Ana Yancy Varela: tras dos intentos en NUE, hoy es finalista de ‘Batalla de Karaoke’

La perseverancia llevó a Ana Yancy Varela hasta la Gran Final de Batalla de Karaoke. La vecina de Zarcero conquistó el último espacio disponible rumbo a la gala definitiva del programa de Teletica, luego de años intentando abrirse camino en los formatos de canto en la televisión nacional.

La cantante aficionada, de 42 años, asegura que su amor por la música nació desde niña y que siempre soñó con participar en una producción de Teletica. Incluso antes de llegar a Batalla de Karaoke, lo intentó en dos ocasiones en Nace una Estrella (NUE).

“El año antepasado fui a audicionar y no pasé. El año pasado sí logré avanzar hasta segunda ronda y quedé entre las primeras 100 personas de más de 2.000 participantes, pero tampoco se me dio entrar al programa”, recordó.

Aunque en ese momento sintió tristeza, nunca perdió la fe ni las ganas de seguir luchando por su sueño.

​“Tal vez no era mi momento. Siempre he puesto las cosas en manos de Dios y he creído que nada llega antes ni después de lo que tiene que llegar”, comentó.

Ese momento finalmente llegó Batalla de Karaoke, formato al que llegó motivada por su esposo, quien la animó a participar en las audiciones.

​“Mi esposo llegó y me dijo que iban a hacer otro formato y me convenció de ir. Yo estaba incluso un poco enferma, pero fui y canté 'El hombre que yo amo'. Cuando me clasificaron fue una euforia increíble”, relató.

Desde entonces, Ana Yancy asegura que ha recibido un cariño inmenso del público, algo que, confiesa, la tomó por sorpresa.

​“Me impresionó la cantidad de personas que me apoyaron y que creen en mí. Eso ha sido una bendición enorme”, expresó.

La participante, oriunda de Zarcero, se dedica junto a su familia a labores relacionadas con la agricultura y la ganadería. Está casada y tiene dos hijos, quienes se han convertido en su principal motivación durante este proceso.

​“Mi familia ha sido todo. Mi esposo, mis hijos, mi mamá… todos se han puesto la camiseta conmigo y me han ayudado muchísimo”, dijo emocionada.

Para la Gran Final, Ana Yancy interpretará junto a Jorge Chicas el tema Cosas del amor, de Vicky Carr y Ana Gabriel. Además, prepara otra presentación en solitario que prefirió mantener en secreto.

La zarcereña confesó que jamás imaginó compartir escenario con un artista como Jorge Chicas y aseguró que todavía sigue procesando todo lo vivido durante su tiempo en el programa.

​ “Cuando dijeron que me tocaba cantar con Jorge, no lo podía creer. Lo estoy disfrutando al mil”, afirmó.

Más allá del resultado final, Ana Yancy considera que su paso por el programa ya le dejó una enorme satisfacción personal y profesional.

​ “Siempre soñé con estar en un formato de Teletica. Esto es otro nivel y sé que va a abrirme muchísimas puertas”, señaló.

Finalmente, la finalista aprovechó para agradecer el apoyo del público y prometió entregarlo todo en la última gala.

​ “Voy a dar lo mejor de mí. Quiero que la gente disfrute cada presentación y ayudarme a cumplir este sueño que hemos construido juntos”, concluyó.

insertar nota finalista 6 BDK



