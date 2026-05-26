“Creí en mí otra vez”: Josué Arce es uno de los finalistas de 'Batalla de Karaoke'

Las burlas en la infancia casi alejaron a Josué Arce de la música. Sin embargo, años después, el joven logró clasificar a la final de Batalla de Karaoke, uno de los formatos televisivos más seguidos del momento.

​“Pasé vergüenza y humillaciones cuando estaba niño. Los demás niños se burlaban, pero yo nunca paré”, relató Arce a Teletica.com.

El cantante contó que inició en la música a los ocho años. Participó en festivales, cantó en escuelas y eventos comunales. También representó tres veces a San Carlos en el Festival de las Artes.



Antes de audicionar para el programa, estuvo varios meses alejado del canto:​“Tenía como cinco meses de estar retirado por vergüenza”, confesó.

Fue su familia quien lo convenció de intentarlo una vez más. Y cuando lo hizo, la reacción del público marcó un punto de quiebre en su historia.



​“Cuando vi que el público se encendió otra vez, creí en mí”, afirmó. Nervios y una nueva etapa

Los primeros días frente a las cámaras no fueron sencillos. Arce reconoció que la presión televisiva le generó una ansiedad que llegó a afectarle físicamente: “No podía comer. Eran demasiados nervios”, recordó. Los primeros días frente a las cámaras no fueron sencillos. Arce reconoció que la presión televisiva le generó una ansiedad que llegó a afectarle físicamente:



Pese a eso, encontró apoyo dentro del programa y ganó confianza con cada presentación. Con el paso de las semanas, sin embargo, encontró apoyo dentro del programa y fue ganando confianza con cada presentación. Su clasificación a la final llegó después de interpretar El amor de mi vida, una canción romántica que eligió precisamente por la conexión emocional que le permite transmitir con el público.

​“Yo tenía que expresársela a alguien para sentirme cómodo y encontré a alguien en el público”, confesó. El apoyo de San Carlos impulsó su camino



El joven es oriundo de La Tabla, en Río Cuarto, aunque pasa más tiempo en Pital de San Carlos. Dice que el respaldo de la comunidad ha sido un pilar fundamental en este proceso: ​“San Carlos, cuando alguien participa, apoya al mil”, aseguró. Los mensajes en redes sociales y las muestras de cariño se multiplicaron conforme avanzó en la competencia, y ese respaldo, afirma, le ha dado seguridad en cada etapa. Los mensajes en redes sociales y las muestras de cariño se multiplicaron conforme avanzó en la competencia, y ese respaldo, afirma, le ha dado seguridad en cada etapa.



​“Eso lo hace entrar a uno en confianza. Lo hace sentirse más seguro”, dijo. Más allá del reconocimiento personal, Arce tiene una motivación muy concreta si llega a ganar el premio mayor de ₡3 millones. Más allá del reconocimiento personal, Arce tiene una motivación muy concreta si llega a ganar el premio mayor de ₡3 millones.



​“Mi papá es un agricultor pequeño y yo quisiera ayudarle. Él me ayuda mucho a mí”, expresó. El joven aseguró que desea aportar al trabajo de su familia y continuar construyendo su carrera musical, independientemente del resultado final: ​ “Quiero lograr muchas cosas. Si no gano, ya me siento feliz porque conocer tantas personas fue una ganancia”, añadió. El joven aseguró que desea aportar al trabajo de su familia y continuar construyendo su carrera musical, independientemente del resultado final:





Preparará un cambio de género para la final



