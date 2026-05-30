Finalista Verónica López: "Estar en 'Batalla de Karaoke' es un sueño hecho realidad"

La emoción y los nervios se mezclan para Verónica López cada vez que pisa el escenario de Batalla de Karaoke.

La joven de 27 años, vecina de Calle Blanco y estudiante, se convirtió en una de las finalistas del programa de Teletica y asegura que esta experiencia representa uno de los sueños más importantes de su vida.

​“Estar en un programa de canto y más en una televisora tan grande como Teletica es un sueño hecho realidad”, confesó López en entrevista con Teletica.com.

La participante recordó que todo comenzó gracias a una amiga que le compartió el anuncio de las audiciones. Aunque llegó con ilusión, nunca imaginó que terminaría compitiendo en la gran final.



Durante su primera audición interpretó El sol no regresa, de La Quinta Estación; sin embargo, otra participante había escogido la misma canción, por lo que ambas tuvieron que volver a cantar para definir quién avanzaba.

​“Al final las dos cantábamos bonito y nos hicieron cantar otra canción. Yo canté 'Sin él' y al final pasamos las dos”, relató.

Desde ese momento, Verónica sintió que estaba viviendo algo especial. La experiencia de subirse al escenario del Marco Picado, rodeada de cámaras, luces y maquillaje profesional, le dejó recuerdos imborrables.

​“Uno se sentía como una 'superstar'. Fue algo súper lindo. Los nervios siempre están ahí, pero tanto la producción como el público lo hacen sentir a uno muy acuerpado”, aseguró.

La cantante aficionada asegura que desde hace años soñaba con que las personas escucharan su voz. Incluso, recuerda que frecuentemente se lo decía a su novio mientras asistían a karaokes.

​“Yo siempre le decía: ‘amor, yo quiero que me vean, yo quiero que me escuchen’. Ahora saber que estoy en televisión nacional y que todo el país me está viendo es increíble”, expresó.

Para la Gran Final, López prepara dos presentaciones especiales. Una será junto a Marco Jara, con la canción Dime cómo quieres, de Christian Nodal y Ángela Aguilar. Además, volverá a interpretar El sol no regresa, tema que considera muy significativo en su historia dentro del programa.

​“Es una canción muy especial para mí y me gusta mucho lo que expresa”, aseguró.

Verónica también aprovechó para dedicar su participación a las personas que la han acompañado desde el inicio de este proceso: sus padres, su hermano y su novio.



“Mi papá siempre está viendo qué podemos hacer para mejorar. Mi mamá siempre cuidándome y mi hermano apoyándome en todo. Y mi novio ha estado conmigo todos estos días, llevándome y trayéndome. Ellos son la bendición más grande que tengo”, dijo emocionada.

Finalmente, la finalista agradeció el cariño que ha recibido del público y aseguró que ese apoyo se convirtió en su principal motivación para seguir creciendo.

