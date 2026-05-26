“Creí en mí otra vez”: Josué Arce es uno de los finalistas de 'Batalla de Karaoke'
Cinco meses retirado por vergüenza, una audición que lo cambió todo y un premio de ₡3 millones en juego. Esta es la historia de Josué Arce, el joven que San Carlos salió a apoyar con todo.
Las burlas en la infancia casi alejaron a Josué Arce de la música. Sin embargo, años después, el joven logró clasificar a la final de Batalla de Karaoke, uno de los formatos televisivos más seguidos del momento.
“Pasé vergüenza y humillaciones cuando estaba niño. Los demás niños se burlaban, pero yo nunca paré”, relató Arce a Teletica.com.
El cantante contó que inició en la música a los ocho años. Participó en festivales, cantó en escuelas y eventos comunales. También representó tres veces a San Carlos en el Festival de las Artes.
Antes de audicionar para el programa, estuvo varios meses alejado del canto:“Tenía como cinco meses de estar retirado por vergüenza”, confesó.
Fue su familia quien lo convenció de intentarlo una vez más. Y cuando lo hizo, la reacción del público marcó un punto de quiebre en su historia.
“Cuando vi que el público se encendió otra vez, creí en mí”, afirmó.
Nervios y una nueva etapa
Pese a eso, encontró apoyo dentro del programa y ganó confianza con cada presentación.
Con el paso de las semanas, sin embargo, encontró apoyo dentro del programa y fue ganando confianza con cada presentación. Su clasificación a la final llegó después de interpretar El amor de mi vida, una canción romántica que eligió precisamente por la conexión emocional que le permite transmitir con el público.
“Yo tenía que expresársela a alguien para sentirme cómodo y encontré a alguien en el público”, confesó.
El apoyo de San Carlos impulsó su camino
El joven es oriundo de La Tabla, en Río Cuarto, aunque pasa más tiempo en Pital de San Carlos. Dice que el respaldo de la comunidad ha sido un pilar fundamental en este proceso: “San Carlos, cuando alguien participa, apoya al mil”, aseguró.
Más allá del reconocimiento personal, Arce tiene una motivación muy concreta si llega a ganar el premio mayor de ₡3 millones.
“Eso lo hace entrar a uno en confianza. Lo hace sentirse más seguro”, dijo.
El joven aseguró que desea aportar al trabajo de su familia y continuar construyendo su carrera musical, independientemente del resultado final: “Quiero lograr muchas cosas. Si no gano, ya me siento feliz porque conocer tantas personas fue una ganancia”, añadió.
“Mi papá es un agricultor pequeño y yo quisiera ayudarle. Él me ayuda mucho a mí”, expresó.
De cara a la gran final, Josué Arce analiza salir de las baladas románticas y apostar por la música regional mexicana. Mencionó como referentes a artistas como Jesse Uribe y agrupaciones del género banda, con la intención de ofrecer un espectáculo más enérgico que conecte con el público de una forma distinta.
“Quisiera cantar algo más potente para la final”, adelantó.
Luego de siete programas y 70 aficionados al canto, ya están definidos los finalistas de Batalla de Karaoke. La gran final se realizará este domingo a las 7 p.m. El ganador obtendrá el premio mayor de ₡3 millones.
El programa podrá seguirse por Teletica Canal 7, Teletica.com y la aplicación TDMAX.