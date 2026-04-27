Danier Barrantes se dejó la tercera gala de 'Batalla de Karaoke'

La tercera gala de Batalla de Karaoke, este domingo 26 de abril, continuó con el buen desarrollo de la competencia, combinando talento, emoción y una audiencia que se mantuvo pendiente de cada presentación.



Tras dos galas que marcaron un arranque firme, los participantes regresaron al escenario con mayor soltura y seguridad. Ese crecimiento se reflejó en actuaciones más sólidas y en una conexión más natural con el público.



El ambiente volvió a ser protagonista. Entre aplausos, expectativa y canciones que muchos acompañaron desde casa, cada interpretación aportó algo distinto, evidenciando la diversidad del talento nacional.



El reto de la noche aportó más dinamismo y elevó la competencia entre los participantes.



Hubo presentaciones emotivas, otras llenas de energía y varias que lograron encender al público. Todas con un mismo propósito: ganarse el respaldo de la audiencia, que es quien define el resultado final.



A través de las votaciones por WhatsApp al 6070-0777, los televidentes siguen siendo parte clave del programa, apoyando a sus favoritos y participando por premios desde sus hogares.



En una noche bastante cerrada, Danier Barrantes logró destacar y conectar con el público. Su interpretación y presencia escénica fueron determinantes para quedarse con el primer lugar.



El premio: 500 mil colones y un cupo asegurado en la gran final, donde competirá por el título del rey o reina del Karaoke y un premio de 3 millones de colones.



Participantes de la tercera gala:



Alondra Venegas – Las Juntas de Abangares

Angie Mora – San Antonio de Belén

Danier Barrantes – Tabarca de Aserrí

María Celeste Oliva – Heredia

Fabiana Morera – San Ramón

Juan José Barrantes – San José

Diego Chaves – Curridabat

Leonardo Guzmán – Puntarenas

Cristian Brenes – Heredia

Bryan Cerdas – Pavas



Cada uno aportó su estilo, dejando claro que el talento está presente en distintas partes del país y que la competencia sigue avanzando.



Entre el público también se observaron algunas caras conocidas, como el modelo Randall Casanova, el cantante Gregory Cabrera, la presentadora María Fernanda León, la diseñadora Christina Alfaro y el cantante Ramzi, quienes se sumaron al ambiente de la noche.



Con tres galas ya transmitidas, Batalla de Karaoke sigue posicionándose como un espacio donde la música y la participación del público son protagonistas.



La invitación continúa: todos los domingos a las 7:00 p.m., nuevas presentaciones llegarán para seguir sumando momentos destacados.

