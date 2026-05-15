Conozca a los 10 participantes de la sexta gala de 'Batalla de Karaoke'

La sexta gala de Batalla de Karaoke contará con 10 participantes provenientes de distintas zonas del país. Los concursantes comparten historias marcadas por el apoyo familiar, la pasión por el canto y la participación constante en actividades de karaoke.

Los perfiles incluyen vecinos de San José, Cartago, Limón, Alajuela y otras comunidades. También participan personas con ocupaciones diversas, desde emprendedores hasta docentes, repartidores y administradores.

Entre los concursantes está Deiby Mora, vecino de Moravia y contratista de 37 años. Disfruta jugar fútbol y asegura que familiares y amistades impulsaron su gusto por cantar de manera aficionada.

Esteban Araya, de 20 años y oriundo de San Ramón, es emprendedor. Señala que su abuela creyó en su talento desde el inicio y motivó su participación en el karaoke.

Desde Escazú llega Enrique Arias, de 40 años. Trabaja como repartidor de plataformas y afirma que el apoyo familiar ha sido clave en su trayectoria.

Maikol Gamboa, vecino de Desamparados y animador de eventos de 32 años, combina su interés por el canto con labores como DJ y su pasión por la locución.

La lista también incluye a Gabriela Arias, administradora de Recursos Humanos de 45 años y vecina de San Ramón. Destaca por su interés en la actuación y por el respaldo recibido de su madre e hijos.

Lorna Mariela Murillo, emprendedora de 24 años y vecina de San Carlos, creció rodeada de música. Actualmente, encuentra inspiración en su hijo y mantiene participación frecuente en karaokes.

Por Cartago competirá Yendry Coto, asistente administrativa de 26 años. El deporte, la naturaleza y el canto forman parte de sus principales intereses.

Otra participante es Angie Salazar, profesora de Español y maquillista de 37 años. Sus compañeros docentes impulsaron su decisión de cantar en el programa de Teletica.

Verónica López, esteticista de 27 años y vecina de San José, recuerda la influencia de su padre en su gusto por interpretar canciones de Nino Bravo.

La nómina la completa Noelia Masis, ama de casa de 26 años y vecina de Limón. El fútbol es una de sus principales aficiones y destaca el apoyo recibido de su padre para desarrollar su interés por el canto.

Los diez concursantes buscarán avanzar en una nueva gala del formato, con historias personales ligadas a la música.

Siga este formato los domingos a partir de las 7 p. m., por Teletica Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX.



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