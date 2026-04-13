Conozca aquí al concursante que triunfó en estreno de ‘Batalla de Karaoke’

Este domingo 12 de abril se encendió el escenario con el estreno de Batalla de Karaoke, un programa cargado de energía, talento nacional y mucha emoción, donde 12 participantes lo dieron todo en su primera gala.



Entre interpretaciones llenas de sentimiento, momentos de nervios y presentaciones que pusieron a cantar a todos, la competencia arrancó con el pie derecho y dejó claro que el nivel está alto desde el inicio.



La noche estuvo cargada de talento proveniente de diferentes partes del país, donde cada participante llevó su estilo y esencia al escenario, demostrando que en Costa Rica hay grandes voces y artistas. Todos ofrecieron presentaciones sólidas que hicieron aún más difícil la decisión final.



Cada semana, el programa presentará nuevos participantes seleccionados en distintas zonas del país, quienes llegarán al escenario para demostrar su talento. En cada gala se elegirá un ganador, lo que permitirá que la competencia avance con nuevas voces y mantenga la emoción en cada emisión.



Batalla de Karaoke se perfila como un formato dinámico y cercano, donde no solo importa la voz, sino también la actitud, el carisma y la conexión con el público, convirtiéndose en una verdadera fiesta musical para disfrutar en familia.



Tras una noche llena de música y espectáculo, el público tuvo la última palabra y eligió al primer ganador de la gala a través de votaciones por WhatsApp al 6070-0777, convirtiéndose en pieza clave de esta competencia.



Alonso Sanabria se convirtió en el gran protagonista de esta primera gala, destacando por su interpretación, actitud en el escenario y conexión con el público, logrando conquistar los votos y llevarse el primer triunfo de la temporada.

Además, se llevó un premio de 500 mil colones y aseguró su pase a la gran final, donde 7 participantes competirán por convertirse en el rey o reina del karaoke y ganar un premio de 3 millones de colones.

Estos fueron los 12 talentos que se enfrentaron en esta primera noche:

- Axel Jiménez – Guápiles

- Brandon Mongrillo – Naranjo

- Carolina Calvo – Desamparados

- Dereck Solórzano – Cartago

- Diego Hernández – San José

- Ericka Ulloa – Alajuela

- Fabiola Alfaro – Pavas

- Jeferson Guido – Puntarenas

- Nancy Núñez – San José

- Natalia Marín – San José

- Alonso Sanabria – Turrialba

- Nicole Barrantes – San José

Cada uno aportó su estilo, carisma y pasión por la música, logrando conectar con el público y hacer de esta gala un verdadero espectáculo.

Dentro del público también destacaban reconocidas figuras como el humorista Carlos Ramos, conocido como “Porcionzón”; la creadora de contenido Iveth Cortés; el maquillista Adán Chinchilla; la actriz Thelma Darking; y el cantante Jecsinior Jara.

Reconocidas figuras en el público

Con este primer resultado, el programa promete seguir sorprendiendo en las próximas galas, donde nuevos retos, más talento y grandes momentos estarán en juego.

La invitación queda abierta para que el público continúe apoyando a sus favoritos y sea parte de cada decisión semana a semana.

No se pierda Batalla de Karaoke durante ocho domingos a las 7:00 p.m., donde la música, la emoción y el talento seguirán siendo protagonistas en cada gala.