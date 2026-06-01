Josué Arce conquistó al público y ganó la Gran Final de 'Batalla de Karaoke'

La emoción, la música y el talento se apoderaron una vez más del escenario de Batalla de Karaoke durante su gran final, una noche en la que siete finalistas lo dieron todo con el objetivo de conquistar al público y quedarse con el gran premio de ₡3 millones.



Desde el inicio de la transmisión se vivió un ambiente cargado de expectativa, mientras los concursantes se preparaban para enfrentar la presentación más importante de toda la temporada.



Los ganadores de las galas anteriores ya tenían asegurado su espacio en esta etapa decisiva: Alonso Sanabria, de Turrialba; Josué Arce, de Alajuela; Danier Barrantes, de Aserrí; Tracy Jiménez, de Sarchí; Diego Valerio, de Atenas; Verónica López, de San José; y Ana Yancy Varela, de Zarcero.



La emoción y la alegría marcaron el recorrido de los participantes a lo largo de la competencia. Durante varias semanas, cada uno disfrutó la experiencia y demostró su talento sobre el escenario, conquistando al público con interpretaciones llenas de sentimiento, energía y pasión por la música.



Como parte de los retos especiales de la gran final, los concursantes enfrentaron el desafío de compartir el escenario en duetos junto a artistas invitados, una prueba que les exigió demostrar versatilidad, conexión escénica e interpretación.

Alonso Sanabria se presentó junto a Jecsinior Jara, Josué Arce cantó con María José Castillo, Danier Barrantes compartió escenario con Tapón, Diego Valerio realizó su presentación junto a Karina Severino, Verónica López cantó con Marco Jara, Tracy Jiménez se unió a Arlene Elizondo y Ana Yancy Varela interpretó su dueto junto a Jorge Chicas.



La participación del público volvió a ser determinante durante la gala. A través de mensajes enviados al WhatsApp 6070-0777, miles de personas respaldaron a sus participantes favoritos y contribuyeron a definir el desenlace de una competencia que mantuvo la emoción hasta el último momento.



Tras una noche llena de música, sorpresas y grandes presentaciones, Josué Arce logró conquistar al público y convertirse en el gran ganador de la primera temporada de Batalla de Karaoke, llevándose además el premio de ₡3 millones.

“Estoy demasiado feliz y contento con este gane de la primera temporada del programa, muy agradecido con el pueblo de Costa Rica por los votos”, dijo Josué.

La final también representó el cierre de un recorrido que inició meses atrás con las convocatorias realizadas en diferentes puntos del país.

Más de 700 personas asistieron a las convocatorias con la ilusión de formar parte de la competencia, de las cuales 76 fueron seleccionadas para demostrar su talento sobre el escenario y luchar por un lugar en las galas.

​"Estamos muy agradecidos con el público por acompañarnos durante toda esta temporada y por creer en este proyecto desde el primer día. El programa nos permitió descubrir historias inspiradoras y compartir grandes momentos musicales. Batalla de Karaoke nació para darle espacio a nuevas voces y demostrar que en Costa Rica hay muchísimo talento", comentó Vivian Peraza, productora del programa.

Familiares, amigos y seguidores acompañaron a los participantes durante esta última noche, brindándoles apoyo en una velada cargada de emociones y momentos inolvidables.



Luego de recorrer distintas comunidades del país y descubrir nuevas voces, Batalla de Karaoke cerró su primera edición, consolidándose como el karaoke más grande de Costa Rica y una plataforma que permitió a decenas de personas cumplir el sueño de cantar frente a todo el país.

