un mismo objetivo… conquistar al público. Porque en esta competencia, la última palabra no la tiene un jurado, la tiene la gente en casa.

Y es ahí donde la experiencia va más allá de la pantalla. A través de las votaciones por WhatsApp al 6070-0777, los televidentes no solo eligen a su favorito, sino que también pueden participar desde casa y tener la oportunidad de ganar premios mientras apoyan a su cantante preferido.

En medio de una noche tan reñida, Josué Arce de 18 años logró destacar y conectar con el público de una forma especial. Su interpretación, presencia y actitud lo llevaron a conquistar los votos y convertirse en el gran ganador de esta segunda gala.

El triunfo no solo le otorga reconocimiento, sino también un premio de 500 mil colones y un lugar asegurado en la gran final, donde los mejores competirán por el título de rey o reina del karaoke y un premio de 3 millones de colones.

Estos fueron los talentos que se enfrentaron en esta segunda gala:

Bryan Campos – Heredia

Roberto Montero – Tibás

Brandon Gutiérrez – Cartago

Josué Arce Miranda – Alajuela

Geovanny Brenes – Linda Vista, Patarrá

Dagoberto Artavia – Grecia

Priscila Sánchez – Palmares

Jocelyn Araya – Heredia

April Quirós – Cartago

Sofía Hernández – Pérez Zeledón

Tania Solís – Heredia

Natasha Alfaro – Tibás

Cada uno dejó su huella en el escenario, demostrando que el talento está en cada rincón del país y que la competencia apenas comienza a calentarse.

Con dos galas al aire, Batalla de Karaoke ya se perfila como un espectáculo donde la música se vive, se siente y se decide en conjunto con el público.

El artista invitado fue Tapón. Además, asistieron varias figuras conocidas, entre ellas el creador de contenido Diego Bravo, la influencer y ganadora de la segunda temporada de Mira Quién Baila, Mariana Uriarte; la modelo Mimi Ortiz; la modelo y presentadora Melania Villalta; la actriz Karla Murillo y el periodista Luis Miguel Rojas.

No se pierda Batalla de Karaoke todos los domingos a las 7:00 p.m., donde cada gala promete más intensidad, más talento y momentos que nadie querrá perderse.

