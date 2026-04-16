Conozca a los participantes del segundo programa de ‘Batalla de Karaoke’

La segunda semana de Batalla de Karaoke llega con un nuevo grupo de participantes provenientes de diversas regiones de Costa Rica, quienes buscarán conquistar al público con su voz, carisma y habilidades escénicas en un formato que prioriza la diversión.



El espacio televisivo continúa apostando por el talento nacional con la incorporación de 12 nuevos concursantes, quienes fueron notificados esta semana sobre su participación.

Según la productora Vivian Peraza, el objetivo principal del programa se mantiene claro: entretener a la audiencia en un ambiente relajado y cercano.

​“En el primer programa se logró el objetivo, que era divertir a la gente en un ambiente tipo bar. Los números nos respaldan y la idea es seguir generando eso”, señaló Peraza.









Con esta nueva generación de concursantes, Batalla de Karaoke busca mantener el interés del público y consolidarse como un espacio de entretenimiento que mezcla talento, historias personales y espectáculo.

Desde San Joaquín de Flores, Heredia, participa Bryan Campos, de 32 años, comerciante y aficionado al karaoke, quien reconoce que los nervios le juegan en contra, al punto de que se le seca la boca al cantar.

También se suma Roberto Montero, conocido como “Beto”, de Tibás, de 44 años. Es emprendedor, disfruta del senderismo y se describe como una persona multifacética, ya que además de cantar le gusta actuar, cocinar y bailar.

Desde Cartago llega Brandon Gutiérrez Solís, de 26 años, analista de riesgo bancario y vegetariano, quien encuentra en el baile una de sus principales pasiones.

El participante más joven del grupo es Josué Arce Miranda, “Tito”, de 18 años y vecino de Río Cuarto, Alajuela. Disfruta montar a caballo y jugar fútbol, y se define como una persona divertida y curiosa.

Geovanny Brenes González, “Nani”, de 23 años y oriundo de Patarrá, es criminólogo y, además de cantar, se dedica a componer música.

Desde Grecia participa Dagoberto Artavia Fallas, “Dagex”, de 31 años, amante de la fotografía, los viajes y la cocina.

El talento femenino también destaca en esta edición. Priscila Sánchez, “Pri”, de 30 años y enfermera de Palmares, combina su gusto por el canto con la lectura, las caminatas y la pintura.

Jocelyn Araya, “Joss”, de Santa Bárbara de Heredia, de 29 años, es operaria, extrovertida y tiene una historia particular: perdió la voz durante un tiempo, pero logró recuperarla y volver a cantar.

April Quirós, de 23 años y estudiante de Ingeniería en Calidad en Cartago, disfruta viajar y anteriormente fue porrista.

Desde Pérez Zeledón participa Sofía Hernández, “Sofi”, de 27 años, periodista y amante del gimnasio, quien ha formado parte de concursos del Festival Estudiantil de las Artes.

Tania Melissa Solís Guerrero, “Tani”, de 18 años y vecina de San Isidro de Heredia, destaca por su personalidad extrovertida. Le gusta escribir canciones y se dedica a hacer uñas.

Finalmente, Natasha Alfaro, “Nash”, de 20 años y residente de Cinco Esquinas de Tibás, es decoradora, apasionada por el dibujo y la pintura, y madre de tres hijos. Entre sus metas está aprender a tocar piano.

Siga este formato los domingos a partir de las 7 p. m., por Teletica Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX.