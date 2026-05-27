Danier Barrantes sobre ser finalista de 'Batalla de Karaoke': "Es un sueño hecho realidad"

Danier Vanessa Barrantes nunca imaginó que una salida con compañeros de trabajo terminaría llevándola a una final televisiva.

La educadora llegó a una celebración en Laguna Lodge, en Corralillo de Cartago. Lo que parecía un cumpleaños era en realidad una audición para Batalla de Karaoke .

​“A mí me engañaron porque yo iba para celebrar un cumpleaños. Yo no sabía que iba para una audición”, contó entre risas a Teletica.com.

La profesora, con 31 años de experiencia en el Ministerio de Educación Pública (MEP), cantó Rata de dos patas y luego Cómo sufro. Su presentación la convirtió en la clasificada de la tercera semana.

Una canción ligada a su historia personal

La finalista aseguró que interpretar Rata de dos patas tiene un significado profundo.

“ Yo también soy sobreviviente de agresión doméstica y me identifico con esa canción ”, reveló.

Para Barrantes, el tema se ha consignado como un símbolo de referencia para las mujeres quienes, al igual que ella, han sido víctimas de violencia.

“Es cantarle a las mujeres que son agredidas y a las mujeres que son silenciadas. Para mí esa canción es un himno”, afirmó.

Cuando anunciaron su nombre como finalista, Danier no logró procesarlo de inmediato.

“ No escuchamos cuando dijeron el nombre hasta que un compañero me dijo: ‘Danier Vanessa, es usted’ ”, recordó.

La noticia aún parece difícil de creer: “Todavía sigue siendo una sorpresa, como un sueño”, expresó.

Profesora, madre, abuela y finalista

Barrantes nació en San José, creció en Pérez Zeledón y también vivió en Buenos Aires de Puntarenas. Actualmente reside en Aserrí y trabaja en la Escuela Praga.

Además de educadora, es madre de tres hijos y abuela de tres nietos. La música siempre formó parte de su vida, aunque nunca desde el ámbito profesional.

“ Todos los que somos karaokeiros traemos la música en el alma ”, dijo.

La finalista adelantó que uno de los momentos más importantes será compartir escenario con el artista Tapón.

Interpretará Hoy tengo ganas de ti y prepara otra presentación sorpresa.

“ Vamos a culminar una parte de la historia de Vanessa Barrantes y creo que vamos a poner un broche de oro ”, señaló.

Pese a la competencia, insiste en que el resultado no es lo principal: “No importa quién gane. Lo más importante es haber disfrutado el momento”, aseguró.

Barrantes también aprovechó para invitar al público a seguir la final y apoyar a los participantes.

“ Somos cantantes no profesionales, pero de mucha calidad. Todos vamos a dar lo mejor ”, afirmó.

Ya están definidos los finalistas de Batalla de Karaoke. La gran final se realizará este domingo a las 7 p.m. El ganador obtendrá el premio mayor de ₡3 millones.

El programa podrá seguirse por Teletica Canal 7, Teletica.com y la aplicación TDMAX.