De repartidor de quesos a finalista: La historia del turrialbeño que conquistó 'Batalla de Karaoke'

Lo que comenzó como una jornada laboral más, terminó convirtiéndose en una oportunidad para perseguir un sueño. William Alonso Sanabria, vecino de Turrialba y finalista de Batalla de Karaoke, contó cómo decidió participar en el formato casi de último momento y ahora se prepara para disputar la gran final del programa.

El joven, quien cumplirá 26 años en junio, recordó que conoció sobre las audiciones por medio de redes sociales y mensajes de familiares y amigos que le insistieron que debía intentarlo.

​“Ese día yo salí a trabajar, yo ando en San José, andaba haciendo ruta y yo me llevé la ropa porque yo vi el anuncio en Facebook (…) y amigos y familiares me lo mandaron así como: ‘Vaya, vaya, participe’”, relató.

Según explicó, logró terminar temprano su jornada laboral de venta de quesos, se fue a alistar y acudió al restaurante donde se realizaban las audiciones. Ahí interpretó Control Z, de Grupo Firme.

“Con esa canción canté, participé, y a los chiquillos les gustó y, bueno, me llevaron al resto del programa”, recordó.

Para Sanabria, obtener el pase al programa significó mucho más que avanzar en una competencia televisiva.

“Me sentí muy feliz porque iba a tener la oportunidad de poder compartir y conectar con las personas a través de la música, para poder llegar a transmitir emociones a la gente de forma bonita”, afirmó.

Añadió que uno de los aspectos que más disfruta es generar conexión con el público durante cada presentación.

“Lo que más me llena a mí en el corazón es poder, a la hora de estar cantando, estar compartiendo con las personas que están ahí (…) yo siento que la música es para compartir con los demás”.

Los nervios antes de cantar en televisión nacional

El finalista reconoció que sintió nervios al presentarse por primera vez frente a cámaras, aunque aseguró que intentó enfocarse en disfrutar el momento.

“Tengo que confesarte que al principio sí tenía muchos nervios, pero le pedí a Dios que me diera fuerzas, me hablé a mí mismo, me dije: ‘Vamos, usted puede, esto es algo que a usted le gusta, disfrútelo’”.

El apoyo del público también lo sorprendió. Tras conocer que avanzaba en la competencia, dijo que recordó a todas las personas que lo han acompañado durante distintas etapas de su vida.

“Qué bonito ver que toda la gente que me he ido topando durante todo este tiempo en el camino, tiene un buen cariño, un buen recuerdo de uno y lo respaldan de esta forma”, expresó.

La estrategia para llegar a la final

En los días posteriores a la gala, Alonso asegura haber recibido más muestras de apoyo, tanto en su trabajo como en distintos espacios públicos.

Además, indicó que continúa buscando respaldo en diferentes comunidades y provincias. Incluso recientemente visitó el centro educativo donde estudió para compartir con estudiantes y profesores.

Sobre su estrategia rumbo a la final, explicó que busca mantener el respaldo inicial mientras suma nuevos seguidores.

Aunque no especificó la canción con la que competirá en la final, Alonso adelantó que la música banda sigue siendo su primera opción.

“Tengo que confesarte que mi primera opción (…) sigue siendo música banda, y si me permitieran la oportunidad de cantar una segunda canción, me gustaría cantar una cumbia para poder bailar con toda la gente ahí en el escenario”, señaló.

Al ser consultado sobre qué significa Batalla de Karaoke para él, el concursante respondió con una frase breve pero contundente: “Representa el camino hacia mi sueño”.

Además, aseguró que, independientemente del resultado, considera que el verdadero triunfo ya lo obtuvo gracias al respaldo recibido.

“A pesar de cuál sea el resultado, el mayor premio es el apoyo y el cariño de todas las personas”.

El turrialbeño considera que su paso por el programa podría abrir nuevas oportunidades en la música y fortalecer su conexión con públicos de distintas zonas del país.

“Creo que es una gran oportunidad (…) para poder conectar con Costa Rica”, concluyó.

Luego de siete programas y 70 aficionados al canto, ya están los finalistas de la Gran Final, la cual se realizará este domingo a las 7 p.m. El artista ganador se llevará el premio mayor, de ₡3 millones.

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