'Batalla de Karaoke': estos son los 11 participantes que buscarán brillar este domingo

La quinta gala de Batalla de Karaoke reunirá este domingo a 11 nuevos participantes provenientes de distintas zonas del país, quienes buscarán conquistar al público y al jurado con sus interpretaciones musicales.



El programa se transmite todos los domingos a partir de las 7 p. m. por Teletica Canal 7, Teletica.com y la aplicación TDMAX.



Entre los concursantes de esta semana destaca Johnny Obando, vecino de San José de 45 años, quien combina la actuación, el canto y el comercio. El participante asegura que disfruta la lectura y la cocina, y que fueron sus amistades quienes lo impulsaron a participar en karaoke, actividad que realiza cada quince días.



También estará Sebastián Vargas, oriundo de San Carlos. El joven de 22 años cursa Ingeniería Física y afirma que su personalidad extrovertida lo llevó a aceptar el reto tras recibir el apoyo de sus amigos. Además, practica voleibol.



Desde Orotina llegará Denis Villalobos, de 38 años, trabajador de construcción y aficionado a las caminatas en la montaña. Según comentó, un hermano lo motivó a cantar y actualmente participa en karaokes todos los fines de semana.



Otro de los participantes será Juan Diego Valerio, vecino de Atenas de 35 años, quien trabaja como agente de ventas. El ciclismo figura entre sus principales pasatiempos y asegura que su madre fue quien despertó en él el gusto por el canto.



La representación de San Ramón contará con varias voces. Una de ellas será Xinia Montero, ama de casa de 63 años que se describe como una mujer alegre y apasionada por el baile. Desde niña recibió apoyo de familiares y amistades para cantar karaoke, actividad que practica cada semana.



A ella se suma Gloriana Jiménez, de 32 años, estudiante de inglés y ama de casa. La participante comentó que disfruta los paseos de montaña y que sus amigos, su suegra y su hijo fueron fundamentales para animarla a cantar.



También participará Rolando Ramírez, de 56 años, dedicado al canto y la composición. El ramonense indicó que disfruta jugar fútbol, conocer nuevos lugares y escribir canciones.



Yoselyn Michelle Rojas representará a Naranjo. La joven de 29 años estudia belleza y asegura que bailar, cocinar y compartir con caballos forman parte de sus actividades favoritas. Sus padres la impulsaron desde pequeña a desarrollar su gusto por el canto.



Desde Alajuela llegará Lilibeth Masís, operaria de producción de 31 años, quien combina su pasión por el fútbol y el baile con las presentaciones de karaoke que realiza semanalmente. Según contó, su padre fue quien la motivó a cantar desde niña.



Otra de las concursantes será Gabriela Bravo, vecina de San José, de 49 años. La administradora de servicios médicos afirmó que uno de sus sueños es contar con un estudio de grabación para apoyar a nuevos talentos. Su madre la motivó a cantar y actualmente participa en karaoke todas las semanas.



Finalmente, Talía García, de Heredia, subirá al escenario con el respaldo de sus hijos, quienes la impulsaron a desarrollar su faceta artística. La participante, de 32 años, trabaja en recursos humanos y disfruta preparar postres.

