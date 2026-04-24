Ellos son los once valientes que buscan brillar en la tercera semana de 'Batalla de Karaoke'

La emoción sigue creciendo en la tercera semana de batallas del programa de karaoke, donde once participantes subirán al escenario con historias personales marcadas por la pasión por el canto, la familia y la constancia.

Desde distintos puntos del país y con trayectorias diversas, los concursantes llegan con un mismo objetivo: conquistar al público y avanzar en la competencia.





Entre ellos destaca Alondra Venegas, de 21 años y vecina de Las Juntas de Abangares, quien canta desde los 10 años inspirada por sus experiencias escolares y respaldada por sus padres, sus principales seguidores. También figura Angie Mora, de 38 años, oriunda de San Antonio de Belén, quien mantiene viva su pasión desde la escuela y visita karaokes con frecuencia.

La experiencia también se hace presente con Danier Barrantes, de 54 años, profesora de Tabarca de Aserrí, quien canta desde los 4 años y mantiene la práctica en casa cada quince días. Por su parte, María Celeste Oliva, diseñadora gráfica de 26 años, encontró en el karaoke un espacio de desahogo, una tradición heredada de su madre.

La lista continúa con Paula Aguiluz, animadora de eventos de Montes de Oca, quien encuentra inspiración en su familia, así como Saackye Fabiana Morera, de 23 años, vecina de San Ramón, quien canta motivada por su hijo fallecido y el apoyo de sus seres queridos.

En la competencia también participa Juan José Barrantes, técnico judicial de 27 años de Sabana Sur, quien mantiene la tradición de cantar desde niño junto a su padre. A él se suma Diego Chaves, administrador de 34 años de Curridabat, con más de una década ligado al karaoke gracias a su círculo de amistades.

Desde Puntarenas llega Leonardo Guzmán, de 30 años, quien descubrió el karaoke hace cinco años y no ha dejado de practicar semanalmente. Asimismo, Christian Brenes, de 37 años y vecino de San Francisco de Heredia, lleva la música en la sangre gracias a su abuela y su madre.

Cierra la lista Bryan Cerdas, de 39 años, chófer y DJ de Pavas, quien se enamoró del karaoke desde niño escuchando rancheras y hoy mantiene una rutina constante los fines de semana.

El público podrá seguir cada presentación y apoyar a sus favoritos este domingo a partir de las 7 p.m., por Teletica Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX.



